Der russische Kreml hält Stoltenbergs Bemerkungen über Langstreckenwaffen für gefährlich.

Russland kritisiert Aussagen des NATO-Generalsekretärs als riskant Russland hat Äußerungen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg als riskant bezeichnet. In einem Interview mit "The Times" hatte Stoltenberg angedeutet, dass es keine rote Linie für Russland darstellen würde, wenn Ukraine mit westlichen Waffen mit größerer Reichweite Ziele tiefer im russischen Territorium angreifen dürfte. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov kritisierte dies als voreingenommen und unprofessionell. Russischer Präsident Putin hatte bereits gewarnt, dass Länder, die es Ukraine ermöglichen, längere Reichweiten zu nutzen, direkt in den Konflikt verwickelt würden.

15:17 Atom-Experten entdecken Minen und Militärgerät in der Nuklearanlage Zaporizhzhia In dem von Russland kontrollierten Kernkraftwerk Zaporizhzhia auf ukrainischem Boden sind russische Truppen und Militärgerät stationiert. Zudem wurden zwischen den inneren und äußeren Barrieren Antipersonenminen verlegt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtet, dass IAEA-Experten während des gesamten Berichtszeitraums von der Inspektion bestimmter Abschnitte der Turbinenhallen ausgeschlossen waren. Die Nuklearanlage wurde zu Beginn des Konflikts von russischen Truppen besetzt, und internationale Experten beobachten die Sicherheitslage seither mit Besorgnis. Vor vier Wochen brannte ein Kühlturm.

14:41 Kreml warnt vor Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nach Pager-Explosionen Nach der massenhaften Explosion von Hunderten von Pager-Geräten in Libanon hat das Kreml in Moskau vor einer möglichen Eskalation der Spannungen in einer "instabilen" Region gewarnt. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov erklärte am Mittwoch, dass was auch immer passiert sei, unweigerlich zu einer Spannungserhöhung führen werde. Die Region sei selbst in einem "precarious" Zustand, und "jeglicher Vorfall kann als Auslöser dienen". Das russische Außenministerium betrachtet den Vorfall als weiteres Beispiel für "hybride Kriegsführung" gegen Libanon.

14:24 Ukraine erhöht Haushalt um zehn Milliarden Euro, um Soldaten zu finanzieren Ukraine hat einen zusätzlichen Haushalt von über zehn Milliarden Euro genehmigt, wovon der Großteil in die Militärausgaben fließt. Die Militärausgaben werden damit um über 13% auf rund 81 Milliarden Euro erhöht, ein Rekord für Ukraine. Die Haushaltsänderungen waren notwendig, um unter anderem die September-Gehalter der Soldaten zu bezahlen.

13:36 Sharma: F-16-Jets werden kein Allheilmittel sein Der ukrainische Präsident Zelenskyj fordert 128 F-16-Kampfjets, um die Luftüberlegenheit über der Ukraine zu erlangen. Allerdings wurden bisher nur etwa 60 von westlichen Ländern zugesagt, weniger als die Hälfte. Trotzdem sieht ntv-Korrespondentin Kavita Sharma es als Erfolg, dass die Lieferung und die Pilotenausbildung begonnen haben. Dennoch gibt es verschiedene Herausforderungen mit der Waffentechnik.

13:16 Ukrainische Geheimdienstquelle: Wir stecken hinter dem Angriff auf das Munitionsdepot Eine Quelle des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) teilte dem Kyiv Independent mit, dass der Angriff auf das umfangreiche Munitionslager in russischer Toropez in der vergangenen Nacht von ihnen durchgeführt wurde. Das Lager enthielt ballistische Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artillerie-Munition und Gleitbomben, die "im Wesentlichen zerstört" wurden, wie die Quelle angibt. Nach dem Einschlag der ukrainischen Drohnen gab es "eine unglaublich starke Explosion". Der SBU arbeitet mit ihren militärischen Kollegen zusammen, um systematisch die Raketenfähigkeit des Feindes zu reduzieren, die zur Vernichtung ukrainischer Städte verwendet wird. Es werden Pläne entwickelt, ähnliche Angriffe auf andere russische Militärinstallationen durchzuführen.

12:49 Ukrainische Drohnenhersteller können erstmals bei Ramstein-Ausschreibungen mitbieten Ukrainische Drohnenhersteller können erstmals an Ausschreibungen der Drohnen-Koalition im Rahmen des Ramstein-Formats teilnehmen. Unterstützer des westlichen Ukraine treffen sich alle paar Wochen in Ramstein. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium besteht die Ausschreibungsreihe aus zwei Teilen: einem für die Produktion von First-Person-View (FPV)-Drohnen und einem für Abfangdrohnen. Das Ministerium betrachtet die Einladung zur Teilnahme als einen significanten Boost für die ukrainische Produktion. Alle eingereichten Angebote werden von Mitgliedern der Drohnen-Koalition bewertet. Gewinner erhalten Aufträge für weitere Tests. Wenn erfolgreich, planen die Ramstein-Nationen, die Gewinner des Wettbewerbs für die Produktion zu beauftragen.

12:27 Video von Angriff auf russisches Munitionsdepot auftaucht Das Kreml hat es noch nicht offiziell bestätigt, aber der Gouverneur der Tver-Region meldete früh am Morgen auf Telegram, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer verursacht hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein umfangreiches Waffen- und Munitionsdepot handelte. Bewohner wurden evakuiert und Videos des Feuers kursieren im Internet.

11:39 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in Saporischschja Die ukrainische Stadt Charkiw wurde am Vortag erneut von einer intensiven russischen Luftangriffsserie heimgesucht. Geführte Bomben explodierten in verschiedenen Bezirken, wobei die Zahl der Verletzten jetzt neun beträgt. Dies ist der jüngste in einer Reihe jüngster Zivilangriffe. Am Sonntag tötete eine Präzisionsbombe eine Frau und verletzte 43 Menschen, darunter vier Kinder. Auch in der Saporischschja-Region wurden russische Luftangriffe auf Siedlungen durchgeführt, wobei zwei Menschen starben.

10:46 Ukraine: Energieanlagen in Sumy erneut angegriffen Ortsbehörden berichten basierend auf ersten Berichten, dass Energieanlagen in der nordöstlichen ukrainischen Stadt Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffen wurden. Laut dem Energieministerium gibt es derzeit keine Opfer. Allerdings haben die ständigen Angriffe das Energiesystem stark belastet. Am Dienstag attackierte Russland die Energieinfrastruktur in der Stadt und Region Sumy mit Raketen und Drohnen und verursachte einen vorübergehenden Stromausfall für über 280.000 Haushalte, wie das Energieministerium mitteilt.

08:27 Ukrainisches Generalstab: 1130 russische Verluste gesternDie ukrainische Militärführung meldet, dass 1130 russische Personen in den letzten 24 Stunden verletzt oder getötet wurden. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste dokumentiert. In den letzten 24 Stunden sollen ukrainische Kräfte angeblich 25 Artillerie-Systeme, 45 Versorgungs- und Treibstofffahrzeuge und sechs Panzer zerstört haben.

07:55 Ukraine bereitet Einsatzpläne für F-16 Kampfflugzeuge vorDie ukrainische Luftstreitkräfte haben Einsatzpläne für die westlichen F-16 Kampfflugzeuge ausgearbeitet. Alle Verantwortlichkeiten für die Militärkräfte und das Verteidigungsministerium wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache festgelegt. Es wurden auch Diskussionen mit dem Luftkommando über die mögliche Erweiterung der Flugzeugflotte und die weitere Ausbildung von Piloten geführt. Angesichts der häufigen schweren Verluste fordern viele Stimmen in Kiew eine verlängerte Grundausbildungszeit für Piloten, die derzeit 40 Tage beträgt. Ukraine wird voraussichtlich etwa 60 F-16 Jets erhalten, bisher sind jedoch nur wenige geliefert worden.

07:19 Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere RegionenRussland berichtet von Drohnenangriffen aus der Ukraine auf verschiedene Regionen. Die Luftabwehr habe angeblich 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen in der Nacht abgeschossen, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde angeblich im Grenzgebiet von Kursk abgeschossen, während die anderen im Grenzgebiet von Bryansk und Belgorod sowie in den westlichen Regionen Smolensk und Oryol abgeschossen wurden. Die Region Tver nordwestlich von Moskau wurde in dem Bericht nicht erwähnt, lokale Behörden und Militärblogger berichten jedoch von einem Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot in der Stadt Toropets, der ein Feuer auslöste und die Evakuierung von Einwohnern erforderte.

06:57 Ukrainischer Angriff verdächtigt, russischer Munitionsdepot beschädigt zu habenLaut Militärbloggern hat ein ukrainischer Angriff auf die russische Stadt Toropets in der Region Tver möglicherweise erheblichen Schaden an einem Munitionsdepot verursacht, das mit Tausenden Tonnen Munition und Raketen gefüllt ist. Die Blogger berichten, dass das Depot in der Vergangenheit stark erweitert wurde und nun 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten enthält. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin berichtet auf Telegram, dass die Situation in der Region unter Kontrolle ist. Die ukrainischen Militärblogger schätzen aus ihrer Analyse, dass die neueren Bunker besonders schwere Schäden erlitten haben.

06:20 Grünen-Fraktionsvize wirft AfD und BSW Verbreitung russischer Narrative vorDer innenpolitische Experte und Fraktionsvize der Grünen, Konstantin von Notz, schlägt eine Debatte im Bundestag über Russland Einflussoperationen in Deutschland vor. "Neue interne Dokumente der russischen Propagandamaschinerie SDA zeigen klar die trügerischen Methoden, mit denen russische Agenturen unsere Demokratie, die öffentliche Diskussion und Wahlen manipulieren", sagt er. "Mit der AfD, BSW und anderen Kollaborateuren, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und in Parlamenten verbreiten, werden schädliche Allianzen geschlossen, um deutsche Interessen zu untergraben."

05:42 Russische Trolle verbreiten gefälschte Videos über Kamala HarrisUntersuchungen von Microsoft zeigen, dass russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verstärken. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht und als Storm-1516 bekannt ist, hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um Harris und ihren Kampagnenpartner Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen Teilnehmer einer Trump-Veranstaltung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die erfundene Behauptung verbreitet, dass Harris bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen verletzt und behindert zurückgelassen und dann die Unfallstelle verlassen habe. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben.

05:19 Explosionen und Feuer in russischer TverEin angeblicher ukrainischer Drohnenangriff, wie von russischen Quellen behauptet, hat ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Trümmerteile einer angeblich Abschuss einer ukrainischen Drohne sollen ein Feuer in der Stadt Tver ausgelöst haben, was teilweise zur Evakuierung von Einwohnern führte, wie der Gouverneur der Region, Igor Rudenya, auf der Telegram-Nachrichtenplattform meldet. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache des Feuers istcurrently unklar. Berichten zufolge beschäftigen sich russische Luftabwehr-Einheiten noch mit einem "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt. Die Stadt mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 Menschen wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur RIA 2018 als Standort einer russischen Lagerstätte für Raketen, Munition und Sprengstoffe erwähnt.

03:57 Russische Gouverneure melden DrohnenangriffeUkraine führt angeblich Drohnenangriffe auf mehrere Regionen im westlichen Russland durch, wie lokale Gouverneure melden. Sieben ukrainische Drohnen seien angeblich im Grenzgebiet zu Belarus in der Region Smolensk abgeschossen worden, wie Gouverneur Vasily Anochin auf der Telegram-Nachrichten-App meldet. Eine Drohne wurde angeblich über der Region Orjol von der russischen Luftabwehr abgeschossen, wie Gouverneur Andrei Klychkov auf Telegram meldet. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohen seien angeblich über der Region Bryansk, die an der Grenze zu Ukraine liegt, abgeschossen worden, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram meldet. Die Regierung in Kiew behauptet, dass die Angriffe militärische, Energie- und Transportinfrastrukturen angreifen, die für die Kriegsbemühungen Moskaus von entscheidender Bedeutung sind.

Laut einer internen Quelle plant die US-Regierung, ihre strategischen Ölreserven aufzustocken. Die USA wollen bis zu 6 Millionen Barrel Öl kaufen, indem sie die aktuellen niedrigen Preise nutzen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person behauptet. Wenn dies gelingt, würde dieser Einkauf den größten seit der monumentalen Freisetzung im Jahr 2022 darstellen. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung große Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven freigesetzt, um die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine explosionsartig gestiegenen Benzinpreise zu dämpfen, was einen neuen Rekord für "die größte Freisetzung von Ölreserven aller Zeiten" setzte.

Die USA untersuchen das Potenzial für die Umgehung des russischen Uranembargos durch China. Es gibt Gerüchte, dass China angereichertes Uran aus Russland bezieht, während es seine eigenen Lieferungen in die USA verschickt, wie Regierungsbeamte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters behaupten. "Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass das russische Uranembargo umgangen wird", sagte Jon Indall, Vertreter der US-Uranium Producers Association. "Wir wollen nicht riskieren, die russische Lieferung abrupt zu stoppen und über Nacht auf chinesische Importe umzusteigen. Wir haben das Handelsministerium aufgefordert, dieser Angelegenheit nachzugehen." Das US-Handelsministerium hat bisher keine Stellungnahme abgegeben.

Russland hat die Saporischschja-Region die ganze Nacht über angegriffen, was mindestens zwei Zivilisten das Leben gekostet und fünf weitere verletzt hat, wie der Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Fedorov teilte später mit, dass Russland mehrere Angriffe auf die Gemeinde Komyshuvakha in der Region durchgeführt hat. Mehrere Häuser und eine wichtige Infrastrukturanlage wurden bei dem Angriff beschädigt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an, und das Ausmaß der Schäden wird noch von "Kyiv Independent" bewertet.

Die US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, hat bestätigt, dass amerikanische Beamte den neuen "Friedensvorschlag" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy geprüft haben. European Pravda berichtete dies unter Berufung auf eine Pressekonferenz am UN-Hauptquartier. "Wir haben Präsident Zelenskys Friedensinitiative geprüft. Wir glauben, dass sie das Potenzial hat, erfolgreich zu sein. Und wir müssen verstehen, wie wir zu dieser Strategie beitragen können", sagte sie. Botschafterin Thomas-Greenfield zeigte sich optimistisch Regarding the peace process, but she did not provide further details darüber, was sie damit meinte. Vermutlich bezog sie sich auf den "Victory Plan", den Zelenskyy zuvor vorgestellt hatte.

Ein Verdacht auf eine Verletzung des lettischen NATO-Luftraums durch ein unbekanntes Flugobjekt hat sich als falscher Alarm erwiesen. Das mysteriöse Objekt, das aus dem Nachbarland Belarus stammte und die Grenze im östlichen Sektor der Region Kraslava überquerte, erwies sich als großer Vogelschwarm. Die lettische Nachrichtenagentur Leta berichtete dies unter Berufung auf die Luftstreitkräfte. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Riga einen Verstoß durch ein unbekanntes Flugobjekt gemeldet, was dazu führte, dass NATO-Abfangjäger, die auf der Basis Lielvārde stationiert sind, Luftraumüberwachung durchführten. Trotz ihrer Bemühungen konnten sie kein verdächtiges Objekt ausmachen.

Moldau und Deutschland wollen ihre Verteidigungsfähigkeiten gegen "Putins hybride Kriegsführung" durch eine Cybersecurity-Kooperation stärken. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verkündete in Chisinau, dass der russische Präsident Vladimir Putin seine hybriden Kriegsführungstaktiken gegen Europa fortsetzen wolle, insbesondere gegen Moldau, um sie zu destabilisieren. "Aber genau deshalb stärken wir unsere eigenen Anstrengungen." Durch die Bereitstellung von IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen wollen sie Cyberangriffe in Moldau abwehren und Desinformation aufdecken.

