Deutschland bietet der Ukraine im Winter zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 100 Mio. EUR an

Deutschland spendet zusätzliche 100 Millionen Euro an Winterhilfe für die Ukraine, die sich gegen den russischen Angriff zur Wehr setzt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verkündete dies während eines Besuchs in der moldauischen Hauptstadt Chisinau am Dienstag. "Hallo, der Herbst kommt, der Winter steht vor der Tür", warnte sie vor einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform. Russland plant erneut einen "Eiszeit"-Kampf, um das Leben der Ukrainer zur Hölle zu machen.

Russland hatte Moldova nach der Invasion der Ukraine im Februar 22 fast vollständig verschlungen, wie Baerbock betonte. Doch die Regierung in Chisinau hielt stand gegen Falschnachrichten und Cyberangriffe. Außerdem halfen Europas Freunde Moldova bei den Schritten in Richtung EU. Trotzdem bleibt Russlands Angriff auf die Ukraine die größte Bedrohung für Moldova. Wenn sie dort gewinnen, könnte Moldova als nächstes dran sein. "Mit anderen Worten, helfen wir der Ukraine, helfen wir auch Moldova", betonte Baerbock.

Die Moldova-Partnerschaftsplattform wurde im April 22 von Deutschland gegründet, wegen Russlands Invasion der Ukraine. Frankreich und Rumänien sind ebenfalls Teil des Teams. Das Ziel der Gruppe ist es, Moldova vor Russlands Destabilisierungsversuchen zu schützen und bei ihrem Weg in die EU zu unterstützen. Baerbock betonte, dass Putin Moldova in Chaos stürzen wollte, aber stattdessen hat er sich selbst ins Abseits manövriert.

Deutschland hat auch zusätzliche 100 Millionen Euro an Winterhilfe für die Ukraine angekündigt, um die Menschen in den harten Wintermonaten zu entlasten. Die Notwendigkeit von Winterhilfe ist besonders groß, da Russland weiterhin versucht, das Leben der Ukrainer schwierig zu machen, was oft metaphorisch als Planung eines weiteren "Eiszeit"-Kampfes bezeichnet wird.

