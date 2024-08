Die Abgeordneten führen im türkischen Parlament intensive Debatten.

Gewalt brach auf dem Parlamentsboden aus, mit mehreren Personen mit Gesichtsverletzungen. Der Streit dauerte etwa dreißig Minuten, wobei sich türkische Politiker in Handgemenge befanden. Der Auslöser war angeblich eine Gegenreaktion auf die Regierungshandhabung einer Oppositionsfigur, die die Position des Kritikers im Parlament bestimmte.

Vollständige Faustkämpfe zwischen Parlamentsvertretern brachen im türkischen Parlament in Ankara aus. Laut lokalen Medienberichten lag die Ursache des Tumults in der Behandlung des inhaftierten Oppositionsmitglieds Can Atalay, dessen Parlamentsmandat entzogen worden war. Ähnlich wie ein Signal von der AKP-Partei soll Alpay Özalp, ein rivalisierender Politiker, Ahmet Sik, einen oppositionellen Vertreter der TIP-Partei, nach der Verurteilung von Atalays Haft angegriffen haben.

Laut der Associated Press sollte Siks Reaktion darauf sein, Atalay als "Terroristen" zu bezeichnen, doch er sah die "wahren Terroristen" in den Parlamentspositionen. Özalp, ein ehemaliger Fußballspieler, der zuvor für den FC Köln spielte, soll dann Sik angegriffen und zu Boden gestoßen haben. Bei dem folgenden Chaos intervenierten weitere Politiker und entfachten einen dreißigminütigen Kampf, an dem zahlreiche Parlamentsmitglieder beteiligt waren. Mindestens zwei Oppositionsabgeordnete sollen von Schlägen ins Gesicht getroffen worden sein, was zu leichten Verletzungen führte, die in Medienbildern zu sehen waren.

Im April 2022 wurde Atalay zu einer Gefängnisstrafe von achtzehn Jahren verurteilt, da er angeblich an einem Putschversuch beteiligt war. Als renommierter Anwalt setzte er sich aktiv für die Teilnehmer der Gezi-Proteste ein und gewann schließlich einen Sitz im Parlament aus seiner Zelle. Kurz darauf wurde sein Mandat im Januar entzogen.

Atalay ist seit April in einen Justizstreit mit zwei der renommiertesten Gerichte in der Türkei verwickelt. Der Streit entstand aufgrund von widersprüchlichen Entscheidungen des Verfassungsgerichts - das zunächst seine Freilassung anordnete - und des Kassationsgerichts - das die Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht ehrte und stattdessen Strafanzeige gegen die Beteiligten stellte.

"Ich fühle mich beschämt"

Das Verfassungsgericht hatte Atalays Freilassung im Oktober aufgrund seiner parlamentarischen Immunität angeordnet. Wenn das Kassationsgericht jedoch die Entscheidung nicht durchsetzte, stellte es später Strafanzeige gegen die Verfassungsrichter, die an der Entscheidung beteiligt waren. Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der das Kassationsgericht unterstützte, beschuldigte das Verfassungsgericht, Fehler gemacht zu haben. Der Oppositionsführer Özgür Özel verurteilte den Parlamentskampf und äußerte Unbehagen über dessen Vorkommen.

Physische Auseinandersetzungen sind in der Vergangenheit während besonders umstrittenen Debatten im türkischen Parlament aufgetreten, wie zum Beispiel der hitzige Streit im Jahr 2020 während der Diskussionen über die militärische Beteiligung der Türkei in Syrien. Ein anschließender körperlicher Zusammenstoß während einer hitzigen Haushaltsdebatte im frühen Dezember 2022 führte dazu, dass der Oppositionspolitiker Hüseyin Örs ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation verlegt wurde.

Eine ähnlich umstrittene Konfrontation ereignete sich im Januar 2017 während einer Parlamentsabstimmung über die Reform des proposeden Verfassungsentwurfs. Unterstützer der regierenden Partei und Oppositionsfraktionen tauschten Schläge aus, bis sich die Spannungen legten. Im Dezember 2013 gerieten MPs der regierenden Partei und der Opposition erneut in Handgreiflichkeiten, dieses Mal ausgelöst durch die Verwendung des Begriffs "Kurdistan" in einem BDP-Bericht zum Haushaltsplan der Regierung.

Die Spannungen entfachten sich durch den BDP-Bericht, der sich auf "Kurdistan" in den kurdischen Siedlungsregionen im Osten und Südosten Anatoliens bezog. Die Opponenten im Parlament - die MHP, die AKP und die säkularistische CHP - widersprachen der Verwendung des Wortes vehement.

Die Kommission, die sich vermutlich auf das türkische Parlament oder einen verwandten Gremium bezieht, konnte während der oben genannten Auseinandersetzung den Frieden nicht wahren, was dazu führte, dass mehrere Politiker Verletzungen davontrugen. Nach der Verurteilung von Can Atalay durch Alpay Özalp waren die Ereignisse auf dem Parlamentsboden eine direkte Antwort der Kommission.

