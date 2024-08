Der Täter ist in einen Autounfall verwickelt, schlägt Fußgänger und flieht.

Ein Einzelner wird verdächtigt, eine Einbahnstraße in Esslingen in der falschen Richtung befahren zu haben, was zu einer Kollision mit einem Fußgänger geführt hat. Ungewöhnlichслов, der Verdächtige hielt nach dem Vorfall nicht an.