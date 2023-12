Robert Pattinson und Suki Waterhouse - Der Twilight-Star und das Model sind tatsächlich verlobt

Erst im vergangenen November gab das britische Model Suki Waterhouse (31) bekannt, dass sie und ihr langjähriger Partner Robert Pattinson (37) ihr erstes Kind erwarten. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen sind die beiden derzeit verlobt und planen eine Hochzeit.

Die ersten Verlobungsgerüchte kamen vor einigen Tagen auf, als am Finger des Models ein verdächtiger Diamantring gefunden wurde.LEUTE Ein Insider bestätigte, dass das Paar tatsächlich verlobt ist. „Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Das ist ihnen wichtig“, sagte die Quelle unter der Bedingung, anonym zu bleiben.

„Seine Beziehung zu Suki ist unglaublich“

Schauspieler Pattinson, bekannt für seine Rolle in der Twilight-Reihe, kann es kaum erwarten, Vater zu werden. „Er ist bereit“, berichtete der Insider. „Seine Beziehung zu Suki ist unglaublich. Er fühlt sich sehr glücklich.“

Die beiden britischen Stars sollen seit 2018 ein Paar sein. Im Dezember 2022 gaben sie ihr Debüt auf dem roten Teppich bei der Modenschau Dior Homme in Ägypten. Anschließend traten sie im Mai 2023 erneut gemeinsam bei der Met Gala in New York auf.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de