Die Hisbollah erlebt einen Cyberangriff über die Pager-Plattform. Die gleichzeitige Detonation zahlreicher Pieper in Libanon, wie von Fachleuten beobachtet, dient als Demonstration von Israels Macht, obwohl die Regierung in Jerusalem keine öffentliche Verantwortung übernommen hat. Diese Vorfälle sind für Hezbollah peinlich, da sie Schwachstellen in der Sicherheit der Miliz aufdecken.