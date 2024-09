Diddy, auch bekannt als Sean Combs, plant, seine Kaution am Mittwoch wegen seiner Anklage wegen Verschwörung und Sexhandel anzufechten.

Bis zu seinem Gerichtstermin vor Richter Andrew Carter um 15:30 Uhr ET wird Combs alleine in der Sonderhaftseinheit des Metropolitan Detention Center in Brooklyn festgehalten, wie ein Justizinsider mitteilte. Carter wird voraussichtlich Combs' Fall bis zu dessen Abschluss betreuen.

Am Montagabend wurde Combs, der in den vergangenen zwölf Monaten zahlreichen Klagen wegen sexueller Belästigung und einer Bundesermittlung wegen Menschenhandel ausgesetzt war, im Park Hyatt Hotel in Manhattan von der Homeland Security Investigations festgenommen, wie eine mit den Überstellungsverhandlungen vertraute Quelle CNN mitteilte.

Am Dienstag in einem New Yorker Gericht ordnete Richterin Robyn Tarnofsky an, dass Combs in Haft bleibt, während er Anklagepunkten gegenübersteht. Bei einer Verurteilung droht eine lebenslange Haftstrafe.

Laut der Bundesanklage hat Combs, 54, durch sein Geschäftsimperium ein "kriminelles Unternehmen" aufgebaut und Straftaten wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung begangen.

Die Anklage wirft Combs vor, dass er über Jahre hinweg Frauen und andere aus seinem Umfeld ausgenutzt, eingeschüchtert und unter Druck gesetzt habe, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, seinen Ruf zu schützen und seine Handlungen zu verschleiern.

Speziell wirft die Anklage Combs vor, dass er mit Komplizen und Mitarbeitern zusammengearbeitet und "drogenbeflutete" "Bash-Sessions" mit Opfern und Sexarbeiterinnen veranstaltet habe. Dabei seien Fälle von körperlicher und sexueller Gewalt dokumentiert worden.

In der Verhandlung argumentierten die Staatsanwälte gegen die Freilassung von Combs, unter anderem wegen seines Kontakts mit Zeugen und Opfern in der Vergangenheit. Die Verteidigung schlug hingegen Hausarrest mit einer Kaution von 50 Millionen Dollar vor, gesichert durch sein Eigentum in Miami, wie es in einem Kautionsantrag heißt.

Richterin Tarnofsky informierte Combs, dass keine Bedingungen existierten, die seine Erscheinung vor Gericht garantieren könnten, wenn er freigelassen würde. Ihre Sorge ist, dass die Straftaten oft privat stattfinden, sogar unter Vorfeldaufsicht.

Wenn der Kautionsantrag abgelehnt wird, wird Combs in das Haftzentrum zurückgebracht. Combs' Anwalt Marc Agnifilo teilte CNN's Kaitlan Collins am Dienstagabend mit, dass Combs kein Schuldeingeständnis ablegen werde.

"Ich glaube, er ist unschuldig an den Vorwürfen, und er wird sich vor Gericht zur Wehr setzen, wo ich glaube, dass er siegreich sein wird", erklärte Agnifilo.

Staatsanwälte bezeichnen Combs als "seriösen Belästiger und Behinderer"

In der Verhandlung am Dienstag argumentierte die stellvertretende US-Staatsanwältin Emily Johnson für die Festnahme von Combs aufgrund seines Rufs als "seriöser Belästiger und Behinderer", unterstützt durch die Empfehlungen der Vorfelddienste.

Gegenüber argumentierte Agnifilo, dass der Fall auf "ein Opfer" zentriert sei. Die Bundesstaatsanwälte widersprachen diesem Standpunkt entschieden und betonten: "Dies ist kein Fall über ein Opfer. Es gibt mehrere Opfer."

Seit November hat Combs insgesamt 10 Klagen - neun direkt wegen sexueller Belästigung - gegen sich. Die Anklage besagt, dass "Mitglieder und Verbündete des Combs-Unternehmens sich an, und versuchten sich an, unter anderem Menschenhandel, Zwangsarbeit, interstaatliche Beförderung zum Zwecke der Prostitution, Nötigung und Anwerbung zur Prostitution, Drogenverbrechen, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung zu beteiligen".

Während der Haftprüfung behaupteten die Bundesstaatsanwälte, dass mindestens ein Dutzend Personen seine Gewalt gegen Frauen oder deren Verletzungen persönlich miterlebt hätten. Die Staatsanwälte teilten auch mit, dass einige Opfer und Zeugen von Combs eingeschüchtert wurden.

Agnifilo teilte CNN am Dienstagabend mit, dass er quer durchs Land gereist sei, um zahlreiche angebliche Zeugen zu interviewen, und behaupte, dass die "Freak-Offs" - beschrieben in der Anklage als "elaborierte und produzierte" Sexdarbietungen, bei denen Opfer zu längeren Aktionen mit männlichen Sexarbeitern genötigt wurden - einvernehmlich gewesen seien.

"Niemand war zu betrunken. Niemand war zu high", behauptete er.

Menschenhandelsanklage basiert auf Video von 2016

Die Anklage wirft Combs Jahre der Misshandlung vor, darunter verbal, emotional, körperlich oder sexuell. Die Anklage besagt, dass Combs "ein persistentes und umfassendes Muster der Misshandlung gegenüber Frauen und anderen Individuals" an den Tag legte.

Johnson informierte den Richter am Dienstag, dass die Ermittlungen Beweise dafür fanden, dass Combs angeblich Frauen gewürgt, geschlagen, getreten und geschleift habe.

Die körperliche Misshandlung sei "wiederholend und allgemein bekannt" gewesen und habe sich auf "mehreren Gelegenheiten" zwischen 2009 und den folgenden Jahren ereignet, wie die Anklage angibt.

Die Menschenhandelsanklage basiert auf Vorwürfen gegen eine einzelne, nicht genannte "Opfer-I" von etwa 2009 bis etwa 2018, wie die Anklage besagt.

Die Anklage betont einen März 2016 Vorfall, "der auf Video aufgezeichnet und später veröffentlicht wurde", in dem Combs eine Frau trat, schleifte und eine Vase zerschmetterte. Als das Personal eingriff, versuchte Combs, sie zum Schweigen zu bringen, fügte die Anklage hinzu.

Die Details stimmen mit der Berichterstattung von CNN im Mai über das Video überein, das Combs bei der Misshandlung seiner damaligen Freundin Casandra Ventura in einem Los Angeles Hotel zeigt, die in der Anklage nicht genannt wird.

Im November 2023 verklagte Ventura Combs und beschuldigte ihn der Vergewaltigung und jahrelanger Misshandlung. Combs' Anwalt bestritt die Vorwürfe und sie einigten sich am Tag der Klageerhebung.

Der Anwalt Douglas Wigdor, der Ventura vertritt, wollte am Dienstag keine Stellungnahme zum Anklageeröffnung abgeben.

Das explosive Überwachungsvideo widerlegte Combs' frühere Beteuerungen seiner Unschuld und veranlasste ihn, ein paar Tage später ein Instagram-Entschuldigungsvideo zu veröffentlichen, das später gelöscht wurde. Darin bekannte er sich zu seinen Handlungen in dem Video und bezeichnete sie als "unentschuldbar".

Dies war eine Situation persönlicher Demütigung. Die beteiligten Parteien befanden sich in einer 10-jährigen Beziehung, die manchmal herausfordernd und manchmal toxisch war, aber gegenseitig, wie Agnifilo während eines CNN-Interviews am Dienstagabend erklärte.

Diddys Anwalt versichert dem Gericht, dass er nicht fliehen wird und dessen Vertrauen gewonnen hat

Agnifilo bat das Gericht am Dienstag, Combs bis zum Prozess auf Kaution freizulassen, und betonte, dass er keine Absicht habe zu fliehen und das Vertrauen des Gerichts verdient habe.

Er führte aus, dass er Combs und die Pässe seiner Familienmitglieder eingezogen und alle seine inneramerikanischen Reisen seit Beginn der Untersuchung gemeldet habe, um den Staatsanwälten zu zeigen, dass er die Angelegenheit ernst nehme. Außerdem sei Combs in Therapie und Behandlung, argumentierte Agnifilo, was ihn zu einem geeigneten Kandidaten für die Freilassung mache.

Agnifilo enthüllte, dass er von Combs' geplanter Gerichtstermin am 25. März wisse, nachdem das Homeland Security Investigations-Büro seine Wohnungen in LA und Miami durchsucht hatte. Die Durchsuchungen führten zur Beschlagnahmung von Waffen, Munition, Drogen und einem außergewöhnlichen Vorrat an Babypflegeöl und Gleitmittel, wie die Anklage ergab. Die Anklage behauptete, dass Combs Waffen benutzte, um andere einzuschüchtern und zu bedrohen.

Bis September, so Agnifilo, habe er eine Anklage innerhalb weniger Wochen oder Monate erwartet und Combs gedrängt, nach New York zu reisen. Agnifilo sagte, er habe sich an die Bundesstaatsanwälte gewandt und mitgeteilt, dass sein Mandant bereit sei, sich zu stellen.

Als er gefragt wurde, wie Combs' Verteidigungsteam dem Gericht garantieren könne, dass er nicht untertauchen oder Zeugen beeinflussen werde, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag argumentiert hatte, betonte Agnifilo: "Der wichtigste Faktor, sogar além des Passes, ist, dass Herr Combs am 5. September in New York eingetroffen ist."

Agnifilo versprach, diese Punkte am Mittwoch erneut zu betonen und "ständig zu argumentieren, bis wir seine Freilassung erreichen."

CNNs Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond und Kara Scannell haben an diesem Bericht zusammengearbeitet.

Nach der Ausdruckung ihrer Bedenken bezüglich Combs' möglicher Kontakt mit Zeugen und Opfern schlug sein Rechtsteam Hausarrest mit einer erheblichen Kaution vor, gesichert durch sein Miami-Eigentum. Allerdings sagte Richter Tarnofsky, dass keine Bedingungen garantieren könnten, dass er zu den Gerichtsterminen erscheinen würde, wenn er freigelassen würde. (erster Satz)

Unter der Aufsicht von Richterin Robyn Tarnofsky steht Combs derzeit wegen mehrerer Anklagepunkte, darunter Menschenhandel, Zwangsarbeit und Körperverletzung, vor Gericht. Wenn er schuldig gesprochen wird, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. (zweiter Satz)

Lesen Sie auch: