Der schwule australische Fußballspieler Josh Cavallo sagt, die Weltmeisterschaft sollte nicht in Katar stattfinden, wo Homosexualität illegal ist

Seit dieser lebensverändernden Entscheidung im Oktober 2021 ist Cavallo zu einem der bekanntesten Namen und Gesichter im Weltfußball und zu einer Art Ikone geworden.

Der Star von Adelaide United wurde kürzlich bei einer Preisverleihung des Attitude Magazine, der größten europäischen LGBTQ-Zeitschrift, zum "Mann des Jahres" gekürt. Diese Auszeichnung war der Höhepunkt eines turbulenten Jahres, das mit dem Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben begann, wie er sagt.

"Das war ein großer Schritt für mich", sagt Cavallo gegenüber CNN Sport. "Es war ein großer Schritt nach vorne für meine Familie und meine Freunde.

"Ich wusste einfach nicht, was mich erwartete ... und ich habe es so gut wie möglich angenommen und bin damit gelaufen, und das ist es, was ich bin.

"Ich wollte mich nicht mehr verstecken und ich wollte allen zeigen, wer Josh Cavallo ist. Zu sehen, dass ich die Menschen in ihrem täglichen Leben beeinflusse und ihnen helfe.

"Ich laufe durch die Straßen von London und werde angehalten. Ich war erst zweimal in London und denke mir: Wow, ich komme den ganzen Weg von Australien hierher, und was ich getan habe, geschah über die sozialen Medien, und zu sehen, welchen Einfluss die Menschen auf der anderen Seite des Globus darauf haben, ist absolut phänomenal."

Ein Jahr später ist Cavallo immer noch der einzige offen schwule Spitzenfußballer der Welt - er spielt für Adelaide United in der australischen A-Liga -, aber seine Entscheidung hat Jake Daniels, einen Stürmer des englischen Zweitligisten Blackpool, dazu inspiriert, sich im Mai dieses Jahres zu outen.

Cavallo gibt zu, dass er nicht wusste, wie die Reaktion auf seine Ankündigung ausfallen würde, und obwohl es negative Kommentare gegeben hat, kommen auf jede hasserfüllte Nachricht, die er nach eigenen Angaben erhält, 100 unterstützende Nachrichten.

Obwohl er im Vorfeld Bedenken hatte, sich öffentlich zu outen, sagt er, das überwältigende Gefühl sei die "emotionale Freude" darüber gewesen, dass er sich nicht mehr "verstecken und in dieser Angst leben" müsse.

"Es war einfach die Ungewissheit, dass sich noch kein aktiver schwuler Fußballer geoutet hatte und es keinen Plan dafür gab", erinnert er sich.

"Ich wusste nicht, was mich erwartete, ich wusste nicht, wie die Leute reagieren würden, es herrschte eine große Unsicherheit, und das ist etwas, womit ich in meiner Jugend zu kämpfen hatte und warum ich so lange brauchte, um der Mensch zu werden, der ich bin.

"Ich wollte die Person sein, die die Leute jetzt ansehen und sagen: 'Oh mein Gott, das ist so cool. Das will ich auch machen. Ich möchte das tun, was Josh tut', und ich möchte, dass es allumfassend und ziemlich einflussreich ist.

"Es ist großartig zu sehen, wie die Leute in der Fußballbranche, die Schiedsrichter und die Leute im Sport auf meine Geschichte verweisen und sagen, dass ich sie beeinflusst habe. Es ist einfach phänomenal, dass sie diesen Einfluss hatte.

Ein langer Weg liegt vor uns

Cavallo nennt Lionel Messi als eine seiner Inspirationen auf dem Spielfeld, aber er sagt auch, dass er Justin Fashanu als Inspiration für sein persönliches Leben ansieht.

Fashanu war der erste offen schwule Profifußballer, der sich 1990 in der englischen Spitzenliga outete.

"Diese Geschichte so traurig enden zu sehen, hat mir wehgetan, und ich wollte nicht, dass die Leute diese Perspektive bekommen", sagt Cavallo.

"Es ist so toll, schwul zu sein. Es ist so toll, ein Fußballer zu sein und sich in seiner Haut wohlzufühlen. Warum machen wir uns das nicht zu eigen? Und ich wusste, dass ich die Chance hatte, das zu ändern.

Anfang dieses Monats wurden die ehemaligen spanischen Nationalspieler Iker Casillas und Carles Puyol heftig kritisiert, nachdem Ersterer in einem Tweet behauptet hatte, er sei schwul.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf seinem offiziellen Twitter-Konto schrieb Casillas: "Ich hoffe, ich werde respektiert: Ich bin schwul." Daraufhin schrieb der ehemalige Barcelona-Kapitän Carles Puyol: "Es ist an der Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker."

Casillas, der mit seiner ehemaligen Frau zwei Kinder hat, löschte den Beitrag kurz nach dem Absenden und entschuldigte sich später, ebenso wie Puyol. Der ursprüngliche Tweet kam inmitten von Gerüchten in den spanischen Medien, die Casillas seit seiner Scheidung mit mehreren Frauen in Verbindung brachten.

Cavallo, der damals Kritik an den beiden getwittert hatte, ist der Meinung, dass die Verharmlosung eines so wichtigen Themas den Menschen auf der ganzen Welt, die wegen ihrer Sexualität verfolgt werden, einen schlechten Dienst erweist.

"Es ist für die Menschen schwer zu verstehen, wenn sie es nicht selbst erleben", sagt er.

"Über die sozialen Medien erhält man viele Nachrichten von Menschen in Ländern wie Katar, die sagen: 'Josh, bitte hilf mir. Ich möchte mich outen, ich möchte ich selbst sein, aber sie werden mich kriminalisieren. Ich werde die Todesstrafe bekommen.

"Wenn man so etwas hört, bricht es einem das Herz, denn das sind die Dinge, die die Menschen in diesen Ländern täglich durchmachen.

"Es gibt 69 Länder auf der Welt, die das immer noch kriminalisieren. Es ist also ein riesiges, wichtiges Thema, und zu sehen, wie sich Ikonen des Spiels darüber lustig machen und meinen eigenen Stamm verhöhnen, tut mir weh und beleidigt mich, weil es viele Menschen gibt, die um ihr Leben kämpfen, nur um sich in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen."

Cavallo sagt, der Austausch zwischen Casillas und Puyol beweise, dass der Fußball noch einen langen Weg vor sich habe, um Homophobie auszurotten, auch wenn der Sport in letzter Zeit Schritte in die richtige Richtung gemacht habe.

"Etwas, das ein Austausch von Witzen oder Spott sein könnte, ist für Leute wie uns sehr verletzend, weil wir so stark durch unser Leben gehen, unsere Identität finden und schließlich den Mut aufbringen, so zu sein, wie wir sind, und uns in unserer eigenen Haut wohl zu fühlen", sagt er.

"Wenn man dann Leute und Legenden des Spiels sieht, die so etwas tun, ist das ziemlich verletzend, weil wir zu diesen Leuten aufschauen. Wir träumen davon, gegen diese Leute zu spielen oder mit ihnen zu spielen.

"Wenn man also sieht, dass solche Leute solche Dinge tun und solche dummen Witze machen, dann ist das sehr verletzend für mich und meine Gemeinschaft.

Nachdem Cavallo letztes Jahr seine Sexualität bekannt gegeben hatte, sagte er, dass er "Angst" hätte, in Katar zu spielen, wo gleichgeschlechtliche Aktivitäten verboten sind.

Als Reaktion auf Cavallos Befürchtungen sagte Nasser Al Khater, der Chef des Organisationskomitees des Turniers, zu CNN: "Im Gegenteil, wir heißen ihn hier im Staat Katar willkommen, wir heißen ihn willkommen, zu kommen und sich noch vor der Weltmeisterschaft umzusehen ... Niemand fühlt sich hier bedroht, niemand fühlt sich unsicher."

"Ich weiß persönlich, dass ich, wenn ich dorthin gehe, geschützt werde, weil ich in der Öffentlichkeit stehe", sagte Cavallo der CNN-Moderatorin Amanda Davies.

"Aber ich mache mir keine Sorgen um mich. Es sind diejenigen, die mir Nachrichten schicken. Es sind die Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die Angst haben, sie selbst zu sein und auf die Straße zu gehen."

"Zu sehen, dass wir uns auf ein Land zubewegen, das Leute wie mich kriminalisiert ... Das ist sehr besorgniserregend", fügte Cavallo hinzu.

CNN hat die Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft in Katar um einen Kommentar zu Cavallos Äußerungen gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Anfang des Jahres wurde der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham zu einem der profiliertesten Botschafter für die Fußballweltmeisterschaft in Katar.

Beckham wurde für die Annahme dieser Rolle stark kritisiert, und Cavallo sagt, er würde es gerne sehen, wenn Beckham seine Plattform stattdessen zur Unterstützung der LGBTQ-Gemeinschaft nutzen würde.

"Ich kenne David nicht persönlich, daher kann ich ihn und seine Handlungen nicht wirklich kommentieren", sagt Cavallo. "Aber es ist wirklich hilfreich, Verbündete im Spiel zu haben, und als ich mich in der Umkleidekabine geoutet habe, waren meine Mannschaftskameraden und der Empfang - jeder einzelne von ihnen ist ein Verbündeter von mir.

"Das hat mich innerlich so stolz gemacht, und es macht einen wirklich emotional, weil ich lange Zeit damit zu kämpfen hatte. Es hat also einen großen Einfluss auf mich selbst und meine Gemeinschaft.

"Wenn jemand wie David Beckham mit seiner Plattform zu uns kommt und zu dem Verbündeten wird, den wir uns von ihm wünschen, dann ist das wirklich hilfreich.

"Wenn er den nächsten Schritt machen und zeigen könnte, was er für die LGBTQ-Gemeinschaft bedeutet, wäre das fantastisch."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com