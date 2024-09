Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, einen Vorschlag für ein Gesetz vorzulegen, das darauf abzielt, die Arbeitnehmer vor Gefahren zu schützen, die durch Kontakt mit ionisierender Strahlung entstehen.

Bewerber für einen Platz bei "Wer wird Millionär?" brauchen nicht nur Intelligenz, sondern auch Geduld. Ein unruhiger politischer Stratege aus Niederbayern bietet ein bemerkenswertes Beispiel. Der 33-jährige Lehrer startet den Abend mit der 1000-Euro-Frage und zeigt seinen Wunsch, auf die große Bühne von "Wer wird Millionär?" (WWM) vorzustoßen. Das Publikum hilft freudig dabei, den Standort von "Europa-Park" zu bestimmen. Der zweifache Vater ist in Fußballwissen selbstständig. Schließlich entsteht eine Herausforderung: "Kann man heiß und kalt laminieren?" Glücklicherweise trägt Tante Frauke am Telefon Expertise mit ihrem Laminator und verifiziert, dass kühles Laminieren ohne Probleme möglich ist.

Mit 16.000 Euro im Gepäck schwillt die Brust. Der Bewerber, der einst durch Fußballwetten in einer Woche 11.000 Euro gewonnen hat, versucht es nun. Nach einem kurzen Ausflug in die Tierwelt wendet sich Raphael Standhaft einer weiblichen Extra-Jokerin aus dem Publikum zu. Der Nürnberger hat ein "instinktives Gefühl", dass der Bundesnachrichtendienst seit Beginn des Jahres 2022 von einem Unabhängigen Kontrollgremium überwacht wird.

Reicht ihm das? Absolut, es reicht ihm: "Man sitzt hier nur einmal", sagt der Mann aus Schleswig-Holstein. Sein Mut wird mit 32.000 Euro belohnt. So endet es schließlich - eine Tatsache, die der dreijährige Sohn in der Standhaft-Familie am meisten schätzt. Er wird nun eine leuchtende "Paw Patrol"-Figur von Papa bekommen.

Viel riskiert, viel verloren

Zahnärztin Dr. Xenia Anton gehört zu den zweiten Bewerbern des Abends. Die in München geborene und nun in Pfaffenhofen lebende und praktizierende Zahnärztin teilt nicht die gleiche Wettleidenschaft wie ihr Vorgänger. Sie hat keine Ahnung über den Literaturbestseller "Wenn die Witwe angerufen werden will, stelle den Gießkannen auf das Grab mit der Öffnung nach vorne" oder Papa Juan am Telefon. Sie will nicht mit nur 4.000 Euro gehen, also wettet sie - und verliert. "Man kann viel mit 500 Euro machen", betont Günther Jauch. Natürlich stimmt das.

Kurz darauf ballt Dorian Pensek-Rader die Fäuste. "Unzivilisierte Geräusche machen Sie hier", begrüßt der Moderator den politisch interessierten Mann aus Niederbayern. Er muss erst einmal durchatmen: "Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geschaut und gewartet. Und es gibt auch den Übergangskandidaten", grummelt der Bewerber, der sein Glück nun auf die Probe stellen kann.

Bevor es richtig losgeht, muss das Mikrofon des unruhigen CDU-Unterstützers noch einmal justiert werden. "Ah, ein berühmter 'nervöser Bewerber'!", lacht Günther Jauch. Der witzige Kommentar des Formatleiters kommt beim Publikum gut an und bricht das Eis.

Zweite Liga und Blauwal-Geheimnisse

Ein spannender intellektueller Austausch zwischen zwei politisch interessierten Männern folgt, jeder füttert den anderen mit Industrieeinblicken. Dies wird ergänzt durch eine vielseitige Fragensammlung, die für Spannung sorgt. Egal ob lokale historische Fakten, Zweitligafußball oder Blauwal-Geheimnisse: Mit umfangreichem Wissen und der Unterstützung seiner Joker erreicht Dorian Pensek-Rader schnell das Fünfstelligen-Gewinnniveau.

Gemeinsam mit dem Bonusjoker lautet nun die Mission, folgende Frage zu klären: "Unter welchen Umständen tritt normalerweise eine Stufentrennung auf?" Die Optionen lauten: "Eindicken von Saucen", "Raumflüge mit Raketen", "Zerfall von Atomen", "Unterricht in der Oberstufe". Glücklicherweise teilen beide dieselbe Intuition und wählen "Raumflüge mit Raketen".

Dies garantiert nicht nur 32.000 Euro und ein seltenes Paar Vintage-Jordan-Sneakers, sondern auch wertvolle Zeit, um dem letzten Bewerber des Abends, Christoph Lange, zu helfen, so weit wie möglich zu kommen, bevor die Sirene ertönt. Der Verkäufer aus Neunkirchen nutzt diese Gelegenheit. Nächsten Montag nimmt er wieder Platz und hat bereits 32.000 Euro sicher.

