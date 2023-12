Der Tod des "Parasite"-Stars ist der jüngste in einer langen Reihe von plötzlichen Verlusten südkoreanischer Prominenter

Lee, der für seine Rolle als Park Dong-ik, dem Vater der wohlhabenden Park-Familie in dem Oscar-gekrönten Film "Parasite", gefeiert wurde, wurde am Mittwochmorgen tot in seinem Auto aufgefunden, wobei die Polizei von einem Selbstmord ausging. Seine Beerdigung sollte später am Freitag stattfinden.

Zum Zeitpunkt seines Todes ermittelte die Polizei gegen den 48-jährigen zweifachen Familienvater wegen des Verdachts auf illegalen Drogenkonsum und hatte vor kurzem mehrere langwierige Verhöre hinter sich gebracht.

Einer von Lees Anwälten sagte diese Woche gegenüber CNN, der Schauspieler habe sich "gekränkt" gefühlt über die Art und Weise, wie die Polizei mit den Drogenermittlungen umging, einschließlich der Art und Weise, wie Details in den lokalen Medien auftauchten.

Lees Tod fällt in eine Zeit, in der Südkorea in den letzten Jahren eine Reihe von Selbstmordverdachtsfällen unter seinen Prominenten, insbesondere jungen K-Pop-Stars, zu verzeichnen hatte.

Diese Todesfälle haben jedes Mal die Diskussion über das psychische Wohlergehen südkoreanischer Prominenter und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens neu entfacht und ein Schlaglicht auf den Druck geworfen, dem sie in der wettbewerbsintensiven und stressigen koreanischen Unterhaltungsindustrie ausgesetzt sind, sowie auf die Fallstricke, denen diejenigen ausgesetzt sind, von denen man annimmt, dass sie Verfehlungen begangen haben.

Im Dezember 2017 nahm sich der Superstar Kim Jong-hyun, besser bekannt als Jonghyun, im Alter von 27 Jahren das Leben. Zwei Jahre später wurde die K-Pop-Sängerin Sulli, ehemals Mitglied der Band f(x), im Alter von 25 Jahren in ihrem Haus tot aufgefunden, offensichtlich durch Selbstmord.

Etwa sechs Wochen später wurde die K-Pop-Künstlerin Goo Hara, ehemaliges Mitglied der Girlband Kara, im Alter von 28 Jahren tot aufgefunden. Die Polizei wollte sich nicht zur Todesursache äußern, aber Goo hatte zuvor verraten, dass sie an Depressionen litt.

Und im April dieses Jahres wurden K-Pop-Fans auf der ganzen Welt durch den Verlust von Moon Bin, einem Mitglied der beliebten Boyband Astro, im Alter von 25 Jahren bestürzt.

Vor allem K-Pop-Idole sind dafür bekannt, dass sie von ihrem strengen Management streng kontrolliert werden und hohe Erwartungen an sie gestellt werden, was mit einer Krise der psychischen Gesundheit in der Branche in Verbindung gebracht wird.

Jahrelang war es nicht ungewöhnlich, dass von K-Pop-Stars erwartet wurde, keine Beziehungen zu haben, und einige hatten sogar eine "No Dating"-Klausel in ihren Verträgen.

"Skandale, bei denen es um Alkohol, Drogen oder sogar Dates geht, schlagen nicht nur in den Unterhaltungsnachrichten Wellen, sondern auch in den Finanznachrichten, weil viele der größten koreanischen Musikmanagementfirmen auch an der koreanischen Börse gehandelt werden", sagte Bernie Cho, ein leitender Angestellter der Musikindustrie, 2018 gegenüber CNN, als zwei große Stars dieser Zeit bestätigten, dass sie zusammen waren.

Die Einstellung zum Dating hat sich langsam geändert, zum Teil weil die Fans bereit sind, Beziehungen zwischen Stars zu akzeptieren. Die südkoreanische Unterhaltungsindustrie ist jedoch nach wie vor ein Umfeld mit hohem Druck, intensiven Trainingsprogrammen und Erwartungen von Fans und Machthabern der Branche gleichermaßen.

Proteste von Lehrern

Die Krise der psychischen Gesundheit in Südkorea erstreckt sich über alle Klassengrenzen hinweg und berührt alle Teile der Gesellschaft.

Nach Angaben des südkoreanischen Gesundheits- und Sozialministeriums lag die Selbstmordrate in Südkorea im Jahr 2021 bei 26 von 100.000 Menschen. Südkorea hat auch die höchste Jugendselbstmordrate unter den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In Japan liegt die OECD-Zahl bei 15,7 pro 100.000 Menschen, während sie in den Vereinigten Staaten 14,1 pro 100.000 beträgt.

Im September protestierten Hunderttausende von Lehrern im ganzen Land nach dem mutmaßlichen Selbstmord eines Lehrers, der weithin für das unter hohem Druck stehende Bildungssystem Südkoreas und die damit verbundene Belastung der Lehrer verantwortlich gemacht wurde .

Regierungsdaten zeigen, dass sich zwischen Januar 2018 und Juni 2023 100 Lehrer öffentlicher Schulen in Südkorea das Leben genommen haben, zumeist Grundschullehrer.

Auch in der südkoreanischen Politik gab es schon prominente Fälle. Im Jahr 2009 nahm sich der ehemalige Präsident Roh Moo-hyun inmitten einer Untersuchung eines Bestechungsskandals, der seinem Ruf geschadet hatte, das Leben.

Nach dem Tod von Sulli und Goo führte Paik Jong-woo, Psychiater und Direktor des Korea Suicide Prevention Center, die hohe Selbstmordrate zum Teil auf die gesellschaftliche Stigmatisierung zurück. Studien zufolge suchen weniger Südkoreaner, die an Depressionen leiden, Hilfe auf als in anderen Industrieländern.

Diejenigen, die in der Unterhaltungsindustrie tätig sind, könnten besonders gefährdet sein, so Paik.

"Künstler neigen dazu, Emotionen lebhafter zu erleben, und da ihr Beruf darin besteht, von der Öffentlichkeit geliebt zu werden, können sie gar nicht anders, als sensibler auf die öffentliche Meinung zu reagieren", sagte er.

Paik erklärte, dass Prominente aus Angst vor öffentlicher Schande und aus Zeitmangel oft keinen Zugang zu psychiatrischen Fachkräften haben. Ein durchschnittlicher Tag eines K-Pop-Stars kann 16 Stunden oder länger dauern und ist mit allem Möglichen ausgefüllt, von Tanzübungen über Gesangsunterricht bis hin zu Sprachunterricht und Kameratraining.

"Es muss besonders darauf geachtet werden, Selbstmorde von Prominenten zu verhindern", sagte Paik.

Lee Gyu-tag, Professor für Kulturwissenschaften an der George Mason University Korea in Incheon, ist der Meinung, dass auch die ausgeprägte Online-Kultur Südkoreas eine Rolle spielt.

"Ich glaube, dass das Internet auch einen Einfluss darauf hat, den Schauspielern und Sängern in Korea strengere moralische Normen aufzuerlegen", sagte er gegenüber CNN.

"Ob sie nun Drogen genommen oder illegale Straftaten begangen haben, wenn es sich nicht um einen schweren Fehler handelt, sollten sie nach dem Gesetz bestraft werden, und das war's. Aber die Öffentlichkeit scheint zu denken, dass Menschen in der Unterhaltungsbranche Kritik oder beschämende Kommentare im Internet verdienen."

Fragen zur polizeilichen Untersuchung

Lees Tod ereignete sich, während gegen ihn wegen illegalen Drogenkonsums ermittelt wurde, und das zu einer Zeit, in der Südkoreas konservative Regierung ein hartes Vorgehen gegen Drogen forciert und die Polizei unter Druck steht, Ergebnisse zu liefern.

Wie in vielen ost- und südostasiatischen Ländern gelten in Südkorea einige der strengsten Drogengesetze der Welt, die mit langen Haftstrafen und einer starken sozialen Stigmatisierung des Drogenkonsums einhergehen.

Nach Angaben der südkoreanischen Polizei hatte Lee behauptet, er sei durch einen Trick zum Drogenkonsum verleitet und anschließend von einer Person erpresst worden. Nach Angaben der Polizei reichte Lee Klage gegen den mutmaßlichen Erpresser ein. Die Polizei fügte hinzu, dass sie einen Hinweis auf seinen angeblichen Drogenkonsum erhalten hatte, bevor er Klage einreichte.

Die Polizei fügte hinzu, dass während der gesamten Ermittlungen alle Drogentests von Lee negativ ausgefallen seien. Die Polizei hat die Drogenermittlungen nach Lees Tod inzwischen eingestellt.

Ein Anwalt von Lee, der aufgrund des sensiblen Charakters des Falles nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, sein Mandant sei verärgert darüber, dass die polizeilichen Ermittlungen auf den Aussagen von Personen beruhten, die er beschuldigte, ihn erpresst zu haben, und nicht auf wissenschaftlichen Beweisen. Er hatte wiederholt bestritten, absichtlich illegale Drogen genommen zu haben.

Es gab "einen Streit zwischen Lees Aussagen und den Aussagen der Erpresser", sagte der Anwalt und fügte hinzu, dass Details der Untersuchung, die an die Medien durchgesickert waren, Lee ebenfalls Schmerzen bereiteten.

Die Polizei von Incheon sprach Lees Familie am Mittwoch ihr Beileid aus und bedauerte, dass Einzelheiten seiner Drogenermittlungen trotz ihrer Bemühungen, dies zu verhindern, vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangt waren.

"Es ist schwierig zu sagen, dass die Details von der Polizei stammen, da auch andere Stellen im Rechtssystem Zugang zu solchen Informationen haben", fügte die Polizei hinzu.

Nach südkoreanischem Recht ist es den an einer strafrechtlichen Untersuchung Beteiligten untersagt, Fakten über den Verdächtigen zu veröffentlichen, bevor eine öffentliche Anklageschrift vorliegt.

Wie Sie Hilfe bekommen: In den USA können Sie die National Suicide Prevention Lifeline unter 1-800-273-8255 anrufen. Die International Association for Suicide Prevention and Befrienders Worldwide kann auch Kontaktinformationen für Krisenzentren auf der ganzen Welt bereitstellen.

Quelle: edition.cnn.com