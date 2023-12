"The Voice Kids" 2024 - Der Trainerstab ist bestens für die neue Saison vorbereitet

Sat.1 hat den Drehstart für die 2024er-Fassung von The Voice Kids bekannt gegeben. Ab dem 7. Januar sind Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (32), Alvaro Soler (32) sowie Smudo (55) und Michi Beck (56) von den Fantastischen Vier auf der Suche nach dem besten Nachwuchsgesangstalent.

Berliner Blind Audition

„Auf meiner Wunschliste steht in großen Buchstaben: The Voice Kids 2024“, wurde Sänger Wincent Weiss kurz vor Weihnachten in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich sehr, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist und ich im neuen Jahr die besten Nachwuchsstimmen für #TeamWincent vor der Nase von Lena, Alvaro und Michi & Smudo hervorholen kann.“ Er meinte: „ Die Kinder haben es schon und ich bin stolz, sie auf ihrer musikalischen Reise begleiten zu dürfen!“

Blind Auditions fanden in Berlin statt und die Folgen werden im Frühjahr ausgestrahlt. Durch die Show führen Thore Schölermann (39) und Melissa Khalaj (34).

"Unglaubliche Erwartungen"

Lena Meyer-Landrut betonte vorab, dass sie dieses Mal mit ihrem Team gewinnen will: „Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der #VoiceKids 2024 zu hören. Und ich habe dieses Gefühl: ein Doppelsieg in Michi und Dann Smudo.“ entthront jetzt #TeamLena und holt den Sieg nach Hause. Staffel 12 – Ich bin bereit für großes Talent.“

Allerdings ist der Siegertrainer des letzten Jahres überzeugt: „Natürlich wollen wir an die Erfolge der vergangenen Saisons anknüpfen und freuen uns auf den dritten Sieg. Wenn Lina sagt, dass sie uns vom Thron stoßen wird, kann sie es gerne versuchen.“ Smudo und Michi Beck sagten, sie freuen sich sehr darauf, den Talent- und Musikwettbewerb erneut auszurichten.

Alvaro Soler ist zum vierten Mal hier. „In jeder Staffel von ‚The Voice Kids‘ bin ich immer wieder von unserem Talent überwältigt. Wenn ich an Blind Auditions denke, die im Januar beginnen, bin ich schon jetzt mehr als gespannt auf das musikalische Feuerwerk, das uns alle erwartet.“

„The Voice Kids“ ist eine Sparte der Castingsendung „Deutsche Welle“ für Teilnehmer im Alter von 7 bis 15 Jahren. Die erste Staffel wurde im Frühjahr 2013 ausgestrahlt.

