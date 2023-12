Detroit Pistons verlieren in der Verlängerung gegen Boston Celtics und stellen NBA-Rekord mit 28 Niederlagen in Folge ein

Die Pistons haben in den vergangenen zwei Monaten eine beispiellose Niederlagenserie hingelegt und am Dienstag mit 27 Spielen den NBA-Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Niederlagen in einer Saison aufgestellt.

Mit dieser jüngsten Niederlage stellte Detroit den NBA-Rekord von 28 Niederlagen in Folge ein, den die Philadelphia 76ers vom Ende der Saison 2014-2015 bis zum Beginn des darauffolgenden Jahres aufgestellt hatten.

Die Celtics gingen mit der besten Bilanz in der NBA (23:6) in das Spiel, während die Pistons mit der schlechtesten Bilanz in der NBA (2:28) antraten.

Trotz der ungleichen Ausgangslage gingen die Pistons mit einem Vorsprung von 66:47 in die Halbzeitpause, doch Boston kam zurück und glich das Spiel aus, indem es Detroit im dritten Viertel vor dem tobenden Publikum im TD Garden in Boston mit 35:16 besiegte.

Im vierten Viertel wechselten sich beide Teams mit der Führung ab, bevor Boston knapp zwei Minuten vor Schluss mit 106:100 in Führung gehen konnte. Detroit antwortete jedoch mit sechs Punkten in Folge von Jaden Ivey und glich das Spiel aus.

Beim Stand von 108:108 hatte Celtics-Superstar Jayson Tatum die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, doch er verfehlte den Sprungwurf aus der Mitteldistanz, so dass das Spiel in die Verlängerung ging.

In der Overtime erzielte Bostons Guard Derrick White 10 Punkte und verhalf den Celtics damit zum Sieg.

Der letzte Sieg der Pistons datiert vom 28. Oktober, als sie die Chicago Bulls besiegten.

Die Cleveland Cavaliers (2010-2011) und die Philadelphia 76ers (2013-2014) teilten sich die bisherige Saisonmarke von 26 verlorenen Spielen.

Die Pistons haben die nächste Chance, den NBA-Rekord zu brechen oder die Niederlagenserie zu beenden, wenn sie am Samstag in Detroit gegen die Toronto Raptors spielen.

Die Niederlagenserie ist eine herbe Enttäuschung für ein Team, das in den letzten Jahren versucht hat, sich mit jungen Spielern zu verstärken, indem es hohe Draft-Entscheidungen getroffen hat - darunter Guard Cade Cunningham, der 2021 als Nummer 1 ausgewählt wurde, und Ausar Thompson, der dieses Jahr als Nummer 5 ausgewählt wurde - und indem es in diesem Jahr Trainer Monty Williams mit einem saftigen Vertrag zum Verein gelockt hat.

Jason Hanna von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com