- Die aktuelle europäische Elvis-Tribute-Veranstaltung ist im Gange.

Das "European Elvis Bash" begann an einem Freitagabend in Bad Nauheim und markierte die Rückkehr von Rock 'n' Roll-Festlichkeiten in die Stadt für drei aufeinanderfolgende Tage. Laut einem Festival-Vertreter verläuft das Event ausgezeichnet und es wird gehofft, dass dies so bleibt: "Alles läuft extrem gut und wir hoffen, dass es so weitergeht." Über 1.000 Menschen werden beim Eröffnungsgala erwartet, was den Rekord für die Besucherzahl bricht, wie der Vertreter bemerkte: "Es hat gut angefangen und wir sind zuversichtlich, dass es diesen Schwung beibehält."

Im Laufe des Wochenendes erwarten die Organisatoren mehrere Tausend Fans von Elvis Presley, dem Musik-Ikone, in der Wetterau-Region. Bereits etwa 3.000 Tickets wurden für die Veranstaltungen gebucht. Dies ist die 22. Auflage des Festivals.

Elvis diente zuvor in der Nähe von Friedberg von Oktober 1958 bis März 1960 und lebte während dieser Zeit in Bad Nauheim. Eifrige Besucher können originale Orte auf geführten Touren besichtigen.

Live-Musik von Elvis und Künstlern aus seiner Zeit wird bei einem Elvis-Event und Konzerten präsentiert. Eine einzigartige Ausstellung ist Elvis' Live-Auftritten gewidmet und zeigt Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz wie Kleidung, Instrumente, Dokumente und Werbung.

Das Festival bietet eine Vielfalt an Angeboten, die nicht nur begeisterte Elvis-Fans ansprechen, sondern auch andere Musikliebhaber, die die Rock 'n' Roll-Ära schätzen. Egal, welchen Künstler aus dieser Zeit man favorisiert, das "European Elvis Bash" bietet ein unvergessliches Erlebnis für jeden.

