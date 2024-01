Der Regisseur von "Knives Out" enthüllt die Sexualität von Daniel Craigs Figur

Rian Johnson sagt, dass Superdetektiv Benoit Blanc, ein verrückter Detektiv, männliche Liebhaber hat, wie Johnson auf einer Pressekonferenz des BFI London Film Festivals bestätigte.

Johnson sprach über "Glass Onion", die Fortsetzung des Krimis von 2019, der am 23. Dezember auf Netflix erscheinen soll. Der Film wird außerdem am 23. November für eine Woche in die Kinos kommen.

Auf die Frage nach einer Szene, in der Blanc mit einem männlichen Liebhaber gezeigt wird, sagte Johnson: "Ja, offensichtlich ist er [schwul]."

Rian Johnson besucht die "Glass Onion: A Knives Out Mystery", der Abschlussgala der Europapremiere während des 66. BFI London Film Festivals in der Royal Festival Hall am 16. Oktober 2022 in London, England.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" spielt außerdem Edward Norton, Natasha Lyonne, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. und Dave Bautista.

Hugh Grant, Yo-Yo Ma, die verstorbene Angela Lansbury und Stephen Sondheim spielen sich selbst in dem Film.

Ethan Hawke ist in einer nicht näher bezeichneten Rolle ebenfalls in der Besetzung vertreten.

Quelle: edition.cnn.com