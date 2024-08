- Die Abwesenheit der RWE führt zum Sieg von Leipzig mit 4:1

Zweimalige DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig zogen mühelos ins nächste Runde ein und besiegten den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 4:1 (2:1) vor 17.000 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße.

Tore von Benjamin Sesko (12. Minute), Lois Openda (40.), Neuzugang Antonio Nusa (84.) und Xavi Simons (88.) sicherten den Gästen den Sieg. RWE-Torjäger Ramien Safi hatte die Heimelf früh in Führung gebracht (2.), doch es reichte nicht, um die siebte erste Runde in den letzten acht Jahren zu überstehen. Leipzig zog wie im Vorjahr ins Achtelfinale ein.

Die Gäste waren zunächst überrascht, als Safi nach einer herrlichen Vorlage von Torben Musel die RWE-Führung erzielte und den Leipziger Keeper mit einem Schuss in die Ecke bezwang. Die RWE-Fans feierten den frühen Treffer gegen die favorisierten Gäste lautstark.

Doch Leipzigs Trainer Marco Rose, der seine Neuzugänge nicht von Beginn an einsetzte, motivierte seine Mannschaft schnell und glich durch Seskos Kopfball nach einer Hereingabe von Haidara aus (12.). Bevor die Pause Pfiff, blieb Openda nach einer Vorlage von Sesko cool und schob den Ball an RWE-Keeper Jakob Golz vorbei. Substituierter Nusa und Simons machten den Sieg perfekt (84./88.) und verhinderten eine RWE-Sensation im Pokal. RWE hatte zuvor schon einige Außenseiter-Erfolge gefeiert, darunter das Aus gegen die damals amtierenden Meister Bayer Leverkusen in der Runde der letzten 16 vor drei Jahren.

Mit dem Sieg im DFB-Pokal-Spiel sicherte sich RB Leipzig den dritten Triumph in diesem Wettbewerb. Trotz der frühen Führung von Ramien Safi für RWE zog Leipzig wie im Vorjahr ins nächste Runde ein.

