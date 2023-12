Der "Tiger King"-Star wird wegen illegalen Tierhandels und Geldwäsche angeklagt

Die Behörden behaupten, dass Antle und sein Angestellter "mehr als 500.000 Dollar in bar gewaschen haben, von denen sie annahmen, dass es sich um den Erlös einer Operation zum Schmuggeln illegaler Einwanderer über die mexikanische Grenze in die Vereinigten Staaten handelte", heißt es in einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk South Carolina.

In der am 28. Juni eingegangenen Anklageschrift heißt es, Antle und ein Angestellter hätten "große Mengen an Bargeld beschafft oder versucht zu beschaffen, unabhängig von der Quelle, und dieses Bargeld für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, einschließlich des Kaufs von Tieren und für andere Zwecke im Zusammenhang mit der Myrtle Beach Safari".

In der Klageschrift wird behauptet, Antle habe dem Informanten gesagt, er würde "die Transaktion verheimlichen und das Bargeld durch die Myrtle Beach Safari bewegen, indem er die Touristenzahlen aufbläht".

Antle soll gegen Bundesgesetze verstoßen haben, indem er illegal mit Wildtieren handelte und Aufzeichnungen für die Wildtiere fälschte, darunter Lemuren, einen Schimpansen und Geparden, die laut der Anklageschrift als gefährdet oder bedroht unter dem Endangered Species Act aufgeführt sind.

CNN hat die Anwälte von Antle um eine Stellungnahme gebeten.

Ihm drohen bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis wegen Geldwäsche und bis zu fünf Jahre wegen illegalen Handels mit Wildtieren. Ein Bundesrichter gewährte Antle eine Kaution.

Im Oktober 2020 wurde Antle nach einer Untersuchung des damaligen Generalstaatsanwalts von Virginia, Mark Herring, in einem anderen Fall des Wildtierhandels angeklagt.

Antle erklärte damals gegenüber CNN: "Ich habe mein ganzes Berufsleben damit verbracht, mich für das Wohlergehen und die Erhaltung von Großkatzen und anderen Arten einzusetzen. Ich habe große Achtung und Gefühle für die Tiere in meiner Obhut und würde sie niemals verletzen oder missbrauchen".

"Ich freue mich darauf, mich zu diesen Vorwürfen zu äußern und meinen guten Namen reinzuwaschen", fügte er hinzu.

Nach Angaben des Frederick County Circuit Clerk's Office in Virginia ist für Antle im Oktober ein Schwurgerichtsverfahren für den Fall 2020 angesetzt.

Antle besitzt einen privaten Zoo in South Carolina namens Myrtle Beach Safari, der in "Tiger King" zu sehen war. Er sagte zuvor, er sei "sehr enttäuscht" über seine Darstellung in dem Dokumentarfilm, berichtete die CNN-Tochter WPDE-TV.

Quelle: edition.cnn.com