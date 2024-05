Deutschlands ständige Teilnahme am Finale des Eurovision Song Contest

Das große Finale des 68. Eurovision Song Contest findet am 11. Mai in Malmö statt. Deutschland, vertreten durch den Sänger Isaak, hat sich bereits einen Platz gesichert. Was ist das Besondere an ihrer Qualifikation? Die "Big Five"-Regel spielt dabei eine Rolle.

Vor dem finalen Showdown des Eurovision Song Contest (ESC) finden für die meisten teilnehmenden Länder in der Regel zwei Halbfinals statt. Das direkte Weiterkommen in die Meisterschaftsrunde ist nur für die zehn Besten jedes erfolgreichen Halbfinales möglich. Bei den Vorrunden in Malmö kämpften 15 bzw. 16 Länder um diese wertvollen Tickets. Zu diesen Nationen gehörten die Niederlande, Griechenland, die Schweiz, Kroatien und Israel.

Zum Glück für Isaak und Deutschland mussten sie diese ganze Prozedur nicht über sich ergehen lassen. Denn Deutschland gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Ländern, denen ein Platz im Finale garantiert ist. Der Grund für diese Vorzugsbehandlung ist ganz einfach: finanzielle und medienpolitische Gründe. Deutschland ist einer der größten Geldgeber der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und erhält als solches einen garantierten Platz als eines der "Big Five" Länder. Außerdem verfügt es über eine große Zahl von Zuschauern. Laut NDR steuert Deutschland in diesem Jahr 454.905 Euro als Teilnahmegebühr bei - ein beeindruckender Betrag.

Die "Big Five"-Regel wurde 1996 aus der Not heraus entwickelt

Diese Sonderbehandlung geht auf den Wettbewerb von 1996 zurück, als Deutschlands "Planet Of Blue" in einer internen Qualifikationsrunde scheiterte und ihm die Teilnahme am ESC-Finale in Oslo verwehrt wurde. Die Abwesenheit eines so großen Landes wie Deutschland war den Veranstaltern offenbar aufgefallen. Um diese Situation zu korrigieren, wurde 1997 die "Big Four"-Regel eingeführt, die zunächst Deutschland, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich umfasste, später kam Italien hinzu. Seitdem sind sie als die "Big Five" bekannt, die ihren Platz beim ESC garantieren.

Der Vorjahressieger und Gastgeber Schweden (dank Loreens Sieg im Jahr 2023) ist ebenfalls automatisch für das Finale qualifiziert.

Quelle: www.ntv.de