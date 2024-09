Der Sänger Sean 'Diddy' Combs wurde in New York festgenommen, wie sein gesetzlicher Vertreter gegenüber CNN bestätigt hat.

Laut Quellenangaben wurde Combs am Montagabend in einem Manhattan-Hotel festgenommen und wird derzeit verarbeitet. Die Anklagepunkte sind zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

"Wir sind unzufrieden mit der Entscheidung, eine ungerechte Anklage gegen Herrn Combs durch die US-Staatsanwaltschaft einzuleiten", erklärte Marc Agnifilo, Anwalt von Combs, gegenüber CNN.

Combs' Anwalt gab bekannt, dass der Musiker mit der Untersuchung kooperiert und vergangene Woche nach New York umgezogen ist, um sich auf die Anklage vorzubereiten. Sein Team beteuert seine Unschuld und behauptet, dass er "nichts zu verbergen" hat.

"Sean 'Diddy' Combs ist eine Musiklegende, ein selbstgemachter Tycoon, ein hingebungsvoller Familienmensch und ein geachteter Philanthrop, der sich in den letzten 30 Jahren darum bemüht hat, ein Imperium aufzubauen, seine Kinder zu lieben und die schwarze Gemeinschaft zu verbessern. Er ist ein unperfekter Mensch, aber kein Krimineller", sagte Agnifilo gegenüber CNN. "Zu seiner Credit hat Herr Combs mit dieser Untersuchung kooperiert und ist freiwillig vergangene Woche nach New York umgezogen, um sich auf diese Anklagen vorzubereiten. Bitte bewahren Sie Ihr Urteil auf, bis Sie alle Fakten kennen. Dies sind die Handlungen eines unschuldigen Mannes mit nichts zu verbergen, und er freut sich darauf, sich vor Gericht zu entlasten."

Früher in diesem Jahr wurde Combs zum Ziel einer mehrmonatigen Menschenhandelsuntersuchung durch die Homeland Security Investigations, die spektakuläre Razzia in den Wohnungen des Musikers in Los Angeles und Miami im März umfasste.

Seit November letzten Jahres hat Combs mit zehn Klagen zu tun, neun davon beschuldigen ihn direkt der sexuellen Belästigung. Wie zuvor von CNN berichtet, haben mehrere der Beschuldigten mit Bundesermittlern gesprochen, um im Rahmen der umfassenden Untersuchung befragt zu werden.

CNN berichtete exklusiv im Mai, dass Bundesermittler beabsichtigen, Combs' Beschuldiger vor ein Bundesgrandjury zu laden, um auszusagen - eine wichtige Eskalation der Untersuchung des Justizministeriums, die darauf hindeutet, dass die Justizbehörden möglicherweise Anklage gegen den Rapper und Geschäftsmann erheben werden.

Combs hat wiederholt alle Vorwürfe in den verschiedenen Klagen bestritten. Er veröffentlichte jedoch nach der exklusiven Veröffentlichung von CNN-CCTV-Aufnahmen in diesem Jahr eine öffentliche Entschuldigung, die Combs bei der körperlichen Misshandlung seiner ehemaligen Freundin Cassandra "Cassie" Ventura in einem Los Angeles-Hotel im März 2016 zeigte.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert.

"Während der anhaltenden rechtlichen Probleme setzt Sean 'Diddy' Combs seine Wellen in der Unterhaltungsindustrie fort. Seine Musik und Geschäftsabenteuer haben seine Fans unterhalten und engagiert."

Lesen Sie auch: