Die 10 Senatssitze, die im Jahr 2024 am wahrscheinlichsten neu besetzt werden

Warum? Wegen der Landkarte. Die Entscheidung des demokratischen Senators Joe Manchin, nicht zur Wiederwahl in West Virginia anzutreten, unterstreicht, wie vorteilhaft das Spielfeld 2024 für die Republikaner ist. Sollte Präsident Joe Biden die Wiederwahl gewinnen, hätten die Demokraten im Senat ein kleines Polster - die Betonung liegt auf klein -, da der Vizepräsident in einer gleichmäßig geteilten Kammer bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt.

Die GOP muss nur einen oder zwei Sitze hinzugewinnen - je nachdem, welche Partei das Weiße Haus gewinnt - um die Kontrolle über den Senat zu erlangen. West Virginia gilt seit langem als der Sitz, der am wahrscheinlichsten zu gewinnen ist, und mit Manchins Abgang ist es nun so gut wie sicher, dass die Republikaner ihn gewinnen.

Die Aufmerksamkeit hat sich auf die beiden anderen Sitze in den roten Bundesstaaten verlagert, die von den Demokraten verteidigt werden - Montana und Ohio, die die zweit- bzw. drittgrößte Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel aufweisen. (Die Rangliste basiert auf CNN-Berichten, Zahlen zur Mittelbeschaffung und historischen Daten zum Abschneiden von Staaten und Kandidaten).

Das Rennen um die Kontrolle über den Senat wird in diesem Jahr einen entscheidenden politischen Test darstellen: Sind die Rennen so nationalisiert, dass nur noch der Spitzenkandidat - und die Faktoren, die den Wettbewerb beeinflussen - zählen? (Das ist in diesem Jahr besonders wichtig, weil sich die fünf Bundesstaaten, in denen wichtige Senatswahlen stattfinden, und die Präsidentschaftswahlen stark überschneiden.) Oder sind die einzelnen Kandidaten, die Rennen, die sie bestreiten, und lokale Themen genauso wichtig? Die Antwort wird wahrscheinlich darüber entscheiden, wer die Kammer gewinnt.

Die Demokraten verteidigen sieben der 10 Senatssitze, die am wahrscheinlichsten neu vergeben werden. Der achte, Arizona, wird von einer ehemaligen Demokratin gehalten, der unabhängigen Senatorin Kyrsten Sinema, die immer noch mit ihrer ehemaligen Partei zusammenarbeitet und noch nicht gesagt hat, ob sie zur Wiederwahl antritt. Manchins Entscheidung hatte den unmittelbaren Effekt, dass die einzigen beiden Ziele der Demokraten auf dieser Liste - Texas und Florida - in der Strategie der Partei für 2024 viel prominenter geworden sind.

Unter der Annahme, dass West Virginia für die Demokraten nicht mehr in Frage kommt, muss Folgendes passieren, damit sie die Kontrolle über den Senat behalten: Sie könnten alle verbleibenden Sitze verteidigen und die Präsidentschaft behalten (weil die Stimme des Vizepräsidenten bei einem 50:50-Senat ausschlaggebend ist); sie könnten alle verbleibenden Sitze halten, die Präsidentschaft verlieren, aber entweder Florida oder Texas umdrehen; oder sie könnten einen weiteren Sitz verlieren, die Präsidentschaft gewinnen und sowohl Florida als auch Texas umdrehen. Würden sie einen dieser Staaten gewinnen und gleichzeitig die Präsidentschaft verlieren, müsste der demokratische Senatskandidat deutlich besser abschneiden als der Spitzenkandidat.

Die Rechnung ist entmutigend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Biden in Umfragen auf nationaler Ebene und in den Swing-States in einem hypothetischen Rückkampf hinter seinem Vorgänger und dem derzeitigen GOP-Spitzenkandidaten Donald Trump zurückliegt.

Die demokratischen Senatoren, von denen die Kontrolle über die Kammer abhängt - insbesondere Jon Tester aus Montana und Sherrod Brown aus Ohio - müssen sich wahrscheinlich so weit wie möglich vom Präsidentschaftsrennen distanzieren. Beide sind etablierte Amtsinhaber, die sich in ihrer Heimat einen Namen gemacht haben, aber es bleibt abzuwarten, ob das für sie ausreicht, um sich wie in der Vergangenheit gegen die parteipolitische Ausrichtung ihrer Staaten durchzusetzen.

Die Demokraten führen dasselbe Argument an - den Vorrang der Persönlichkeit vor der Parteizugehörigkeit -, um zu erklären, wie sie die Senatoren besiegen können. Rick Scott in Florida und Ted Cruz in Texas. Aber das sind teure Staaten, die sich den Demokraten seit Jahren entziehen, und Investitionen dort könnten Ressourcen von Sitzen abziehen, die sie verteidigen.

Wenn es einen Hoffnungsschimmer für die Demokraten gibt, dann ist es die Tatsache, dass die GOP-Vorwahlen trotz der neuen Strategie des National Republican Senatorial Committee, sich frühzeitig hinter einen Kandidaten zu stellen, den es als den stärkeren Kandidaten für die allgemeinen Wahlen identifiziert, brodeln. Eine solche umstrittene Vorwahl ist in West Virginia weniger wichtig. Aber in Montana ist ein gespaltenes GOP-Rennen eine reale Möglichkeit, und in Ohio, Nevada und Michigan sind die Felder überfüllt. In Wisconsin hat die GOP ihren Spitzenkandidaten verpasst und wartet nun auf einen wohlhabenden Geschäftsmann, der ins Rennen geht. Der republikanische Spitzenkandidat für den Senatssitz in Arizona ist ein glühender Wahlverweigerer. Nur in Pennsylvania hat die GOP eine interne Schlacht vermieden und ihrem Kandidaten erlaubt, sich bereits mit dem demokratischen Amtsinhaber zu messen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Strategie der GOP, wohlhabende Kandidaten zu rekrutieren - von denen einige bisher noch nicht so sehr im Blickpunkt standen - auszahlt.

Zu Beginn des Wahljahres gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Die Berichte über die Spendensammlung für das letzte Quartal 2023 werden Ende des Monats veröffentlicht. Können die Demokraten ihren Schwung bei der Mittelbeschaffung beibehalten? Gelingt es wohlhabenden GOP-Rekruten, sich selbst zu finanzieren? Können die Republikaner einen Kandidaten in Wisconsin aufstellen und ihre Vorwahlen mit minimalem Schaden für ihre endgültigen Kandidaten abschließen?

Diese Rangliste wird im Laufe des Jahres aktualisiert werden, wenn wir mehr Daten erhalten.

Im Moment sind dies die 10 Senatssitze, die am wahrscheinlichsten neu besetzt werden:

1. West Virginia

Demokratischer Senator Joe Manchin aus West Virginia

Die Entscheidung des demokratischen Senators Joe Manchin, nicht zur Wiederwahl anzutreten, hat die Chancen seiner Partei, diesen Sitz in einem Bundesstaat zu halten, den Trump zweimal mit rund 40 Punkten Vorsprung gewonnen hat, zunichte gemacht.

Die Republikaner sind gut aufgestellt, um den Sitz entweder mit Gouverneur Jim Justice oder dem US-Abgeordneten Alex Mooney als ihrem Kandidaten zu erobern. Mooney und seine Verbündeten vom Club for Growth Action, der versprochen hat, Millionen für die Unterstützung des Kongressabgeordneten auszugeben, versuchen, Justice, einen ehemaligen Demokraten, mit Biden und seiner Partei in Verbindung zu bringen.

Eine Gruppe namens Conservative Americans PAC kontert Mooney, indem sie seine Wurzeln in Maryland hervorhebt und darauf hinweist, dass sich der Club auch gegen Trump gestellt hat. Justice wird sowohl vom National Republican Senatorial Committee als auch von Trump unterstützt, dessen Befürwortung in diesem tiefroten Bundesstaat großes Gewicht hat.

2. Montana

Demokratischer Senator Jon Tester aus Montana

Die Wiederwahl des demokratischen Senators Jon Tester wird der wichtigste Gradmesser dafür sein, ob Amtsinhaber mit einer starken Marke immer noch der Parteilichkeit ihrer Staaten trotzen können - ein Test, den er bereits dreimal bestanden hat.

Die Republikaner sind begeistert von ihrem Rekruten, der gegen Tester antreten soll. Tim Sheehy, Navy SEAL im Ruhestand, hat sich den Wählern schnell vorgestellt, was seiner Kampagne zufolge das Ansehen des politischen Neulings in einer hypothetischen Vorwahl gegen den US-Abgeordneten Matt Rosendale erhöht hat. In einem aktuellen Werbespot wird Sheehys Militärdienst hervorgehoben, während er Tester (und Biden) angreift, weil sie "zu liberal sind, um uns zu schützen". Sheehy hat auch ein unterstützendes Super PAC in seiner Ecke.

Aber der aus Minnesota stammende Kandidat hat einige negative Schlagzeilen gemacht, auf die sich die Demokraten gestürzt haben, darunter eine Semafor-Geschichte über seine Äußerungen vom August, er wolle das Gesundheitswesen wieder "rein privatisieren". (Sein Sprecher sagte, er habe Versicherungsunternehmen angegriffen und unterstütze den Schutz von Vorerkrankungen sowie die Einhaltung der Zusagen von Medicare und Sozialversicherung).

Dieses Rennen bietet auch den besten Testfall für die neue Strategie der nationalen Republikaner, in den Vorwahlen frühzeitig Partei zu ergreifen. Rosendale, der 2018 gegen Tester verloren hat, ist die Art von Kandidat, die der NRSC in diesem Zyklus zu vermeiden versucht. Aber das Mitglied des House Freedom Caucus macht zunehmend Geräusche über eine Kandidatur vor der Einreichungsfrist am 11. März.

Nachdem der NRSC die Rücktrittsankündigung des ehemaligen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit einer Erklärung kommentiert hatte, in der er Rosendale angriff (einer von acht Republikanern, die im Oktober für die Abwahl des Kaliforniers als Sprecher stimmten), nahm der Kongressabgeordnete eine Videobotschaft auf, in der er sagte, dass er eine Kandidatur für den Senat "stark in Erwägung zieht". Zwei Tage später postete er auf X Fotos, auf denen er Trump in Mar-a-Lago trifft, um für eine mögliche Senatskandidatur zu werben - was, wie CNN berichtete, den ehemaligen Präsidenten frustrierte, da der Kongressabgeordnete ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterstützt hatte. (Rosendale tat dies kurz darauf, aber das war Monate nachdem Sheehy seine Unterstützung für Trump erklärt hatte.)

Eine Sache, die Rosendale helfen könnte? Ein Super-PAC namens Last Best Place, das seine Spender noch nicht offenlegen musste, hat Sheehy in der Öffentlichkeit angegriffen. Die Republikaner haben ihn beschuldigt, eine Tarnorganisation der Demokraten zu sein. Senate Majority PAC - das Super-PAC der Demokraten, das mit der Parteiführung verbunden ist - lehnte einen Kommentar ab, als es gefragt wurde, ob es involviert sei.

Die Demokraten bestehen darauf, dass Tester gegen beide Republikaner gewinnen kann. Der Senator selbst wirbt mit positiven Werbespots, in denen er die Wähler an seinen landwirtschaftlichen Hintergrund und sein Engagement für das öffentliche Land, die Rechte des zweiten Verfassungszusatzes und die Verteidigung der Lebensart der Montanier erinnert. Ein anderer Spot wirbt für seine Arbeit am PACT-Gesetz, das die Gesundheitsversorgung für Veteranen, die giftigen Verbrennungsrückständen ausgesetzt waren, ausweitet.

3. Ohio

Demokratischer Senator Sherrod Brown aus Ohio

Senator Sherrod Brown ist der andere Demokrat, der in einem Bundesstaat, den Trump zweimal gewinnen konnte, zur Wiederwahl antritt, und daher eines der Hauptziele der GOP. Doch bis zu den Vorwahlen am 19. März muss der dreimalige Amtsinhaber zusehen, wie sich seine potenziellen republikanischen Gegner untereinander streiten, während er jeden von ihnen als zu extrem darstellt.

Am Tag, nachdem die Bürger von Ohio im November mit überwältigender Mehrheit einer Wahlrechtsmaßnahme zugestimmt hatten, die das Recht auf Abtreibung garantiert, veröffentlichte Browns Team eine Videozusammenstellung mit Zitaten seiner republikanischen Herausforderer, die darauf schließen lassen, dass sie ein nationales Abtreibungsverbot unterstützen würden.

Die nationale GOP ergreift in diesem Rennen keine Partei, aber Trump mischte sich gegen Ende des letzten Jahres ein und unterstützte den wohlhabenden Geschäftsmann Bernie Moreno. Moreno wird auch vom anderen US-Senator des Bundesstaates, J.D. Vance, unterstützt, der in seiner eigenen GOP-Vorwahl im Jahr 2022 von Trump unterstützt wurde. Ein aktueller Werbespot von Moreno beginnt und endet mit dem Lob des ehemaligen Präsidenten für den GOP-Hoffnungsträger, der daraufhin sagt: "Das Erste, was wir tun müssen, ist, die Mauer fertigzustellen."

Staatssenator Matt Dolan, der gemäßigtere Kandidat im Rennen, beginnt seine Werbung ebenfalls mit dem Thema Grenzsicherheit, ohne jedoch explizit an Trump zu erinnern. Beide Kandidaten verfügen über beträchtliches persönliches Vermögen - sie haben ihren Kampagnen im dritten Quartal jeweils 3 Millionen Dollar geliehen.

Der Staatssekretär von Ohio, Frank LaRose, der einzige landesweit gewählte Beamte im Rennen, begann die Kampagne in einer prominenteren Position. Seine Konkurrenten haben sich jedoch bemüht, seine Fähigkeit in Frage zu stellen, für die Konservativen etwas zu erreichen, nachdem eine Wahlkampfmaßnahme im August gescheitert war, die als Stellvertreterkampf für das Referendum über Abtreibungsrechte im November angesehen wurde.

4. Pennsylvania

Demokratischer Senator Bob Casey aus Pennsylvania

Pennsylvania ist der seltene Sitz im Visier der Republikaner, bei dem es keine komplizierten GOP-Vorwahlen gibt - was erklärt, warum er relativ weit oben auf dieser Liste steht. Da die GOP den ehemaligen Hedgefonds-Manager Dave McCormick an Land gezogen hat und eine Herausforderung durch den gescheiterten Gouverneurskandidaten Doug Mastriano aus dem Jahr 2022 vermeiden konnte, war die Partei in der Lage, ihren Kampf gegen den demokratischen Senator Bob Casey schon vor Beginn des Wahljahres aufzunehmen. Für Casey, der eine vierte Amtszeit anstrebt, wird dies wahrscheinlich das bisher härteste Rennen im Senat sein.

China hat sich bereits als ein zentrales Motiv in diesem Rennen herauskristallisiert. McCormick, ein Armee-Veteran, hat "sechs Verbote" vorgeschlagen, um "Chinas Freifahrtschein" zu beenden. Doch wie CNNs KFile berichtet, scheint seine starke Anti-China-Positionierung eine Weiterentwicklung aus seiner Zeit bei Bridgewater Associates zu sein, wo er massive Investitionen in börsengehandelte chinesische Unternehmen und Beteiligungen in den USA beaufsichtigte. Casey hat vor kurzem (zusammen mit dem GOP-Senator Rick Scott aus Florida, der sich ebenfalls zur Wiederwahl stellt) einen Gesetzesentwurf eingebracht , der seiner Meinung nach private Investmentfonds dazu verpflichten würde, in China investierte Vermögenswerte offenzulegen.

Casey, der von der AFL-CIO unterstützt wird, versucht, seine populistische Identität hervorzuheben, während die Demokraten McCormicks Hedgefonds-Hintergrund nutzen, um ihn als weltfremd darzustellen. In jüngster Zeit haben sich beide Kandidaten gegen den Verkauf von US Steel an ein japanisches Unternehmen ausgesprochen. Doch da Biden in Pennsylvania, das er 2020 knapp gewann, in den Umfragen schwächelt und die Wähler sich Sorgen um die Wirtschaft machen, ist die Wahl möglicherweise nicht so eindeutig, wie die Demokraten es gerne hätten.

5. Arizona

Unabhängige Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona

Die unabhängige Senatorin Kyrsten Sinema lässt alle über ihre Wiederwahlpläne im Unklaren und darüber, ob es sich um ein Drei-Wege-Rennen handeln wird. Sie muss sich bis zum 8. April als Kandidatin beim Staatssekretariat registrieren lassen.

Wenn sie kandidiert, hoffen die Republikaner, dass sie dem Demokraten mehr Stimmen wegnimmt als ihrem möglichen Kandidaten. Das geht aus einer digitalen Anzeige des NRSC hervor, in der der demokratische Abgeordnete Ruben Gallego auch persönlich angegriffen wird und Sinema, die der demokratischen Senatsführung ein Dorn im Auge ist, wie eine Liberale dargestellt wird.

Kari Lake, die 2022 die Gouverneurswahl verloren hat, ist die Spitzenkandidatin für die GOP-Kandidatur. Trotz der Appelle der nationalen Republikaner an sie, nach vorne zu blicken - und trotz der Unterstützung von eher etablierten Parteistimmen wie dem Senator von Wyoming, John Barrasso, einem Mitglied der GOP-Führung im Senat - ficht Lake ihre frühere Niederlage immer noch an. Im November verlor sie einen weiteren Rechtsstreit über einen Antrag auf Einsicht in die Wahlumschläge von 2022.

Aber mit Trumps Unterstützung und ihrer Anziehungskraft auf die GOP-Basiswähler wird Lake in den Vorwahlen im August schwer zu schlagen sein, und die nationale Partei hat nicht ausgeschlossen, sich hinter sie zu stellen. Eine Kandidatur gegen Lake ist für die Demokraten eine aufregende Aussicht, aber die nationale Partei wartet erst einmal ab, wie sich die Dinge mit Sinema entwickeln, bevor sie sich engagiert.

6. Nevada

Demokratische Senatorin Jacky Rosen aus Nevada

Nevada bietet eine weitere Chance für die Republikaner, die die demokratische Senatorin Jacky Rosen absetzen möchten, nachdem sie 2022 gegen Senatorin Catherine Cortez Masto den Kürzeren gezogen hatten und das Gouverneursamt erfolgreich umdrehen konnten.

Das Feld der Republikaner, die bei den Vorwahlen im Juni antreten, ist dicht gedrängt, aber die nationale Partei steht hinter dem pensionierten Hauptmann der Armee Sam Brown, der bei den Senatsvorwahlen im letzten Jahr Zweiter wurde.

Nevada unterstützte Biden im Jahr 2020 um etwa 2 Punkte, und die Demokraten hoffen, dass ihre Bodenkampagne hier in einem Jahr der Präsidentschaftswahlen - in Verbindung mit der Bedeutung der Abtreibungsfrage - ihrem gesamten Kandidaten helfen wird. Doch frühe Umfragen zu einem hypothetischen Aufeinandertreffen von Biden und Trump ließen bei den Demokraten die Alarmglocken schrillen. In einer Ende Oktober durchgeführten Umfrage der New York Times und des Siena College lag der ehemalige Präsident bei den registrierten Wählern mit 52 % zu 41 % vor dem aktuellen Präsidenten. Die hispanischen Wähler waren gleichmäßig verteilt, ebenso wie die weißen Wähler mit Hochschulbildung - normalerweise eine Schlüsselgruppe für die Demokraten.

Die Republikaner wissen, dass die jüngsten Wahlergebnisse auf Bundesebene hier nicht zu ihren Gunsten ausgefallen sind, aber sie sehen eine Chance, bei den hispanischen Wählern voranzukommen. Und selbst wenn sie diesen Sitz nicht gewinnen können, könnte es schon ein Sieg sein, die Demokraten zu zwingen, hier Geld auszugeben, das nicht nach Montana oder Ohio fließt.

7. Wisconsin

Demokratische Senatorin Tammy Baldwin aus Wisconsin

Die Republikaner haben noch keinen Hauptkandidaten, der gegen die demokratische Senatorin Tammy Baldwin antritt, nachdem ihre erste Wahl - der US-Abgeordnete Mike Gallagher - das Rennen aufgegeben hat. Doch seither richten sich alle Augen auf den Geschäftsmann Eric Hovde, von dem der NRSC-Vorsitzende Steve Daines sagte, dass er kandidiere. Hovde, der 2012 die Nominierung der GOP für diesen Sitz verloren hat, kann sich selbst finanzieren - eine attraktive Option für Republikaner, zumal es für einen Herausforderer relativ spät im Wahlzyklus ist.

Es steht noch die Frage im Raum, ob ein anderer wohlhabender republikanischer Geschäftsmann, Scott Mayer, ins Rennen gehen würde, aber Daines hat deutlich gemacht, dass er hier keine Vorwahlen will. "Wenn Eric ins Rennen geht", sagte er dem Washington Examiner, "würden wir hinter Eric stehen." Die frühe Unterstützung des NRSC für Hovde hat auch David Clarke, den mit Trump verbündeten ehemaligen Sheriff von Milwaukee County, verärgert, der den Weg der GOP hier erschweren könnte, wenn er ins Rennen geht.

Die Demokraten können sich nicht allzu sehr damit trösten, dass es bisher keinen wichtigen GOP-Kandidaten gibt. Obwohl Biden den Bundesstaat 2020 knapp gewann, konnten die Demokraten den GOP-Senator Ron Johnson im letzten Zyklus nicht ablösen. Und eine Marquette-Umfrage vom November ergab, dass Biden bei den registrierten Wählern in Wisconsin knapp vor Trump liegt.

8. Michigan

Demokratische Senatorin Debbie Stabenow aus Michigan

Die Demokraten in Michigan haben sich im Rennen um die Nachfolge der in den Ruhestand tretenden demokratischen Senatorin Debbie Stabenow weitgehend um die US-Abgeordnete Elissa Slotkin geschart, die eine hervorragende Geldgeberin ist.

Die Republikaner hingegen haben eine immer größer werdende Vorwahl in einem Bundesstaat, in dem sie seit 1994 kein Senatsrennen mehr gewonnen haben. Die Republikaner haben die Rückkehr des ehemaligen US-Abgeordneten Mike Rogers begrüßt, der den Kongress 2015 verlassen hatte. Doch der ehemalige Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses hat das Feld kaum geräumt. Der frühere US-Abgeordnete Peter Meijer - der eine Vorwahl wegen seines Votums für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nach dem Aufstand vom 6. Januar 2021 verlor - kündigte Anfang November seine Kampagne an. Sein Votum gegen Trump ist in den Vorwahlen belastend, was der NRSC bei seinen Versuchen, ihn von einer Kandidatur abzuhalten, offen hervorgehoben hat.

Zu den anderen Republikanern, die Kampagnen starteten, nachdem Rogers ins Rennen gegangen war, gehören der ehemalige Polizeichef von Detroit, James Craig, der wegen Problemen bei der Unterschriftensammlung vom Gouverneurswahlkampf 2022 ausgeschlossen wurde, und der Geschäftsmann Sandy Pensler, der die GOP-Kandidatur für den Sitz 2018 verlor.

Die Demokraten haben in Michigan 2022 gut abgeschnitten, und die GOP des Bundesstaates ist in Aufruhr. Aber Biden sieht hier nicht so stark aus wie 2020, als er den Staat mit etwa 3 Punkten Vorsprung gewann. In einer aktuellen CNN-Umfrage für den Bundesstaat Wolverine beispielsweise lag Trump bei den registrierten Wählern mit 50 % zu 40 % vor Biden, wobei sogar junge Wähler zu Trumps Gunsten entschieden. Slotkins Wahlkampfmanager wies einen Bericht der New York Times vom Dezember zurück, wonach die Kongressabgeordnete Bedenken hatte, mit Biden auf dem Ticket zu stehen, und sagte, sie freue sich darauf, mit dem Präsidenten zu kandidieren.

9. Texas

Der republikanische Senator Ted Cruz aus Texas

Texas hat - zusammen mit Florida - für die nationalen Demokraten noch mehr an Bedeutung gewonnen, da es die seltene Chance bietet, einen Senatssitz zu erobern und den wahrscheinlichen republikanischen Wahlsieg in West Virginia abzuschwächen. Das Democratic Senatorial Campaign Committee hat in beiden Bundesstaaten in Kommunikations- und Forschungspersonal investiert und digitale Anzeigen gegen die etablierten GOP-Kandidaten geschaltet.

Der demokratische Abgeordnete Colin Allred muss sich am 5. März einer Vorwahl stellen, aber sein starkes Fundraising und seine Bekanntheit als ehemaliger NFL-Spieler haben ihn zu dem Mann gemacht, den es im Kampf um die Nominierung zu schlagen gilt. Allred hat schon früher schwierige Rennen gewonnen, als er einen republikanischen Amtsinhaber absetzte, um erstmals in den Kongress gewählt zu werden. Und seine Kampagne argumentiert, dass die Gesundheitsfürsorge, wie schon bei der Wahl zum Repräsentantenhaus 2018, auch bei der diesjährigen Senatswahl ein zentrales Thema sein wird. Allred wirbt nicht nur für seine Unterstützung des Affordable Care Act, sondern hat sich auch zum Fall Kate Cox geäußert - der texanischen Frau, die gegen den Staat kämpfte, um ihre Risikoschwangerschaft abzubrechen -, um zu versuchen, einen Gegensatz zu Cruz in Bezug auf Abtreibungsrechte herzustellen.

Cruz, der sein letztes Rennen mit weniger als 3 Punkten Vorsprung gewonnen hat, ist für die Linke ein attraktives Feindbild. Aber die massiven Kleinspenden, die er von seinen Gegnern erhält, bedeuten nicht unbedingt eine Niederlage für den Amtsinhaber. Selbst gut finanzierte Demokraten (siehe Beto O'Rourke) haben in Texas, das seit 1994 keinen Demokraten mehr in den Bundesstaat gewählt hat, eine Niederlage erlitten. Trotz des höheren Stellenwerts des Wettbewerbs für die nationalen Demokraten ist es also immer noch Cruz' Rennen, das er verlieren wird.

10. Florida

Republikanischer Senator Rick Scott aus Florida

Ähnlich verhält es sich in Florida, wo die nationalen Demokraten in der Hoffnung investiert haben, den republikanischen Senator Rick Scott zu stürzen. Aber es ist ein harter Kampf in diesem rot tendierenden Staat. Fragen Sie einfach die demokratische ehemalige Abgeordnete Val Demings - eine hochkarätige Kandidatin, die 2022 mit 16 Punkten gegen Senator Marco Rubio verlor. Hinzu kommt, dass Scott bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit auf sein riesiges persönliches Vermögen zurückgreifen kann.

Doch die Demokraten wittern ihre Chance, denn Scott, der bereits zwei Amtszeiten als Gouverneur hinter sich hat, hat noch nie ein Rennen mit mehr als einem Punkt Vorsprung gewonnen - und er tritt zum ersten Mal in einem Präsidentschaftswahljahr an. Er war auch der Autor eines politischen Plans, der eine Verfallsklausel für alle Bundesprogramme vorschlug, die so unpopulär war, dass sogar seine Senatskollegen, die Republikaner, sich davon distanzieren mussten. (Später überarbeitete er den Plan, um die Sozialversicherung und Medicare von dieser Bestimmung auszunehmen.) Es ist zu erwarten, dass die Demokraten diesem Thema in dem Bundesstaat, in dem viele Rentner leben, viel Aufmerksamkeit schenken werden.

Die ehemalige US-Abgeordnete Debbie Mucarsel-Powell hat im Vorfeld der Vorwahlen im August die meiste Aufmerksamkeit auf Seiten der Demokraten auf sich gezogen. Sie hat schon früh bewiesen, dass sie in der Lage ist, Geld zu beschaffen - im ersten Teilquartal, in dem sie im Rennen war, übertraf sie den Amtsinhaber knapp, wenn man seinen persönlichen Beitrag ausklammert -, aber ihre Spendenbilanz am Ende des Jahres wird genau geprüft werden, um zu sehen, wie nachhaltig dieser Schwung sein wird.

Quelle: edition.cnn.com