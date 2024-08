Jährliches Treffen, Jahresversammlung, jährliches Symposium, jährliches Ereignis, jährliches Treffen von Geistesmenschen, jährliche Versammlung, jährliche FUNCTION, Jahres Vélez, Jahresumlauf - Die AfD-Chefin antwortet auf die Prüfung

Nach Kritik und hitzigen Debatten gelang es prominenten Vertretern der AfD, ihre Positionen auf dem Parteitag in Magdeburg zu sichern. Martin Reichardt wurde mit einer hohen Zustimmung als Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt wiedergewählt. Die Abgeordneten Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider und Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt behielten ebenfalls ihre Positionen, manchmal unter Sieg über andere Kandidaten.

Reichardt erhielt etwa 84,8 Prozent Zustimmung, ein merklicher Rückgang gegenüber seinen 93,4 Prozent vor zwei Jahren. Der 55-Jährige, der Mitglied des Bundesvorstands ist und die Alternative für Deutschland seit 2018 in Sachsen-Anhalt führt, betonte den Wachstum des Parteis, indem er angab, dass sie in den letzten zwei Jahren mehr als 1.000 Mitglieder gewonnen haben, was die Gesamtzahl auf 2.400 Mitglieder brachte. "Wir haben die Macht", erklärte er und freute sich darüber, dass sie nun die dominierende Kraft in vielen Kreisräten sind, seit den Kommunalwahlen. Reichardt äußerte seine Ambitionen, nach der nächsten Wahl im Jahr 2026 zum Ministerpräsidenten des Landes zu werden.

Generalsekretär und einzige Regierung

Jan Wenzel Schmidt, der nach einem knappen Rennen gegen den Landtagsabgeordneten Daniel Roi wieder als Generalsekretär gewählt wurde, zeigte Skepsis gegenüber einer möglichen Zusammenarbeit mit der CDU. "Lassen Sie mich Ihnen sagen: Die erste AfD-Regierung wird eine einzige Regierung mit mehr als 42 Prozent sein. Wir brauchen die CDU nicht", betonte er.

Die Entscheidungen des Landesvorstands wurden insbesondere von den Kreisverbänden Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz kritisiert. Die Kritik resultierte aus Bedenken bezüglich des Einflusses des Landesvorstands auf die Zusammensetzung der Liste für die Bundestagswahl 2025, wobei bevorzugte Kandidaten gefördert wurden.

Ziegler's Erfolg

Der Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler, der initially nur für den neunten Platz auf der Liste vorgeschlagen wurde, kritisierte die Entscheidung des Landesvorstands und gewann öffentliche Unterstützung. Trotz eines Gegenkandidaten gelang es ihm, als deputy in den Landesvorstand gewählt zu werden.

Elsaesser's Unterstützung für Putin

Der "Compact"-Verleger Jürgen Elsässer erhielt tosenden Applaus während seiner Begrüßungsrede, in der er die Bundesregierung kritisierte und seine Unterstützung für den russischen Präsidenten Vladimir Putin zum Ausdruck brachte. "Und natürlich werde ich mich von niemandem davon abhalten lassen, zu sagen: Ich bin ein Putin-Unterstützer", erklärte er. Er bezeichnete die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Faschistin, den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als Kriegsverbrecher und beleidigte die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang.

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot der rechtsextremen "Compact"-Zeitschrift, das von Faeser wegen ihrer Rolle als "zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene" verfügt wurde, vorerst ausgesetzt. Die endgültige Entscheidung steht in den Hauptverfahren noch aus. Faeser hatte das Magazin am 16. Juli verboten.

Elsässer zeigte sich nach seinem juristischen Sieg in Magdeburg zuversichtlich und sagte: "Sieg ist möglich." Er deutete an, dass eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt bald Realität werden könnte. Elsässer betonte, dass die Beziehung seines Magazins zur AfD-Landesverband seit Jahren freundschaftlich und brüderlich sei. Er brachte 200 Exemplare seines Magazins zum Parteitag mit und verkaufte sie dort.

Siegmund als zukünftiger Ministerpräsident

Ulrich Siegmund, der Fraktionsvorsitzende im Landtag, erzielte eines der besten Wahlergebnisse mit 94,7 Prozent. In seiner Rede kritisierte er den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) als "Joe Biden von Sachsen-Anhalt". Einige Mitglieder bezeichneten Siegmund als "den zukünftigen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt".

Mehr als 100 Menschen protestierten während des Parteitags in Magdeburg gegen den Rechtspopulismus der AfD und hielten Schilder wie "Keine Zusammenarbeit mit den Extremisten". Etwa 500 Mitglieder nahmen am Kongress teil, wobei es aufgrund der Proteste zu leichten Verzögerungen kam.

In Sachsen-Anhalt ist die AfD nach der CDU die zweitstärkste Kraft im Landtag. Mit 23 von 97 Sitzen bilden sie die größte Oppositionsfraktion im Parlament. Der Verfassungsschutz hat die AfD in Sachsen-Anhalt seit November als sicher rechtsextrem eingestuft. Es wurden zahlreiche rassistische, islamfeindliche und antisemitische Aussagen von Funktionären und Mitgliedern des Landtags dokumentiert.

