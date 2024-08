Die Affenberg-Zone am Bodensee fängt entlaufene Affen außerhalb ihrer Zellen ein

Hallo, du könntest auf deinen Streifzügen um den Bodensee einem kleinen Primaten begegnen. Ein Berbermakake ist am Wochenende aus dem Affenberg Salem entwischt. Sein aktueller Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel.

Ein gewagter Affenausbruch aus dem Affenberg Salem hat in der Bodenseeregion für Aufsehen gesorgt. Das kleine Primat wurde in einem Apfelbaum in der Nähe eines Campingplatzes gesichtet, nachdem es eine Nacht auf der Flucht verbracht hatte, wie der Parkdirektor Roland Hilgartner berichtete.

Das Tier wurde erstmals am Freitagmorgen in Uhldingen-Mühlhofen gesichtet, das im Landkreis Bodenseekreis liegt und in der Nähe der Bundesstraße B31. Hilgartner bezeichnete dies als bemerkenswertes Ereignis und erklärte, dass noch kein Affe während seiner 17-jährigen Amtszeit so weit gekommen sei.

Obwohl Affenausbrüche aus dem Park selten sind, kann ein umstürzender Baum auf dem Zaun eine Gelegenheit für eine Flucht bieten, erklärte Hilgartner. Er vermutet, dass dieser particular Ausreißer einen kleinen Spalt zwischen den Baumkronen genutzt hat, um herauszuspringen. "Wenn sie geschickt genug sind, können sie diesen Sprung schaffen", sagte er.

Der Zaun des Geheges ist so entworfen, dass die Affen nicht entkommen können, aber sie können leicht von außen zurückklettern. Die Affen sind auch dafür bekannt, dass sie zu ihrer Gruppe zurückkehren, weil sie ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Territorium haben.

Hilgartner glaubt, dass der Affe im Moment gut außerhalb des Parks zurechtkommt, da es reichlich Pflanzenfutter und Insekten gibt. Die Vegetation und die Tierwelt auf beiden Seiten des Zauns sind ähnlich, was das Überleben erleichtert. "Vielleicht findet er ja auch ein paar Äpfel in den Obstgärten", schlug er vor. Erst im Winter würde Fütterung notwendig werden, erklärte Hilgartner.

Berbermakaken, die an ihrem graubraunen Fell erkannt werden, stammen aus den Gebirgsregionen von Marokko und Algerien. Sie sind von der IUCN als gefährdet eingestuft und ihre globale Population wird auf weniger als 8.000 Individuen geschätzt. Im Affenberg leben etwa 200 dieser Makaken und dürfen in einem 20-hektarigen bewaldeten Gebiet leben, das an ihren natürlichen Lebensraum erinnert. Besucher können das Gehege frei betreten und die Affen hautnah erleben.

Der Ausbruch des Berbermakaken hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Einheimischen erregt, sondern auch die anderer Tiere in der Gegend auf sich gezogen. Andere Tiere könnten neugierig auf dieses ungewöhnliche Wesen sein, das in ihr Revier eingedrungen ist.

Wenn der Affe tatsächlich gut außerhalb des Parks überlebt, könnte er verschiedene Wildtierspezies anziehen, die normalerweise nicht in der Nähe des Bodensees vorkommen.

Lesen Sie auch: