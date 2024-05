Der renommierte Independent-Rockproduzent Steve Albini, der den Begriff "Produzent" verachtete, ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der renommierte Tontechniker Steve Albini, der den Sound von einflussreichen Indie- und Alternative-Rock-Bands wie Nirvana und Pixies geprägt hat, ist am Dienstagabend im Alter von 61 Jahren in Chicago an einem Herzinfarkt verstorben, wie sein Tonstudio Electrical Audio mitteilte.