Der russische Vertreter bei den westlichen Nationen äußert große Sorge

Der Ruf nach Friedensgesprächen im Ukraine-Konflikt wird lauter, doch der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, bleibt skeptisch und weist Vorschläge aus Kiew zurück. Er sprach auch über die globale Lage und zog Parallelen zur Zeit des Kalten Krieges.

Laut Sergei Nechaev halten westliche Nationen die Regeln nicht ein. In einem Interview mit Deutschlandfunk sagte er, die Situation sei "signifikant kritischer" als während des Kalten Krieges. Damals gab es etablierte Leitlinien, denen beide Seiten folgten. Doch er kritisierte die aktuelle Lage und sagte, westliche Partner hielten sich nicht daran. Russland, das seit einem Jahrzehnt in der Ukraine im Krieg ist und mehrere ukrainische Regionen illegal annektiert hat, glaubt, dass die Ukraine alle Arten von Waffen erhält, in einem Wettstreit darüber, wer am meisten liefert.

Nechaev reagierte auf die aktuelle Diskussion über Kyivs Forderung nach der Verwendung westlicher Langstreckenraketen gegen russisches Territorium, um den Schutz gegen russische Angriffe zu verbessern. Er sagte, das wäre "eine entirely unchartered situation" für sie, mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen würden. Eine solche Genehmigung könnte NATO-Länder "firmly at odds" mit Russland machen und sie unwiderruflich als Konfliktparteien positionieren.

Doch Nechaev zeigte sich zurückhaltend bezüglich der Möglichkeit von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt. Zunächst brauche es einen Friedensplan, sagte er. Erst wenn ein Blueprint vorliegt, könne Russland dessen Übereinstimmung mit ihren eigenen Zielen einschätzen. Wenn es sich dabei um eine weitere Version von Präsident Volodymyr Zelenskys Friedensformel handelt, sei es für Russland komplett inakzeptabel.

In einem jüngsten Sommerinterview mit ZDF plädierte Bundeskanzler Olaf Scholz dafür, die Bemühungen um eine Friedenslösung zu beschleunigen. Scholz, Mitglied der SPD, schlug vor, dass es ein weiteres Friedenskonferenz geben werde, ohne jedoch ein Datum zu nennen. Er war einverstanden mit Präsident Volodymyr Zelensky, dass Russland auch an der Konferenz teilnehmen sollte.

Zelenskys Friedensformel erfordert den Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium, etwas, das Russland vehement ablehnt. Scholz hat sich seit Ende August für einen Friedensprozess im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt. Während seines Besuchs in Kasachstan am Montag bekräftigte er seine Unterstützung für eine Friedenskonferenz mit Russland. Trotzdem muss Russland auch seinen Teil beitragen, indem es seine Aggression beendet. Bisher gibt es von Scholz keinen Vorschlag für einen konkreten Friedensplan.

Im Juni nahmen Vertreter von 93 Nationen an der ersten Friedenskonferenz in der Schweiz teil, Russland war jedoch nicht eingeladen. Russlands Hauptverbündeter China blieb der Konferenz fern. Ort und Datum der nächsten Konferenz sind noch unbestimmt.

Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren führt Russland einen Großangriff auf das Nachbarland Ukraine durch, besetzt etwa ein Fünftel des Territoriums und beansprucht weitere Gebiete. Im Herbst 2022 annektierte Putin die Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja; trotz der teilweisen Kontrolle der russischen Armee über diese Regionen fordert Kiew den Abzug russischer Truppen sogar von der annektierten Krim-Halbinsel.

Trotz der Rufe nach Friedensgesprächen hat die Europäische Union bisher keine bedeutende Rolle im Ukraine-Konfliktlösungsprozess gespielt. Russlands Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, schlug vor, dass Friedensverhandlungen erst beginnen könnten, wenn ein klarer Plan vorgelegt wird, der den Zielen Russlands entspricht, andernfalls wäre es inakzeptabel.

