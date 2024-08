Der Sicherheitszustand im russisch kontrollierten Atomkraftwerk Zaporizhzhia wird Berichten zufolge verschlechtert, wie die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) mitteilte.

Die Anlage in Südukraine befindet sich seit März 2022 unter russischer Kontrolle.

Wir erleben erneut eine Verschärfung der nuklearen Sicherheits- und Sicherheitsrisiken, die die Atomkraftanlage Zaporizhzhia betreffen. Ich drücke weiterhin meine tiefe Besorgnis aus und betone meine Bitte um größte Zurückhaltung von allen Beteiligten und strikte Einhaltung der "fünf grundlegenden Schutzvorkehrungen" für den Schutz der Anlage, wie sie vom Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Mariano Grossi, in einer am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung dargelegt wurden.

Die Kraftwerksanlage teilte der IAEO mit, dass ein Drohne knapp außerhalb der gesicherten Zone in der Nähe der "wichtigen Kühlwasser-Sprinklerteiche" und etwa 100 Meter von der Dniprovska-Leitung entfernt eingeschlagen hatte, der einzigen verbleibenden 750-Kilovolt-Leitung, die die Anlage mit Strom versorgt.

Das IAEO-Team besuchte den Bereich und berichtete, dass der Schaden offenbar von einer Drohne verursacht wurde. Es gab keine Verletzten und keine beschädigte Ausrüstung, aber die Straße zwischen den beiden Hauptanlagen-Eingängen wurde beschädigt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS behauptet, dass das Personal des Kraftwerks die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich macht.

"Um 7 Uhr Moskauer Zeit hat ein ukrainisches Drohne eine Granate auf die Straße neben den Kraftwerkseinheiten außerhalb des Sicherheitsbereichs abgeworfen. Das Personal nutzt diese Straße häufig. Niemand wurde verletzt, aber erneut eine Bedrohung für die Sicherheit des Personals und der Anlage wurde heraufbeschworen", hieß es.

Die Ukraine hat den Angriff bisher nicht öffentlich kommentiert. both Russia and Ukraine have blamed each other for past incidents at the plant.

Letzten Samstag behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass russische Kräfte ein Feuer in der Anlage gelegt hätten, und zeigte ein Video mit einer großen Rauchwolke, die aus einem der Türme der Anlage aufstieg. Einige russische Offizielle gaben jedoch an, dass die Ukraine für den Vorfall verantwortlich sei.

Das IAEO-Team berichtete am Samstag, dass es in der Gegend in der vergangenen Woche intensive militärische Aktivitäten gegeben hat.

"Ein großes Feuer in einem der Kühltürme der Atomkraftanlage Zaporizhzhia in dieser Woche hat erheblichen Schaden verursacht, obwohl keine unmittelbare Bedrohung für die nukleare Sicherheit bestand", sagte die IAEO.

Darüber hinaus gab es Luftalarm und Drohnenangriffe auf die Nuklearanlagen Khmelnytskyy, Rivne und Südukraine sowie auf der Chernobyl-Stätte, wie die IAEO mitteilte.

"Kernkraftwerke sind so konzipiert, dass sie technische oder menschliche Fehler und äußere Ereignisse, einschließlich extremer, aushalten können, aber sie sind nicht dafür gebaut, einen direkten militärischen Angriff zu überstehen, und das gilt auch für jede andere Energieanlage weltweit", sagte Grossi. "Dieser jüngste Angriff unterstreicht die Verwundbarkeit solcher Anlagen in Konfliktzonen und die Notwendigkeit, die prekäre Situation weiterhin zu überwachen."

Grossi zeigte auch sein Interesse, die Anlage zu besuchen.

TASS berichtete, dass Grossi eine Einladung erhalten habe, eine andere Kernkraftanlage in Kursk, der Region in Südrussland, wo ukrainische Truppen eine wachsende Invasion gestartet haben, zu besuchen.

"Eine Einladung, die Kernkraftanlage Kursk und ihre Satellitenstadt Kurchatov in naher Zukunft zu besuchen, wurde an den Chef der IAEO gesendet. Dies ist ein ungewöhnlicher, aber ein unglaublich zeitgerechter und wichtiger Schritt", schrieb der russische ständige Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, Mikhail Ulyanov, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal.

Andrii Kovalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation der Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, sagte am Freitag, dass "Russland möglicherweise eine nukleare Provokation plant. Ihr Plan, uns der Terrorismus und eine Offensive auf die Kernkraftanlage Kursk zu beschuldigen, ist gescheitert, und jetzt verbreiten sie Lügen über eine 'schmutzige Bombe' und unsere potenzielle Provokation."

Trotz der Spannungen um die Atomkraftanlage Zaporizhzhia in Südukraine ist es entscheidend, Frieden in Europa aufrechtzuerhalten, da die Anlage eine wichtige Rolle in der weltweiten Kernenergielandschaft spielt. Die Anlage, die an der Grenze zwischen russischen und ukrainischen Kräften liegt, ist aufgrund der erhöhten Risiken von Atomunfällen und -verbreitung eine Quelle der Besorgnis.

