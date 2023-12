Der Sieg bei den Madrid Open ist "die beste Woche meines Lebens", sagt der 19-jährige Tennisspezialist Carlos Alcaraz

Der 19-jährige Spanier ist nach zwei Masters-1000-Titeln in den letzten Monaten, zuletzt am Sonntag in Madrid, der heißeste Kandidat im Tennis.

Alcaraz schlug Titelverteidiger Alexander Zverev im Finale der Madrid Open mit 6:3, 6:1 und beendete damit ein beeindruckendes Turnier, nachdem er in den vorherigen Runden bereits Rafael Nadal und Novak Djokovic besiegt hatte.

Für den jungen Spanier ist es bereits der vierte Titel in diesem Jahr - einschließlich des Sieges bei den Miami Open im April - und er klettert in der Weltrangliste auf die Nummer 6 seiner Karriere.

Nach seinem Sieg bei dem Sandplatzturnier, das nur wenige Wochen vor dem zweiten Grand Slam des Jahres - den French Open in Roland Garros - stattfindet, zählt Alcaraz zu den Favoriten auf den Titel.

Nach der "besten Woche meines Lebens", in der er "unglaubliches Tennis" gespielt habe, schließt Alcaraz gegenüber CNN Sport nicht aus, dass er in ein paar Wochen sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen wird.

"Ich würde sagen, dass ich einer der Favoriten auf den Sieg in Roland Garros bin, wenn man die Statistiken und alles betrachtet, aber ich weiß, dass es sehr, sehr schwer sein wird, Roland Garros zu gewinnen", sagte Alcaraz gegenüber Don Riddell von CNN.

"Es gibt eine Menge großartiger Spieler - Rafa, Djokovic - die besten Spieler der Welt werden dort spielen. Aber ich denke, ich bin bereit, in Roland Garros gute Ergebnisse zu erzielen, und ich bin bereit, Roland Garros zu gewinnen."

Heimfavorit

Letztes Jahr war Alcaraz auf Platz 120 der Weltrangliste und verlor in der zweiten Runde der Madrid Open gegen Nadal.

Aber 12 Monate später hat er zwei der größten Spieler, die das Tennis je gesehen hat, besiegt und sich als eine Kraft etabliert, mit der man rechnen muss.

Mit seinen Siegen gegen Nadal, Djokovic und Zverev ist Alcaraz der erste Spieler seit David Nalbandian im Jahr 2007, der drei Top-Vier-Spieler bei einem einzigen Masters-1000-Turnier besiegt hat.

In Anbetracht seines rasanten Aufstiegs und seiner scheinbar unerschütterlichen Art scheinen Nerven für Alcaraz kein Thema zu sein. Er sagt jedoch, dass das nicht der Fall ist.

"Ich bin nervös, aber ich versuche, mit meinen Nerven besser umzugehen als der andere und zu versuchen, dass der Gegner nicht sieht, dass ich nervös bin", erklärt er. "Aber glauben Sie mir, ich bin nervös, sehr nervös."

Mit dem Heimpublikum im Rücken dominierte Alcaraz am Sonntag im Finale gegen Zverev und flog über den Platz, während er sein Alter und seine Erfahrung auf einer großen Bühne verleugnete.

Für Alcaraz, der das Turnier schon als Kind verfolgt hat, haben die Madrid Open eine noch größere Bedeutung.

Und die Erfolge der letzten Monate sind für den Jungstar noch nicht in trockenen Tüchern.

"Ich meine, alles kam so schnell, zwei Masters 1000-Titel - einer auf Hartplatz, einer auf Sandplatz", sagte er.

"Wenn mir also zu Beginn der Saison jemand gesagt hat, dass ich diese Turniere erreichen werde - auch Barcelona - habe ich es nicht geglaubt, ich habe ihm nicht geglaubt. Ich weiß nicht, was ich über einen unglaublichen Monat für mich sagen soll."

Und der Druck, derzeit der größte Name im Tennis zu sein, schreckt Alcaraz nicht ab.

"Es ist gut, dass alle über dich reden und sich dein Match ansehen werden. Für mich ist das ziemlich gut. Aber es gibt mir sehr viel Kraft, in den besten Stadien gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Für mich ist das also ziemlich cool."

Eine absolute Schande

Trotz der Finalniederlage war die Nummer 3 der Welt Zverev voll des Lobes für Alcaraz.

Der Deutsche nannte den Spanier den "besten Spieler der Welt", nachdem er ihn bei der Siegerehrung mit Champagner überschüttet hatte.

Allerdings kritisierte Zverev die ATP-Tour für die Ansetzung von Spielen in der Nacht während der Madrid Open und sagte, dass er Alacaraz zwar "nichts wegnehmen" wolle, dieser aber bessere Leistungen gezeigt hätte, wenn den Spielern mehr Zeit zum Ausruhen gegeben worden wäre.

"Die Arbeit der ATP war diese Woche eine absolute Schande", sagte Zverev. "Ein Finale gegen Carlos Alcaraz, der für mich im Moment der beste Spieler der Welt ist, bei einem Masters-1000-Turnier zu spielen ... das ist schwierig. Ich hatte heute keine Koordination. Ich hatte keine Koordination bei meinem Aufschlag, ich hatte keine Koordination bei meinen Grundschlägen. Ich habe zwei Überkopfbälle verfehlt, die super einfach waren, weil ich den Ball sehe und sich alles in meinen Augen bewegt.

"Ich war die ganze Zeit ein bisschen zu spät dran. Mein erster Schritt war nicht so schnell. Wenn man gegen die besten Spieler der Welt spielt, muss man in Topform sein. Sonst hat man keine Chance. Heute hatte ich keine Chance."

Er fuhr fort: "Ich glaube, wir alle sind lange aufgeblieben, wir alle haben vielleicht manchmal Party gemacht, aber wenn man bis 4 Uhr morgens aufbleibt, ist man am nächsten Tag tot. Ich habe am nächsten Tag gespielt. Wenn du das am nächsten Tag wieder machst, bis 5 Uhr morgens, wirst du es schwer haben, überhaupt wach zu sein.

"Ich will Carlos nichts wegnehmen", sagte Zverev. "Ich bin traurig über das Finale, das wir gespielt haben, denn es hätte ein sehr gutes Match werden können. Es hätte ein großartiges Match werden können.

"Es nimmt dem Tennissport etwas weg. Jeder wollte einen tollen Kampf sehen. Jeder wollte Tennis auf hohem Niveau sehen. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich bin kein Roboter. Das kann ich nicht. Ich kann einfach nicht auf meinem Niveau sein, wenn so etwas jeden Abend passiert."

