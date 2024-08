- Die aktuelle Friedrich-Ausstellung in Greifswald erfreut sich großer Beliebtheit

Mit einer beachtlichen Beteiligung wurde in Greifswald eine besondere Schau eröffnet, die den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich markierte. Das berühmte Gemälde "Weiße Kreidefelsen von Rügen" wurde finally in seiner Heimatstadt enthüllt, ein Werk, das als eines der Meisterwerke des Künstlers gilt. Vorherige Sonderausstellungen in Hamburg und Berlin, die die populärsten Werke des deutschen Romantikers präsentierten, zogen Scharen von Besuchern an.

Vor der Eröffnung der Ausstellung "Sehnsuchtsorte" versammelten sich in Greifswald rund 300 enthusiasts, wie der Bürgermeister Stefan Fassbinder der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Schlange reichte bis zum Markt. Wegen der großen Menge und der begrenzten Ausstellungsfläche war der Einlass auf wenige Besucher gleichzeitig beschränkt.

1.600 Besucher in den ersten Stunden der neuen Sonderausstellung

In den Öffnungsstunden wurden 1.600 Besucher gezählt, einige Gäste mussten bis zu einer Stunde warten. "Dieser Besucherandrang bestand aus Familien, Touristen und Stadtgästen", sagte Fassbinder. Die große Vorfreude auf die Sonderausstellung sei evident, fügte er hinzu. "Es ist eine Bildungsausstellung, die das Werk des Künstlers in den Mittelpunkt stellt."

Geboren am 5. September 1774 in Greifswald, malte Caspar David Friedrich seine "Weißen Kreidefelsen" jedoch nicht an der Ostsee, sondern in Sachsen. Das Kunstmuseum in Winterthur, Schweiz, wo das Gemälde normalerweise ausgestellt ist, hat es freundlicherweise für das Jubiläumsjahr des Künstlers an deutsche Museen verliehen.

Greifswald nutzt diese 250. Geburtstagsfeier, um verschiedene Veranstaltungen und Sonderausstellungen zu kuratieren. "Sehnsuchtsorte" kann bis zum 6. Oktober besichtigt werden. Die große Eröffnung am Sonntag wurde vom Pommerschen Landesmuseum als großes Museumsfest gefeiert, mit freiem Eintritt.

Andere Kunstliebhaber waren von der Dicke der Broschüren fasziniert, die detaillierte Informationen über die Werke von Caspar David Friedrich enthielten. Die neu errichteten Türen des Ausstellungsraums, die für die große Menge geeignet waren, gewährleisteten einen sicheren und kontrollierten Einlass.

