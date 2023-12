Detroit Pistons beenden historische 28-Spiele-Niederlagenserie mit Sieg über Toronto Raptors

Detroit war kurz davor, nicht nur NBA-Geschichte zu schreiben, sondern auch mit der längsten Niederlagenserie in der Geschichte des amerikanischen Profisports gleichzuziehen, die von den Chicago Cardinals gehalten wurde, die zwischen 1942 und 1945 in der NFL 29 Spiele in Folge verloren.

Der Sieg vom Samstag war der erste Sieg der Pistons seit dem 28. Oktober.

Es war von Anfang an ein umkämpftes Spiel, doch ein 14:4-Lauf Mitte des zweiten Viertels verhalf den Pistons zu einer Acht-Punkte-Führung zur Halbzeitpause. Ähnlich wie am Donnerstag im Spiel gegen die Boston Celtics, die in der NBA die beste Mannschaft stellen, ging der Vorsprung von Detroit in der zweiten Halbzeit verloren, nachdem Toronto im dritten Viertel wieder aufschließen und die Führung mit den Pistons teilen konnte.

Die Pistons hielten jedoch dagegen und erlangten eine zweistellige Führung zurück, als Jaden Ivey mit einem Dreier knapp sechs Minuten vor Ende des vierten Viertels die 110:99-Führung erzielte. Die personell geschwächten Raptors antworteten mit einem 8:2-Lauf von Scottie Barnes, um auf fünf Punkte heranzukommen und in Schlagdistanz zu bleiben.

Es sah so aus, als würden die Raptors die Aufholjagd vollenden, als Guard Gary Trent Jr. zwei Sekunden vor Schluss mit einem Dreier auf 127:129 verkürzte, doch die Aufholjagd des Teams war nicht von Erfolg gekrönt.

Der ehemalige NBA-Auswahlspieler Cade Cunningham erzielte 30 Punkte und 12 Assists, während Jalen Duren 18 Punkte und 17 Rebounds beisteuerte und die Pistons zu ihrem ersten Sieg führte.

"Wir haben einfach weiter gekämpft. Es war ein langer, langer Weg - all diese Niederlagen - aber ich bin einfach nur glücklich, Teil einer Gruppe von Jungs zu sein, die nicht aufgeben und jeden Tag alles geben und trotzdem positiv bleiben und sich gegenseitig aufmuntern", sagte Cunningham nach dem Spiel.

"Es lastet seit zwei Monaten schwer auf uns, überall, wo wir hingehen, was unwirklich ist... dass es so lange gedauert hat", fügte Cunningham hinzu. "Wir haben lange darauf gewartet, wir haben so lange darauf hingearbeitet, und jetzt haben wir es endlich geschafft, und wir wollen nicht mehr zurück. Jetzt fängt es an, wo wir sehen, wer wir sein werden und ob wir weiterhin mit demselben Feuer spielen werden, mit dem wir gespielt haben."

Die Pistons hatten den Vorteil, gegen eine Raptors-Mannschaft zu spielen, die ohne drei Spieler antrat, nachdem das Team am Samstag den Tausch von Starstürmer OG Anunoby, Guard Malachi Flynn und Stürmer Precious Achiuwa gegen RJ Barrett, Immanuel Quickley und einen Zweitrunden-Draft-Pick mit den New York Knicks vereinbart hatte.

"Ich war in meinem ganzen Leben schon in vielen Umkleidekabinen, und das ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe... es war keine Erleichterung, es war einfach nur Gott sei Dank, endlich." Detroit Pistons Cheftrainer Monty Williams sagte nach dem Spiel über den Sieg. "Die Jungs haben geschrien, ich war den Tränen nahe, und ich freue mich so sehr für unsere Jungs, ich freue mich für alle in der Umkleidekabine."

Am Donnerstag hatten die Pistons nach der Niederlage gegen die Celtics ihr 28. Spiel in Folge verloren und damit mit dem Rekordhalter Philadelphia 76ers gleichgezogen, der von der Saison 2014/15 bis zur Saison 2015/16 in zwei Spielzeiten 28 Niederlagen in Folge hinnehmen musste.

Der bisherige Rekord der Niederlagenserie in einer Saison wurde von den Cleveland Cavaliers (2010-11) und den 76ers aufgestellt, die beide in ihrer jeweiligen Saison 26 Spiele in Folge verloren.

Das nächste Spiel bestreiten die Pistons am Montag auswärts gegen die Houston Rockets, wo sie den zweiten Sieg in Folge anstreben.

