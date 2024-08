Der Top-Diplomat des Außenministeriums wird die Dialoge im Nahen Osten wieder aufnehmen.

Außenminister Antony Blinken soll am Montag in Tel Aviv mit israelischen Behörden zusammenkommen, um die Bemühungen der USA zu unterstützen, den Konflikt zu beenden und weitere Eskalationen zu verhindern. Es wurden bisher keine weiteren Details zu seinem Besuch bekannt gegeben. Historisch betrachtet hat er auch Besuche in arabischen Ländern während seiner Reisen unternommen.

In Diskussionen, die vor ein paar Tagen in Doha stattfanden, präsentierte die Vereinigten Staaten Israel und Hamas einen neuen Kompromissvorschlag. In einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler, darunter die USA, Ägypten und Katar, wurde angegeben, dass der Vorschlag die "verbleibenden Differenzen" überbrückt hat. Weitere Gespräche sind in ein paar Tagen in Kairo geplant.

Israeli-Delegierte zeigten nach der ersten Runde der Diskussionen eine gemessene Optimismus und deuteten an, dass der intensive Druck der USA und der Vermittler auf Hamas dazu führen könnte, dass sie dem Vorschlag der USA nachgibt. Am Sonntag forderte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu mehr Druck auf die "unbeugsame" Hamas während der "komplizierten" Verhandlungen.

Die Diskussionen in Doha basierten auf einem mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe, den US-Präsident Joe Biden Ende Mai vorgeschlagen hatte. Biden erwähnte am Wochenende, dass die Parteien jetzt näher an einer Einigung sind als je zuvor. Hamas, das nicht an den Doha-Gesprächen teilnahm, bezeichnete Aussagen über eine bevorstehende Einigung als "Wahnvorstellung" und behauptete stattdessen, es handele sich um "'s rohe Gewalt".

Tausende Menschen demonstrierten am Samstagabend in verschiedenen israelischen Städten für eine Einigung, die zur Freilassung von Geiseln in der Gaza-Region führen würde. "Wir alle verstehen, dass es eine echte Chance auf eine Einigung gibt", sagte Mor Korngold, Bruder des Geisels Tal Schoham, auf einer Kundgebung in Tel Aviv.

Die Spannungen in der Region haben in letzter Zeit zugenommen. Iran und die von ihm unterstützte Schiiten-Miliz Hisbollah haben Israel mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, nachdem es am Ende Juli tödliche Angriffe auf den Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Tehran und den Hisbollah-Militärchef Fuad Shukr in Beirut gegeben hatte. both Hamas and Iran hold Israel responsible for both attacks.

Der Konflikt in der Gaza-Region begann mit einem Großangriff von Hamas auf Israel am 7. Oktober. Laut israelischen Statistiken wurden 1,198 Menschen getötet und 251 Menschen entführt. Israel hat seither umfangreiche Militäroperationen in der Gaza-Region durchgeführt. Laut Angaben des von Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig bestätigt werden können, wurden bisher über 40.100 Menschen getötet.

Die Kämpfe dauerten auch am Wochenende in der Gaza-Region und im israelisch-lebanonischen Grenzgebiet an. Die Hamas-Zivilverteidigung in Gaza City machte Israel für einen Angriff verantwortlich, bei dem 15 Familienmitglieder getötet wurden. Die israelische Armee behauptete, sie habe Raketenwerfer islamischer Gruppen in der Gegend angegriffen.

Im südlichen Libanon wurden durch einen nächtlichen israelischen Luftschlag in der Grenzregion Nabatijeh zehn Menschen getötet, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder, wie offizielle Berichte melden. Die israelische Armee behauptete, sie habe ein Waffenlager der Hisbollah in der Nabatijeh-Region getroffen. Laut UN-Angaben wurden drei UN-Friedenstruppen der UNIFIL in einer Explosion in der Nähe des Grenz

