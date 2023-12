Die 21-jährige "Rentnerin", die Chinas Rattenrennen für ein Leben in den ländlichen Bergen verließ

Vor drei Jahren verließ Liu seine ländliche Heimatstadt Xiaxixiang in Guizhou und zog in die Stadt Shantou in Guangdong, der reichsten Provinz Chinas. Damit schloss er sich einer jahrzehntelangen landesweiten Migration von Arbeitskräften vom Land an, die das enorme Wachstum des Landes angekurbelt und einige der größten Megastädte der Welt entstehen lassen hat.

Als Schulabbrecher war es für Liu jedoch schwierig, einen Job zu finden. Er sagte, dass er von vielen Fabriken aufgrund seiner mangelnden Qualifikationen abgelehnt wurde, bevor er schließlich Arbeit als Automechaniker, dann als Bauarbeiter und schließlich in einer Bekleidungsfabrik fand.

Enttäuscht von der Mühsal des Stadtlebens beschloss er Ende 2022, seine Arbeit aufzugeben und in die sanften Hügel und Flüsse von Guizhou zurückzukehren. Lius Eltern und sein älterer Bruder protestierten gegen den Umzug - aber er wollte ein "einfaches Leben", sagte er, und dem stressigen Rattenrennen entkommen.

"In der Fabrik arbeitete ich von 8 bis 22 Uhr plus Überstunden, meine Zeit gehörte mir nicht", sagte Liu kürzlich am Telefon gegenüber CNN, während er Bambussprossen zerkleinerte. "Jetzt wache ich auf und höre die Vögel zwitschern.

Lius Frustrationen spiegeln ein wachsendes Gefühl der Enttäuschung unter jungen Menschen in China wider, von denen viele mit einem miserablen Arbeitsmarkt, Burnout nach Jahren zermürbender akademischer und beruflicher Belastung sowie den traumatischen Auswirkungen der drakonischen früheren Pandemiepolitik des Landes konfrontiert sind.

Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes erreichte die Jugendarbeitslosenquote in den Städten und Gemeinden Chinas im Juni einen Rekordwert von 21,3 % - bevor die Regierung die Veröffentlichung der unbequemen Daten einstellte.

Als Reaktion darauf haben die Behörden die städtische Jugend ermutigt, aufs Land zu ziehen - ein umstrittener Vorschlag.

Im Dezember letzten Jahres forderte der chinesische Staatschef Xi Jinping die jungen Leute auf, sich auf den Weg zu machen, um "die Wirtschaft auf dem Lande wiederzubeleben" - ein Aufruf, der Vergleiche mit einer vor Jahrzehnten vom ehemaligen Staatschef Mao Zedong gestarteten Kampagne zog, bei der Millionen von Stadtjugendlichen in abgelegene Gebiete verbannt wurden.

Xi war selbst ein Mitglied der "verbannten Jugend" und hat seine Zeit im ländlichen Zentralchina als lohnende, lebensverändernde Erfahrung beschrieben, die seinen Körper und seinen Geist gestärkt hat.

Das gesamte Dorf, in dem der Führer einst lebte, wurde in einen ihm gewidmeten kommunistischen Schrein verwandelt, der Beamte und Touristen aus dem ganzen Land anzieht.

Die Behörden in Guangdong, einer der am dichtesten besiedelten Provinzen Chinas und einem bedeutenden Fabrikzentrum, erklärten Anfang des Jahres, dass sie 300 000 arbeitslose junge Menschen aufs Land schicken wollen, um Arbeit zu finden.

Das Leben in den Bergen hat seine Tücken, wie Liu feststellen musste.

Zunächst sorgten sich seine Eltern um seine Sicherheit, da er allein in den Wäldern lebte, und installierten Überwachungskameras in der Umgebung, um ihn im Auge zu behalten.

Um das Problem des fehlenden Stroms zu lösen, installierte Liu zahlreiche Solarzellen um die Hütte herum.

Aber er hat auch einen unkonventionellen Weg zum Erfolg gefunden - und zwar einen ganz anderen als die Arbeit auf dem Bauernhof und die Arbeiterjobs, zu denen die chinesischen Behörden die städtische Jugend ermutigen.

Inspiriert von der chinesischen Vloggerin und Influencerin Li Ziqi, die mit ihren Videos über das Leben im ländlichen China 18 Millionen Abonnenten auf YouTube gewonnen hat, lädt Liu nun wöchentlich Vlogs über seine Tage in den Bergen hoch.

Und er ist nicht allein. Dianxi Xiaoge, eine weitere chinesische Food-Vloggerin, bringt ihren mehr als 10 Millionen YouTube-Abonnenten bei, wie man in einem Dorf in der südwestlichen Provinz Yunnan gesundes Essen kocht. Ein weiteres Paar von "Rentnern" der Generation Z, Xiao Chun Zi und Xin Xin's Rural Life aus der Provinz Sichuan, veröffentlichen ebenfalls ähnliche Inhalte wie Liu.

YouTube gehört zu den sozialen Medien, die sich hinter der Großen Firewall Chinas befinden, was bedeutet, dass sie für die meisten Menschen im Land nicht zugänglich sind.

Lius Videos reichen vom Bau eines Schweinestalls bis hin zur Interaktion mit seinen pelzigen Begleitern, zwei Hunden namens Lucky und Flower. Nur mit einem Telefon und einem Stativ bewaffnet, beginnt seine Ein-Mann-Produktion, wenn er auf dem Feld arbeitet, um Gemüse wie Chinakohl und Knoblauch anzubauen, und wenn er Süßkartoffelpüree und Ambrosia für seine Ferkel zubereitet.

Er sagt, er fühle sich nie einsam, da er Zugang zu einem Fernseher habe und seine Tiere ihm Gesellschaft leisteten. Seit September hat er im Internet schnell Aufmerksamkeit erregt: Seine Konten in den sozialen Medien haben zusammen mehr als 350 000 Likes erhalten.

Einige Online-Nutzer brachten ihre Bewunderung zum Ausdruck, so z. B. ein Kommentar: "Er weiß eindeutig, was er tut, und hat einen gesunden Lebensstil, im Gegensatz zu einigen anderen Gen Z'ers, die süchtig nach Videospielen sind."

Ein anderer beklagte: "Die 00er gehen in den Ruhestand, was ist mit uns, die wir in den 80ern geboren wurden?" - und bezog sich dabei auf Lius "Ausscheiden" aus dem traditionellen Berufsleben mit nur 21 Jahren.

Einige waren jedoch skeptischer: "Habt ihr zu Hause nichts zu tun? Dieses ganze sinnlose Zeug machen und 'flach liegen'?", schrieb ein Kommentator.

Die Bewegung des "Flachliegens" - auf Chinesisch "tangping" - erfreute sich im Jahr 2021 unter jungen Menschen großer Beliebtheit und forderte sie auf, den gesellschaftlichen Druck abzulehnen, hart zu arbeiten, zu heiraten, Kinder zu bekommen und Eigentum zu erwerben.

Anstatt sich endlos für diese traditionellen Ziele abzumühen - von denen heute viele sagen, dass sie sich nicht mehr lohnen - sollten die Menschen ein einfaches Leben führen, so die Philosophie.

Liu hat sich gegen seine Kritiker gewehrt.

"Diejenigen, die mich nicht kennen, würden das vielleicht als eine Form des 'Flachliegens' ansehen, aber ich würde dem nicht zustimmen", sagte er. "Ich habe mein ganzes Haus von Grund auf neu gebaut ... das Leben in den Bergen ist nicht so viel einfacher als die Arbeit in der Stadt."

Um seinen ländlichen Lebensstil aufrechtzuerhalten, bindet er Werbung und Produktplatzierung in seine Videos ein. Mit dem Verkauf von Handcreme, Gesichtsreinigern und scharf-sauren Nudeln erzielt er ein kleines Einkommen, um seine Lebensbedingungen zu verbessern, sagt er.

Für die Zukunft plant Liu außerdem, sein Haus zu erweitern und einen Hühnerstall zu bauen, damit er Fleisch online verkaufen kann. Und er ermutigt diejenigen, die aufs Land ziehen wollen, dort ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

"Das Leben in den Bergen ist viel besser als das Leben in der Stadt - in der Stadt kostet sogar das Trinkwasser Geld", sagte er.

