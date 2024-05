Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen jede Woche auf den Höchststand vom August.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass 1,78 Millionen Menschen seit mindestens einer Woche weiterhin Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben. Das ist ein Anstieg von 17.000 im Vergleich zur Vorwoche, wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte.

Diese Information kommt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass die US-Wirtschaft im April nur 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, was deutlich unter den Prognosen der Wirtschaftswissenschaftler liegt und einen erheblichen Rückgang gegenüber den Zahlen der Vormonate bedeutet. Die Unternehmen in den USA stellen im Durchschnitt 245.500 Stellen pro Monat ein, was unter dem Durchschnittswert von 251.000 pro Monat im Jahr 2023 liegt.

Trotz dieser Zahlen bleibt die Einstellungsbereitschaft hoch. Die Arbeitslosenquote ist im letzten Monat auf 3,9 % gestiegen, aber dies ist bereits der 27. Monat in Folge, in dem die Arbeitslosenquote unter 4 % lag. Dies entspricht einer Serie, die zuletzt Ende der 1960er Jahre verzeichnet wurde.

Chris Rupkey, Chefvolkswirt bei Fwdbonds, merkte an, dass die wöchentlichen Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung zwar unbeständig sein können, der jüngste Anstieg der Anträge jedoch darauf hindeuten könnte, dass die US-Wirtschaft nicht so stabil ist, wie es bisher schien. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Entlassungen zunehme, was darauf hindeute, dass die Unternehmen bei ihren Einstellungsaussichten für die zweite Jahreshälfte vorsichtig seien.

Die Federal Reserve hat sich bemüht, die Inflation zu bekämpfen, indem sie ihren Leitzins erhöht hat. Obwohl der Arbeitsmarkt diesen Bemühungen bisher standgehalten hat, ist er in den letzten 18 Monaten hart umkämpft geblieben. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, erklärte letzte Woche, dass sich die Nachfrage in den USA von ihrem zuvor hohen Niveau abgekühlt" habe.

Ian Shepherdson von Pantheon Economics warnte in einem Vermerk vom Donnerstag, dass wir noch mehrere Wochen mit überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenanträgen abwarten müssten, bevor wir zu dem Schluss kämen, dass sich der Trend tatsächlich in eine negative Richtung bewegt. Er räumte jedoch ein, dass die rasche Verlangsamung des Beschäftigungswachstums ein ähnliches Warnsignal sein könnte wie vor den Rezessionen in den Jahren 1990-91 und 2001. Es ist zwar noch zu früh, um sicher zu sein, dass sich das gleiche Szenario abspielt, aber das Risiko einer Rezession ist jetzt höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in diesem Zyklus, und er äußerte seine Besorgnis über die Situation.

