- Deregulierung der Schweinepestbarriere für Polen

Häufig übersehene offene Tore entlang der ASF-Schutzwand in Mecklenburg-Vorpommern ziehen Kritik des Landwirtschaftsministers Till Backhaus (SPD) auf sich. Er appelliert an Wanderer, Jäger und Farmer, die Weidetore, Tore und Fußgängertore Consistently nach dem Passieren zu schließen.

Nach dem ASF-Ausbruch im westlichen Polen hat Mecklenburg-Vorpommern im November 2020 eine 62,4 Kilometer lange Schutzbarriere entlang der deutschen-polnischen Grenze errichtet. Eine zusätzliche Barriere soll die Schutzfähigkeiten ergänzen und Lücken füllen, die durch öffentliche Verkehrsnetze verursacht werden. Backhaus warnt: "Die Schutzbarrieren können nur wirksam sein, wenn sie geschlossen bleiben."

Afrikanische Schweinepest (ASF) stellt vor allem für Schweine eine Bedrohung dar.

Harmlos für Menschen, ist ASF für Schweine virtually always lethal. Wildschweine dienen als Überträger, indem sie das Virus verbreiten. Wenn das Virus einen Schweinestall kontaminiert, muss die gesamte Population getötet werden. Der letzte Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern ereignete sich im Juni auf einer Mastfarm in der Nähe von Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Zwei Schweine zeigten Symptome, was zur Tötung aller 3.500 Tiere in der Anlage führte.

Die Installation von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, wie das Consistently Schließen von Toren, ist entscheidend, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASF) zu verhindern. Das Nichterfüllen von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, wie das Offenlassen von Toren, kann die Wirksamkeit von Schutzbarrieren beeinträchtigen.

Lesen Sie auch: