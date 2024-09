Die angesehene Persönlichkeit, Arnold Schwarzenegger, erhält eine Ehrendoktorwürde.

Arnold Schwarzenegger, der renommierte Schauspieler, ehemalige Bodybuilder und Politiker, wird in Berlin von einer privaten Universität mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Die Hertie School verleiht dem 77-Jährigen diese Auszeichnung, der seit langem ein Champion für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit ist. Schwarzenegger hat seine Freude darüber geäußert, persönlich an dieser Zeremonie teilzunehmen.

Laut Cornelia Woll, der Präsidentin der Universität, ist die Auszeichnung eine Anerkennung für Schwarzeneggers bahnbrechende Arbeit, die sich hauptsächlich auf die parteiübergreifende politische Beteiligung und die evidenzbasierte Entscheidungsfindung konzentriert. Sein unermüdlicher Einsatz für den Umweltschutz, die zivile Gesellschaft und die innovative Politik hat einen bleibenden Eindruck auf die globale Diskussion über den Klimawandel hinterlassen.

Robert Habeck, der als Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft fungiert, wird die Laudatio auf der Zeremonie zur Verleihung der Ehrendoktorwürde halten.

Vom Bodybuilder zum Umweltaktivisten

Schwarzenegger wurde 1947 in der Steiermark geboren und stammt aus einfachen Verhältnissen. Im Alter von 20 Jahren gewann er den Titel "Mr. Universe" und machte sich später in den USA als Bodybuilder einen Namen. Seine Karriere nahm eine neue Wendung, als er ins Schauspielgeschäft einstieg, ausgestattet mit einem ausländischen Akzent und einem unaussprechlichen Namen. Er wurde als Actionstar bekannt ("Conan der Barbar"). Schwarzenegger erlangte Kultstatus mit seiner ikonischen Rolle als "Der Terminator" im gleichnamigen Film von 1984 und spielte auch in Komödien wie "Kindergarten Cop".

Schwarzenegger served as the governor of California from 2003 to 2011. During this period, he played a significant role in drafting a climate protection agreement that obligated California to substantially reduce its greenhouse gas emissions.

Since then, Schwarzenegger has become a leading advocate for climate protection initiatives. The Hertie School is honoring his continued commitment to this area with the honorary doctorate. To name a few of his initiatives, he established the R20 organization, which assists regional governments worldwide in executing sustainable projects.

Following the Russian invasion of Ukraine in 2022, Schwarzenegger advocated for a shift away from fossil fuels. He lamented that Europe's billion-dollar fuel payments to Russia were contributing towards financing Moscow's war in Ukraine.

The Hollywood Walker, referring to Schwarzenegger's iconic role as "The Terminator," expressed his gratitude for the honorary doctorate, recognizing it as a testament to his environmental advocacy. Despite his renowned action-packed past, Schwarzenegger's impact on global climate change discourse through his political initiatives in Hollywood and beyond continues to be significant.

