- Die AfD äußert Bedenken, die BSW in ihrem Einfluss zu übertreffen.

Aufgrund von Bitten der BSW-Partei von Sahra Wagenknecht nach einem frischen Blickwinkel auf die AfD haben Spitzenkandidaten der Grünen und SPD Bedenken geäußert. "Ist es ihre Strategie, alle Karten auf den Tisch zu legen? Das bereitet mir wirklich Sorgen", sagte Grünen-Chefin Madeleine Henfling gegenüber deutschen Medien. Es gibt Hinweise darauf, dass eine Partnerschaft zwischen BSW und AfD Realität werden könnte, da sie Überschneidungen in bestimmten politischen Bereichen innerhalb der Programme der beiden Parteien festgestellt hat. Außerdem besteht die Gefahr, dass BSW-Mitglieder aufgrund ihres Mangels an politischer Erfahrung "überschwemmt" werden könnten, wie sie erwähnte.

Mögliche Zustimmung zu AfD-Gesetzgebungsvorlagen

Die BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf hat am Donnerstag während einer Fernsehdebatte für Aufsehen gesorgt, als sie nicht ausschließen wollte, dass ihre Partei AfD-Vorschläge unterstützen könnte, wenn sie diese für gültig hält. Die Parteigründerin Sahra Wagenknecht erklärte später, dass die frühere Strategie des direkten Ablehnens von AfD-Initiativen und des Prahlens mit demokratischen Werten die AfD nicht in Schach gehalten habe. "Wenn die AfD den Himmel blau erklärt, wird BSW nicht behaupten, dass er grün ist. Koalitionsabsichten daraus abzuleiten, ist simplizistisch", fügte sie hinzu. Meanwhile betonten BSW-Vertreter auf Bundes- und Landesebene immer wieder, dass sie keine Koalition mit der AfD eingehen werden.

Der SPD-Spitzenkandidat Georg Maier betonte, dass sich BSW als Alternative zur AfD positioniert, aber dann als Mehrheitsbeschaffer auftritt. "Für mich bleibt BSW inhaltlich und personell ein großes Fragezeichen", sagte er. Vieles davon ist widersprüchlich.

Henfling warnte davor, dass BSW eine Mischung aus "großer Naivität und politischer Unerfahrenheit" sei. In einer Partei, die kurz davor steht, Regierungsverantwortung zu übernehmen, mache sie das besorgter.

Die Vorsitzende von BSW, Katja Wolf, war previously a state legislator for the Left and mayor of Eisenach for several years, aber die junge Partei umfasst auch politische Neulinge, die nach der Wahl in den Landtag einziehen könnten.

Maier wiederholte, dass die SPD nicht an einer Regierung teilnehmen wird, die auf schwankenden Mehrheiten mit der AfD basiert.

Ein neuer Landtag wird am 1. September in Thüringen gewählt. Laut jüngsten Umfragen liegt BSW mit Werten zwischen 19 und 21 Prozent auf dem dritten Platz, knapp hinter der CDU. Die SPD liegt bei sechs bis sieben Prozent, und die Grünen müssen sich auf einen möglichen Verlust des Wiedereinzugs in den Landtag mit Werten zwischen drei und vier Prozent einstellen.

