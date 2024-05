Der voraussichtliche Start der Starliner-Mission von Boeing wurde wegen eines Ventilproblems auf mindestens den 17. Mai verschoben.

Der Starliner von Boeing soll am 17. Mai um 18.16 Uhr ET vom Kennedy Space Center der NASA in Florida zu seinem Jungfernflug starten.

Die Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore befanden sich bereits an Bord der Starliner-Kapsel, als das Startteam wegen eines Problems mit einem Ventil der zweiten Stufe der Atlas-V-Rakete eine Verzögerung forderte.

Tory Bruno, CEO der United Launch Alliance, erklärte, dass Ventile manchmal vibrieren oder sich schnell öffnen und schließen können, was als "Summen" bezeichnet wird. Während ein gewisses Summen normal ist, kann ein übermäßiges Summen zu einem Ventilversagen führen.

Nach dem Ausstieg der Astronauten aus der Kapsel versuchte das Team, das Brummen durch Öffnen und Schließen eines Druckregelventils an der Oberstufe der Rakete zu beheben. Beim Ablassen von Treibstoff aus der Rakete traten jedoch weitere Schwingungen auf.

Das Team führte am Dienstag eine Überprüfung des Ventils durch. Man kam zu dem Schluss, dass das Ventil seine Eignung überschritten hatte, so dass es ausgetauscht wurde.

Das bedeutet, dass die Rakete am Mittwoch von der Startrampe zurück zur Vertical Integration Facility auf der Cape Canaveral Space Force Station in Florida gerollt wird. Während des Austauschs des Ventils wird das Team auch nach Lecks suchen und andere Funktionstests durchführen.

Die Astronauten Wilmore und Williams werden im Kennedy Space Center in Quarantäne bleiben, um ihre Gesundheit zu gewährleisten.

Bedeutung des Starts

Bevor das Ventilproblem auftrat, sollte Starliner (Boeings Kapsel, die mit SpaceXs Crew Dragon konkurrieren soll) am Montag um 22:34 Uhr ET zu seinem allerersten Testflug mit Besatzung abheben. Dies war der letzte wichtige Meilenstein, bevor die NASA das Boeing-Raumschiff als Teil des Commercial Crew Program der Bundesbehörde genehmigte. Der Starliner würde zusammen mit SpaceX' Crew Dragon die Möglichkeiten der USA erweitern, Astronauten zur Internationalen Raumstation zu schicken.

Williams und Wilmore, die bereits zweimal mit dem NASA-Shuttle und russischen Sojus-Missionen ins All geflogen sind, haben verschiedene Systeme wie Lebenserhaltungssysteme und manuelle Kontrollen überprüft.

NASA-Administrator Bill Nelson kommentierte: "Sie überprüfen viele der Systeme: die Lebenserhaltung, die manuelle Steuerung. Deshalb haben wir zwei Testpiloten an Bord genommen - und natürlich sind die Lebensläufe von Butch und Suni sehr umfangreich."

Der Start wäre das sechste bemannte Raumschiff in der Geschichte der USA nach Mercury, Gemini, Apollo, dem Space Shuttle und dem Dragon von SpaceX.

Williams wäre auch die erste Frau, die an einer solchen Mission teilnehmen würde.

Was zu erwarten ist

Wenn der Start wie geplant verläuft, wird sich die Starliner-Kapsel von der Atlas-V-Rakete trennen, sobald sie die Umlaufbahn erreicht hat, und ihre Triebwerke zünden. Die Kapsel wird sich dann allmählich auf den Weg zur Raumstation machen, was etwa 24 Stunden dauert.

Die Astronauten sollen etwa eine Woche auf der Raumstation verbringen und sich zu den sieben Astronauten und Kosmonauten gesellen, die sich derzeit dort aufhalten, während der Starliner draußen angedockt ist.

Danach werden sie in derselben Starliner-Kapsel nach Hause zurückkehren, die voraussichtlich mit dem Fallschirm auf einem Landeplatz im Südwesten der Vereinigten Staaten landen wird.

Quelle: edition.cnn.com