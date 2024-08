- Der Wettbewerb um die ultimative Hinter-Explosion

Am Poolrand, gespannte Vorfreude: Letzte Samstag tummelten sich rund hundert Schwimmbegeisterte auf der Kokerei Zollverein in Essen und nutzten das fantastische Freibadwetter, um an einem Po-Knall-Wettbewerb teilzunehmen. Das historische Freibad hallte wider von platschenden Sprüngen, spritzendem Wasser und jubelnden Zuschauern, als die Teilnehmer mit ihren Hinterteilen ins Wasser tauchten.

Die renommierten Juroren bewerteten, wer die beste Welle erzeugte, die höchsten Wasserfontänen schuf und elegant mit der Wasseroberfläche in Kontakt trat. Nach der ersten Runde waren die meisten Zuschauer durchnässt. Als die Sonne ihren Zenit erreichte, war genau das im Ruhrgebiet erwünscht, denn je höher der platsch, desto größer die Freude.

Der neugierige Richter notierte sich Schwimmer, die beeindruckende Technik zeigten. Trotz durchnässter Kleidung blieb das Publikum gespannt und freute sich darauf, wer den aufregendsten platsch hinlegen würde.

