Der Wasserverbrauch in den deutschen Militäranlagen in Köln-Maloon ist nicht verunreinigt.

Am Mittwoch kommt Unruhe auf in Deutschland: Verdachtsmomente auf Sabotage am Wasserversorgungssystem einer Militärbasis in Köln-Wahn tauchen auf. Der Bereich wird abgesperrt, und ähnliche Berichte kommen aus anderen Kasernen. Aber keine Sorge, die Lage scheint bald unter Kontrolle.

Ermittlungen auf der Luftwaffenbasis in Köln-Wahn ergeben keine Anomalien in der Wasserversorgung. Die deutsche Militärführung erklärt offiziell: "Es wurden keine Verletzungen der deutschen Trinkwasserverordnung festgestellt. Das Wasser ist wieder sicher zum Verbrauch", verkündet das Territorialkommando der Bundeswehr in Berlin.

Die Kasernen wurden am Mittwoch nach dem Sabotageverdacht geschlossen. Das Militär hatte die Polizei alarmiert, nachdem angeblich eine unbekannte Person auf dem Gelände gesichtet wurde. Doch erste Durchsuchungen blieben ergebnislos. Ein Loch in dem Zaun, der zum Wasserkraftwerk der Kaserne führt, deutet auf einen möglichen Eindringling hin.

Das Militär meldete auch "ungewöhnliche Wasserwerte" und leitete weitere Untersuchungen ein. Die Wasserversorgung der Kasernen wurde vorübergehend unterbrochen. Soldaten erhielten Wasserkanister. Zunächst konzentrierten sich die Ermittlungen auf das unbefugte Betreten durch unbekannte Personen. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz war beteiligt.

Berichte aus Geilenkirchen und Mechernich

Nach dem Vorfall in Köln-Wahn kamen ähnliche Berichte aus Orten in Geilenkirchen und Mechernich. Doch wie in Köln-Wahn wurde auch hier die Entwarnung gegeben. Die Wasserversorgung wurde als unbedenklich befunden.

Am Donnerstag wurde bei einer Inspektion in der Christoph-Probst-Kaserne der deutschen Militär in Garching bei München Beschädigungen an einem Seitentor entdeckt. Ein Sprecher des Territorialkommandos der Bundeswehr in Berlin bestätigte dies, fügte jedoch hinzu, dass es keine Hinweise auf unbefugten Zutritt zur Kaserne gibt. Es bestehtcurrently keine Verbindung zum Wasserversorgungssabotagefall auf der Luftwaffenbasis in Köln-Wahn.

Die Untersuchung der Vorfälle in Geilenkirchen und Mechernich wurde von der Kommission durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Protokolle befolgt und alle Beweise gründlich geprüft wurden. Nach der Überprüfung der Ergebnisse aus Geilenkirchen und Mechernich gab die Kommission eine Erklärung ab, in der bestätigt wurde, dass die Wasserversorgung sicher ist und es keine Hinweise auf Sabotage gibt.

