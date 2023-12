Der Wham!-Song "Last Christmas" steht fast 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung an der Spitze der britischen Weihnachts-Charts

"Last Christmas" von Wham! - dem von George Michael und Andrew Ridgeley gegründeten Duo - wurde von BBC 1 Radio zum Top-Song auf der Weihnachtsliste der Official Charts ernannt.

In einem Social-Media-Post, der sowohl vom offiziellen Wham! Account als auch von Official Charts am Freitag geteilt wurde, war Ridgeley zu sehen, wie er auf die Nachricht reagierte und in einem Video sagte: "George wäre außer sich, nach all diesen Jahren, um endlich die Weihnachtsnummer 1 zu erreichen. 1 (Platz)."

Ridgeley sagte weiter, dass es sich wie eine "erfüllte Mission" anfühlt und fügte hinzu, dass Michael den Song mit der Absicht geschrieben hat, diesen Meilenstein zu erreichen.

Die Liebe zu Wham! und "Last Christmas" war in diesem Jahr unüberhörbar.

Anfang dieser Woche haben Ryan Reynolds und Rob McElhenney von "Welcome to Wrexham" die Band und insbesondere das Albumbild von "Last Christmas" auf Instagram parodiert.

Das Foto war in Schwarz-Weiß gehalten und ähnlich wie das Coverfoto des Weihnachtshits eingerahmt, wobei Reynolds die von Michael berühmt gemachten schlaffen blonden Haare trug.

"WREXHAM!", lautete die Bildunterschrift zu dem Foto, das McElhenney auf seinem Instagram-Account postete.

"Last Christmas" wurde ursprünglich von Wham! im Dezember 1984 veröffentlicht. Damals stand der Song fünf Wochen in Folge auf Platz zwei der britischen Singles-Charts.

Der Song wurde seitdem von vielen Künstlern gecovert, darunter Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World und die Backstreet Boys.

Ridgeley ist das überlebende Mitglied von Wham!, nachdem Michael am Weihnachtstag vor fast sieben Jahren, im Jahr 2016, gestorben ist.

Quelle: edition.cnn.com