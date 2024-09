Die Analyse zeigt, dass die Verwendung von GLP-1-Medikamenten in den Vereinigten Staaten jährlich etwa 34.000 Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern könnte.

Kürzlich veröffentlichte Daten des Pharmaunternehmens Novo Nordisk zeigten, dass Personen, die Wegovy einnahmen, ein um 20 % reduziertes Risiko von Herzinfarkten im Vergleich zu Placebo-Empfängern hatten. Im März genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Anpassung der Wegovy-Verpackungsbeilage, die die Vorteile in Bezug auf die Herzgesundheit verbessert, wodurch es das erste Abnehmmittel wurde, das zur Verringerung des Risikos von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder herzbedingten Todesfällen bei Hochrisikopatienten zugelassen wurde.

Wegovy gehört zu einer Kategorie von Medikamenten, die als GLP-1-Rezeptoragonisten bezeichnet werden, und sein Hauptbestandteil, Semaglutid, ist auch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes als Ozempic zugelassen.

Die klinische Studie von Novo Nordisk konzentrierte sich auf adipöse Personen, die zuvor einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Symptome der peripheren Arterienkrankheit, wie blockierte Arterien in den Armen oder Beinen, hatten.

Eine neue Studie von Dandelion Health, einer Plattform, die Echtzeitdaten und klinische KI nutzt, um die personalisierte Versorgung voranzutreiben, sugerierte, dass GLP-1-Medikamente auch als primäre Prävention wirken könnten und das Risiko für Personen mit leichter oder mittelgradiger kardiovaskulärer Erkrankung, die noch keinen Herzinfarkt erlitten hatten, deutlich senken könnten.

Mithilfe von KI analysierten die Forscher die medizinischen Aufzeichnungen einer Gruppe von Patienten, die denen in der klinischen Studie von Novo Nordisk ähnelten, aber keine Vorgeschichte von schweren kardiovaskulären Ereignissen hatten.

Indem sie Jahre der medizinischen Geschichte, insbesondere die Elektrokardiogramm-Aufzeichnungen oder Messungen der elektrischen Aktivität des Herzens, verfolgten, verwendeten die Forscher ein KI-Modell, um die Vorteile vorherzusagen, die GLP-1-Medikamente bei der Verringerung des Risikos von Herzinfarkten oder Schlaganfällen bieten könnten, was sie anschließend anhand tatsächlicher Ereignisse validierten.

Sie entdeckten, dass GLP-1-Medikamente das Risiko von Herzinfarkten oder Schlaganfällen um 15 % bis 20 % reduzieren könnten, was den Ergebnissen der klinischen Studie entspricht, aber für eine breitere Bevölkerung, die potenziell bis zu 44 Millionen mehr Menschen betreffen könnte.

Die Autoren der Studie schätzten, dass, wenn alle in dieser breiteren Population von Patienten, die für die Behandlung in Frage kommen, GLP-1-Medikamente einnähmen, es jährlich zu 34.000 weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen kommen könnte.

"In der klinischen Forschung konzentriert man sich auf moderate bis schwere Patienten, weil man weniger Patienten benötigt, um die Wirksamkeit nachzuweisen. Aber es besteht ein ernsthaftes Risiko, dass man den Einfluss von Medikamenten auf breitere Populationen aufgrund von Zeit- und Geldmangel verpasst. Das ist einfach ein natürlicher Fehler der klinischen Forschung", sagte Elliott Green, Mitbegründer und CEO von Dandelion Health.

Die KI half bei der Erweiterung des Analyseumfangs und ermöglichte die Erfassung einer Gruppe von Patienten, die von Experten von Dandelion Health als "klinisch stumm" betrachtet wurde.

GLP-1-Medikamente haben bereits die kardiovaskuläre Versorgung significantly verändert, und die Möglichkeit, sie als primäre Prävention einzusetzen, könnte das Landschaft noch mehr verschieben.

"Ich denke über diese Medikamente nicht als Abnehmmittel oder sogar als Medikamente für Adipositas nach, sondern als Gesundheitsförderer. Sie verbessern die Gesundheit", sagte Dr. Harlan Krumholz, ein Kardiologe und Wissenschaftler an der Yale University und dem Yale New Haven Hospital, der nicht an der neuen Analyse beteiligt war.

Mehr Beweise für die Vorteile der Verwendung von GLP-1-Medikamenten zur Behandlung von Adipositas könnten dazu beitragen, Menschen zu überzeugen, laut Krumholz.

"Wir könnten das Gespräch umrahmen. Es geht darum, sie in eine niedrigere Risikokategorie zu bringen und ihnen zu helfen, länger und gesünder zu leben", erklärte Krumholz.

Dr. Brendan Everett, ein Kardiologe am Brigham and Women's Hospital und Associate Professor an der Harvard Medical School, hat GLP-1-Medikamente einigen seiner Patienten verschrieben.

"Als präventiver Kardiologe, der möchte, dass die Menschen gesund sind und die Adipositas-Epidemie und das, was wir als kardiometabolische Erkrankung bezeichnen, die USA in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten beherrscht hat, muss man, wenn man gute Versorgung für seine Patienten leisten will, zumindest über GLP-1-Medikamente nachdenken und wissen, wie man sie einsetzt. Also verschreibe ich sie zunehmend", sagte Everett.

GLP-1-Medikamente haben eine "absolute Paradigmenverschiebung" in der Versorgung von Menschen mit kardiovaskulärer Erkrankung eingeleitet, sagte Everett. Die Erweiterung der Verwendung auf Personen mit leichter oder mittelgradiger Erkrankung könnte vorteilhaft sein, solange die Kosten und Ziele der Prävention klar sind.

Eine Analyse, die letzte Monat im Health Affairs Journal veröffentlicht wurde, sugerierte, dass die Medicare-Abdeckung dieser Abnehmmedikamente die Ausgaben von Part D um 3 Milliarden US-Dollar erhöhen könnte, selbst wenn nur 5 % der berechtigten Patienten eines verschrieben bekämen. Die Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen kann dieGesundheitsausgaben auf andere Weise verringern; Forschungen aus dem vergangenen Jahr zeigten, dass Herzinfarkte Krankenhauskosten im Durchschnitt etwa 19.000 US-Dollar kosten.

Klinische Studien mit randomisierten Kontrollen, wie die von Novo Nordisk durchgeführte, sind der Goldstandard für die Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten. Die durch KI gewonnenen Erkenntnisse werden jedoch vor ihrer Nutzung in einer formaleren Arzneimittelzulassung strenger geprüft, aber die neue Studie von Dandelion Health zeigt einige wertvolle Vorteile, die KI-Methoden bieten können.

Die Analyse von Dandelion Health umfasste eine vielfältigere Bevölkerung als die Novo Nordisk-Studie, mit einem ausgewogeneren Verhältnis von Männern und Frauen und fast dreimal so vielen Patienten, die nicht weiß waren.

Der neue Bericht zeigte auch ein Signal schneller: Das KI-Modell identifizierte das reduzierte kardiovaskuläre Risiko bei Patienten innerhalb von weniger als zwei Jahren nach Beginn der Einnahme von GLP-1-Medikamenten; die Novo Nordisk-Studie benötigte mehr als drei Jahre, um abgeschlossen zu werden.

Die Möglichkeiten, die Herzgesundheit in den USA zu verbessern, sind groß. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in den USA, und Schlaganfall ist an fünfter Stelle.

Da die Beliebtheit von GLP-1-Medikamenten zunimmt, glauben Fachleute, dass mehr Informationen dazu beitragen könnten, dass Gesundheitspersonal den knappen Vorrat gezielter an diejenigen verteilen kann, die ihn am dringendsten benötigen.

Dr. Jody Dushay, eine Endokrinologin am Beth Israel Deaconess Medical Center und Assistenzprofessorin für Medizin an der Harvard Medical School, sagte CNN im März, dass sie die erweiterte Genehmigung von Wegovy, einschließlich kardiovaskulärer Vorteile, als Möglichkeit sieht, die Versicherungsabdeckung zu verbessern, insbesondere da generische Abnehmmittel Herzprobleme aufweisen können. Sie schlug auch vor, dass dies potenziell dazu beitragen könnte, die Verwendung dieser Medikamente auf Personen mit hohem Risiko zu konzentrieren, die auch an kardiovaskulären Erkrankungen leiden.

CNN-Reporterin Meg Tirrell trug zu diesem Bericht bei.

Die kardiovaskulären Vorteile von Wegovy, die in einer Studie von Novo Nordisk gezeigt wurden, könnten potenziell auf eine breitere Bevölkerung ausgeweitet werden und das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen um 15 bis 20 Prozent reduzieren. Dr. Harlan Krumholz betont, dass GLP-1-Medikamente wie Wegovy als Gesundheitsförderer betrachtet werden sollten, die Menschen dabei helfen, ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern und potenziell ihr Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen zu reduzieren.

