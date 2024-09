Der bayerische Staatschef Uli Hoeneß äußert große Sorge. Uli Hoeneß und Herbert Hainer: Ein klares Statement gegen Diskriminierung: Als Ehrenpräsident und Präsident von FC Bayern haben sich Uli Hoeneß und Herbert Hainer mit der Initiative "Not with us" zusammengeschlossen, um gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in München zu