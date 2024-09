Die Allianz schlägt vor, Russland einen neuen Ansatz in der arktischen Region zu bieten.

16:43 "Träume ich?": Zeugen filmen GefangenenauswechselDie "Kyiv Post" war beim Gefangenenauswechsel zwischen Russland und der Ukraine am 14. September dabei und hat die ersten Gespräche zwischen kürzlich freigelassenen ukrainischen Soldaten und ihren Familien eingefangen. Insgesamt kehrten 103 Soldaten in den Austausch zurück nach Hause. Die russischen Soldaten wurden während des ukrainischen Vorstoßes auf Kursk gefangen genommen.

16:03 Ukraine: russischer Angriff in Kursk gestopptLaut ukrainischen Quellen wurde der russische Angriff in der russischen Region Kursk gestoppt. Ein Sprecher des ukrainischen Regionalkommandos teilte AFP mit, dass die Russen versucht hätten, von den Seiten anzugreifen, aber zurückgeschlagen wurden. Die Lage sei stabil und unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Über Oleksiji Dmitratschkiwsky wurde erwähnt, dass Russland einige kleinere Siege errungen hat, aber ihr Erfolg hat zu ihrer fast vollständigen Umzingelung geführt. Laut ihm befinden sich noch mehrere Tausend russische Zivilisten in den von der ukrainischen Armee besetzten Gebieten in Kursk.

15:42 Deutschland verlängert medizinische Hilfe für UkraineDie deutsche Regierung stellt zusätzliche 50 Millionen Euro für die Versorgung und Behandlung von verletzten ukrainischen Soldaten bereit. "Wir stehen weiterhin auf der Seite der Ukraine", sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner. "Mit dieser Lösung stellen wir sicher, dass die Verletzten in Deutschland medizinisch versorgt werden." Bisher wurden 1.173 schwer verletzte und verwundete ukrainische Soldaten und Zivilisten in deutschen Krankenhäusern evakuiert und behandelt, berichtete die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. Sie betonte, dass diese Hilfe ein Akt der Humanität sei und Deutschland werde damit fortfahren.

15:07 Schusswechsel bei Wildberries-Hauptquartier in MoskauBei einem Versuch, das Wildberries-Hauptquartier in Moskau zu stürmen, wurden drei Menschen verletzt, wie das Unternehmen mitteilte. Es wurde auch von einem tödlichen Vorfall berichtet, wie russische Medien berichten. Die Gründerin von Wildberries, Tatjana Bakaltschuk, erklärte via Telegram, dass ihr Ex-Mann Vladislav Bakaltschuk und zwei ehemalige Unternehmensmanager versucht hätten, das Wildberries-Hauptquartier in Moskau zu übernehmen. Die drei Verletzten ereigneten sich während des Vorfalls. Vladislav Bakaltschuk behauptete, er sei zu Gesprächen gekommen, und er und seine Begleiter seien unbewaffnet gewesen. Allerdings wurden Schüsse aus dem Gebäude abgefeuert. Wildberries ist eines der größten russischen Online-Versandhäuser mit über zehn Millionen Bestellungen pro Tag.

14:43 Indien wird russisches Öl weiterhin kaufen, es sei denn, Sanktionen treffen sieIndien hat zugestimmt, weiterhin russisches Öl zu kaufen, solange sie nicht von Sanktionen betroffen sind. Laut "Ukrajinska Prawda", unter Berufung auf Reuters, sagte Öl- und Gasminister Hardeep Singh Puri, dass sie von dem billigsten Lieferanten kaufen würden. Er fügte hinzu, dass Indien nicht allein sei, da auch europäische Länder und japanische Unternehmen russisches Öl kaufen. Indien ist angeblich zu 88% von Ölimporten abhängig und ist der drittgrößte Ölverbraucher und -importeur der Welt. Der Handel zwischen Russland und Indien hat sich seit 2022 verdoppelt.

14:05 Munz: Kreml nicht besorgt wegen F-16s aufgrund von RaketenreichweitenbeschränkungenDie ersten F-16-Kampfjets aus dem Westen sind bereits in der Ukraine angekommen, aber aufgrund von Faktoren wie dem Fehlen der Genehmigung, Raketen tief in Russland zu schießen, ist der Kreml nicht besorgt, wie ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet.

13:45 Kreml kritisiert Bemerkungen von Stoltenberg als "gefährlich"Die russische Regierung hat die Bemerkungen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg als "gefährlich" kritisiert. Er hatte angedeutet, dass es für Russland keine rote Linie wäre, wenn die Ukraine längere Reichweitenwaffen verwenden würde, um Ziele tiefer in Russland anzugreifen. Der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow nannte es eine "unverantwortliche und unprofessionelle Art", die Warnungen des russischen Präsidenten Putin zu ignorieren.

13:17 IAEA findet Minen und militärische Ausrüstung in der Nuklearanlage von ZaporizhzhiaDie von russischen Truppen besetzte Nuklearanlage von Zaporizhzhia auf ukrainischem Gebiet hat bewaffnete Truppen, militärische Ausrüstung und Antipersonenminen zwischen den inneren und äußeren Zäunen. Dies hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) gemeldet. Die IAEA-Experten konnten während des gesamten Berichtszeitraums einige Bereiche nicht besuchen, was Bedenken regarding die Sicherheit an der Nuklearanlage aufkommen ließ, die zu Beginn des Konflikts von russischen Soldaten besetzt wurde. Vor gerade einmal vier Wochen brannte ein Kühlturm ab.

12:41 Kreml warnt vor möglicher Eskalation im Nahen Osten nach Explosionen von PagersNach der Explosion von Hunderten von Pagers in Libanon hat die russische Regierung vor einer Eskalation der Spannungen in einer "labilen" Region gewarnt. "Was auch immer passiert ist, wird sicherlich zu einer Eskalation der Spannungen führen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Libanon befinde sich in einer "labilen Situation" und jeder Vorfall könne ein Auslöser für eine Eskalation sein, behauptete das russische Außenministerium. Das Außenministerium bezeichnete den Vorfall als einen weiteren "Akt hybrider Kriegsführung" gegen Libanon.

11:36 Sharma's Take: F-16s Might Not Be the Ultimate Solution

The Ukrainian President Zelenskyj is pushing for 128 F-16 fighter jets to gain air superiority over Ukraine. However, Western nations have only promised around 60, which is less than half. Reportedly, Sharma, an ntv correspondent, views the commencement of deliveries and training as a success nonetheless. However, there have been some initial glitches with the weapon system.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller können an Ramstein-Ausschreibungen teilnehmen

Ukrainische Drohnenhersteller können nun an Ausschreibungen teilnehmen, die im Rahmen des Drohnen-Koalitionsformats in Ramstein organisiert werden. Vertreter von Unterstützern aus Westukraine treffen sich regelmäßig in Ramstein. Das ukrainische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass die Ausschreibungsreihe in zwei Kategorien unterteilt ist: eine für First-Person-View (FPV)-Drohnen und eine für Abfangdrohnen. Das Ministerium betrachtet dies als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der ukrainischen Produktion. Die Angebote aller Bieter werden von Koalitionsmitgliedern bewertet, und die Gewinner erhalten weitere Testaufträge.

10:27 Drohne soll russischen Munitionsdepot angegriffen haben

Obwohl das Kreml nicht offiziell bestätigt hat, gab der Gouverneur der Tver-Region auf Telegram bekannt, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer an der Stelle ausgelöst hat. Medienberichte deuten darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein großes Waffen- und Munitionsdepot handelte. Bewohner wurden evakuiert und Videos des Feuers sind im Internet verbreitet.

09:39 zahlreiche Verletzte in Ostukraine

Schwere russische Luftangriffe in Charkiv resultierten in neun Verletzten. Dies ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf Zivilisten. Gestern wurde eine Frau getötet und 43 Menschen, darunter vier Kinder, bei einem Präzisionsbombardement verletzt. Russland griff auch Siedlungen in der Oblast Saporischschja aus der Luft an, was zwei Todesopfer zur Folge hatte.

08:46 Wiederholte Angriffe auf Stromversorgungsanlagen in Sumy

Laut örtlichen Behörden sollen russische Drohnen angeblich zum zweiten Mal die Stromversorgungsanlagen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy angegriffen haben. Bisher gibt es keine Berichte über Opfer. Letzten Dienstag griff Russland die Stadt und die Region mit Raketen und Drohnen an, was einen vorübergehenden Stromausfall für über 280.000 Haushalte zur Folge hatte, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Generalstab: 1130 russische Verluste innerhalb von 24 Stunden

Der ukrainische Generalstab meldete, dass innerhalb der letzten 24 Stunden 1130 russische Soldaten getötet oder verletzt wurden. Seit Februar 2022, als die volle russische Invasion begann, wurden geschätzt 637.010 feindliche Verluste dokumentiert. Die ukrainische Armee behauptet, seit gestern 25 Artilleriesysteme, 45 Fahrzeuge, darunter Tanker, und sechs Panzer zerstört zu haben.

07:55 Ukrainische Luftstreitkräfte bereiten F-16-Einsatz vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj gab bekannt, dass die ukrainischen Luftstreitkräfte die Einsatzpläne für westliche F-16-Kampfjets abgeschlossen haben. Selenskyj erwähnte, dass die Aufgaben für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium zugewiesen wurden. In seiner abendlichen Videoansprache wurde die Möglichkeit einer Erweiterung der Flugzeugflotte und weiterer Ausbildung diskutiert. Viele Menschen in Kiew glauben, dass eine längere Grundausbildung für Piloten notwendig ist, da es immer wieder schwere Verluste gibt. Momentan dauert die Pilotenausbildung nur 40 Tage. Insgesamt sollen 60 F-16-Jets an die Ukraine geliefert werden, bisher wurden jedoch nur wenige übergeben.

07:19 Russland beschuldigt Ukraine des Drohnenangriffs auf mehrere Regionen

Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden in der vergangenen Nacht 54 Drohnen über fünf russische Territorien abgeschossen. Die meisten Drohnen sollen angeblich in der Nähe der Grenzen der Regionen Kursk und Belgorod sowie Smolensk und Oryol abgeschossen worden sein. Allerdings soll ein Drohnenangriff auf ein Munitionslager in der russischen Stadt Toropez es in Brand gesetzt haben, wie Militärblogger und lokale Behörden berichten. Als Folge wurden Bewohner evakuiert. Die russische Armee hat diesen Vorfall bisher nicht öffentlich anerkannt.

Der stellvertretende Vorsitzende der Parlamentsfraktion der Grünen, Konstantin von Notz, fordert eine Debatte im Bundestag über russische Einflussoperationen in Deutschland. Er behauptet, dass Forschungen der russischen Propagandamaschine SDA enthüllen, wie russische Körperschaften die deutsche Demokratie, die öffentliche Diskussion und Wahlen manipulieren. Diese Beeinflussung soll angeblich von extremistischen Gruppen wie AfD, BSW und anderen unterstützt werden, die russische Narrative verbreiten und Allianzen bilden, um deutsche Interessen zu untergraben. Personen, die die Ukraine unterstützen, sollen angeblich ausspioniert und öffentlich diffamiert werden.

05:42 Falsche Videos über die Vizepräsidentin Harris werden verbreitet

Microsofts Forschungen zeigen, dass russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die Vizepräsidentin Kamala Harris escaliert haben. Die Gruppe Storm-1516, die angeblich mit dem Kreml in Verbindung steht, hat seit August zwei irreführende Videos veröffentlicht, um die Kampagnen von Harris und ihrem Laufgefährten Tim Walz zu untergraben. Das erste Video zeigt angeblich falsch, wie Harris-Unterstützer einen Teilnehmer der Trump-Rally angreifen. Das zweite Clip zeigt einen Schauspieler, der die irreführende Behauptung verbreitet, dass Harris 2011 ein Mädchen verletzt und die Szene verlassen hat. Beide Videos haben viele Aufrufe erhalten.

15:57 Berichte deuten auf ukrainischen Drohnenangriff in russischer Region Tver

Berichte aus Russland lassen darauf schließen, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst hat. Der Brand begann in der Stadtmitte von Tver aufgrund von Trümmern eines abgestürzten ukrainischen Drohnen, was zu einer teilweisen Evakuierung der Bewohner führte. Gouverneur Igor Rudenya teilte dies auf Telegram mit. Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer, doch die Ursache ist unklar. Russische Verteidigungseinheiten sollen angeblich eine "signifikante Drohnenattacke" auf die Stadt abwehren. Tver, das etwa 11.000 Einwohner hat, ist bekannt dafür, dass es ein russisches Arsenal mit Raketen, Munition und Sprengstoff enthält, wie ein Bericht von RIA aus dem Jahr 2018 angibt.

14:57 Drohnenangriffe treffen mehrere westrussische Regionen

Lokale Gouverneure enthüllen, dass die Ukraine Drohnenangriffe auf verschiedene westrussische Regionen durchgeführt hat. Sieben ukrainische Drohnen wurden angeblich in der Region Smolensk abgeschossen, wie Gouverneur Vasily Anochin auf Telegram mitteilte. Eine Drohne wurde angeblich über der Region Orjol von der russischen Luftverteidigung zerstört, wie Gouverneur Andrei Klichkov auf Telegram berichtete. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen wurden angeblich über der Region Bryansk, die an die Ukraine angrenzt, abgeschossen, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram mitteilte. Die Kyiv-Regierung behauptet, dass die Angriffe wichtige militärische, Energie- und Transportinfrastrukturen ins Visier nehmen, die für Moskaus Konfliktbemühungen kritisch sind.

13:56 Washington untersucht mögliche Umgehung des Uranium-Handelsverbots

Die US-Regierung untersucht den Verdacht auf eine Umgehung des Uranium-Handelsverbots mit China. Es besteht der Verdacht, dass China angereichertes Uran aus Russland importiert und seine eigene Produktion in die USA exportiert. "Wir machen uns Sorgen darüber, dass das Verbot russischer Uranimporte umgangen wird", sagte Jon Indall von der US-Uranium-Produzentenvereinigung. "Wir möchten nicht, dass wir die russische Versorgung abschneiden und dann alles Material aus China erhalten." Das Handelsministerium hat auf eine Anfrage keine Stellungnahme abgegeben.

12:54 USA plant Ölreserven aufzustocken

Ein Insider hat enthüllt, dass die US-Regierung plant, ihre strategischen Ölreserven aufzustocken. Die USA möchten angeblich bis zu sechs Millionen Barrel Öl aufgrund niedriger Preise kaufen, wie eine Quelle mitteilte. Wenn der Kauf bestätigt wird, handelt es sich um die umfangreichste Anschaffung seit einer erheblichen Freisetzung im Jahr 2022. Die US-Regierung hat ihre Ölreserven nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und den damit verbundenen hohen Benzinpreisen deutlich reduziert, um die Preise zu stabilisieren.

11:45 Angriff auf Saporischschja-Region lässt zwei Tote und fünf Verletzte zurück

Russland hat in der Nacht die Saporischschja-Region angegriffen, was mindestens zwei Todesopfer und fünf Verletzte zur Folge hatte. Gouverneur Ivan Fedorov teilte später mit, dass Russland die Gemeinde Komyshuvakha in der Region intensiv angegriffen hat. Mehrere Gebäude und Infrastrukturanlagen wurden beschädigt. Die Rettungsdienste sind weiterhin im Einsatz, doch das Ausmaß der Schäden wird noch untersucht, wie "Kyiv Independent" berichtet.

10:38 US-Unterhändler: Wir haben Zelenskys Friedensplan geprüft

Die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield hat mitgeteilt, dass die USA den "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geprüft haben. Sie zeigte sich optimistisch, dass er erfolgreich sein kann, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Die US-Botschafterin bezieht sich wahrscheinlich auf den "Siegplan" auf ukrainischer Seite, den Zelensky letzten Monat vorgelegt hat.

21:29 Falscher Alarm in Lettland: UFO-Treffer entpuppte sich als Vogelschwarm

Falscher Alarm in Lettland: Ein angeblicher Übergriff auf den baltischen NATO-Luftraum durch ein unbekanntes Flugobjekt hat sich als harmlose Situation entpuppt. Das Objekt, das von Nachbarland Belarus stammte und die Grenze im östlichen Gebiet von Kraslava überquerte, entpuppte sich als Vogelschwarm. Die lettische Nachrichtenagentur Leta berichtete dies unter Berufung auf die Luftwaffe des Landes. Zunächst hatte das Verteidigungsministerium in Riga den Nachweis eines unbekannten Flugobjekts bekannt gegeben, was zur Aktivierung von NATO-Abfangflugzeugen führte, die auf der Basis Lielvarde stationiert sind, um den Luftraum zu überwachen. Diese Flugzeuge konnten jedoch keine potenziellen Bedrohungen identifizieren.

20:59 Moldau und Deutschland schließen Deal zur Cybersicherheit

Moldau und Deutschland haben sich darauf verständigt, ihre Widerstandsfähigkeit gegen "Putins hybride Kriegsführung" durch eine Vereinbarung zur Cybersicherheit zu stärken. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein beständiges Interesse daran, seine hybriden Kriegsführungstaktiken gegen Europa einzusetzen, wobei Moldau als wichtiges Instrument zur Destabilisierung dient, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während ihres Besuchs in Chisinau betonte. Sie betonte: "Deshalb verstärken wir unsere eigenen Anstrengungen." Durch die Bereitstellung von IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen möchten sie potenzielle Cyberangriffe in Moldau vereiteln und Desinformationskampagnen aufdecken.

Sie können alle vorherigen Entwicklungen [hier] nachverfolgen.

Die Europäische Union hat ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck gebracht, indem sie medizinische Hilfe und die Finanzierung der Pflege verletzter ukrainischer Soldaten in deutschen Hospitälern bereitgestellt hat. Obwohl der russische Vormarsch auf Kursk gestoppt wurde, werden die während des Konflikts gefangenen russischen Soldaten weiterhin in Haftanstalten innerhalb der Europäischen Union festgehalten.

Die Europäische Union hat in Anbetracht der schwierigen Situation in der Ukraine ihre Türen geöffnet, um medizinische Hilfe und Pflege für verletzte Soldaten bereitzustellen. Laut dem deutschen Finanzminister Christian Lindner wurdenadditional 50 Millionen Euro für die Behandlung der verletzten ukrainischen Soldaten in deutschen Hospitälern bereitgestellt. Dies verdeutlicht die unerschütterliche Unterstützung und Verpflichtung der Europäischen Union, der Ukraine in dieser schwierigen Zeit zu helfen.

Lesen Sie auch: