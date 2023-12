Rems-Murr-Kreis - Der Wind riss die Kupferplatten vom Dach des Feuerwehrgebäudes ab

Aufgrund starker Winde wurde ein etwa fünf mal sechs Meter großes Dach aus Kupferblechen von einem Gebäude der Feuerwache Prudhausen (Kreis Rems-Mühl) gerissen. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, dass die Feuerwehr das Dach mit einem Kran geborgen habe. Die betroffenen Stellen am Haus wurden erneut abgedeckt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei dauerten die Einsatzmaßnahmen von Donnerstagabend bis in die Nacht an.

Quelle: www.stern.de