Der rasante Anstieg des "roten Tourismus" in China

Zhang kennt Dengs Geschichten wie ihre Westentasche und erzählt sie gerne den Besuchern der ehemaligen Residenz des kommunistischen Revolutionärs, wo sie seit 11 Jahren als Fremdenführerin arbeitet.

"Großvater Deng hat ein großes Image in unserem Herzen", sagt Zhang gegenüber CNN und verwendet den lokalen Spitznamen für den Mann, der als oberster Führer von den späten 1970er Jahren bis zu seinem Tod 1997 für die Modernisierung und Öffnung Chinas verantwortlich gemacht wird.

Zhangs Leidenschaft für alles, was mit Deng zu tun hat, und ihre Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, haben ihr geholfen, Wettbewerbe und nationale Anerkennung zu gewinnen.

Ende 2020 war sie eine von zwei Personen aus Sichuan, die für das landesweite Programm "Fünf gute Reiseführer" ausgewählt wurden, eine von mehreren Initiativen der chinesischen Regierung zur Verbesserung und Hervorhebung der schnell boomenden "roten Tourismusindustrie" des Landes.

Beamte des Ministeriums für Kultur und Tourismus wählten 100 der besten Reiseleiter des Landes aus, die an so genannten "roten Stätten" arbeiten - Orte mit historischer und kultureller Bedeutung für die Geschichte der regierenden Kommunistischen Partei.

Die Auserwählten reisten nach Peking, um sich weiterzubilden, damit sie, wie die Regierung es ausdrückt, "ein fester Erbe des roten Gens, ein wunderbarer Erzähler roter Geschichten, ein lebendiger Interpret des roten Geistes, ein loyaler Verbreiter der roten Kultur und ein starker Führer des roten Trends" werden.

Obwohl es das Konzept des "roten Tourismus" schon seit Jahrzehnten gibt, wurde es erst 2004 offiziell in den nationalen Tourismusplan des Landes aufgenommen. Einige Analysten sind der Meinung, dass es sich um eine verfälschte Version der Geschichte handelt - andere gehen sogar so weit, es als regelrechte Gehirnwäsche zu bezeichnen.

Chinas derzeitiger Machthaber Xi Jinping hat den "roten Tourismus" seit seinem Amtsantritt Ende 2012 mehrfach gefördert und diesem einstigen Nischensegment unter lokalen Regierungen und einheimischen Touristen zu einem rasanten Wachstum verholfen.

Infolgedessen haben sich die "roten Stätten" in den letzten Jahren im ganzen Land stark ausgeweitet - von Gedenkstätten für die kommunistische Revolution bis hin zu Bäumen, die von kommunistischen Führern gepflanzt wurden, ist alles vertreten.

Pandemie beflügelt "roten Tourismus

Da der globale Reisemarkt immer noch durch die Pandemie behindert wird und chinesische Touristen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, haben inländische Reisende dem "roten Tourismus" Auftrieb gegeben.

"Im Jahr 2020 überstieg die Zahl der roten Touristen die 100-Millionen-Marke und trug zu 11 % des Inlandsreiseverkehrs bei", sagt Mimi Li, außerordentliche Professorin an der Polytechnischen Universität Hongkong und Expertin für chinesische Tourismuspolitik.

"Das ist ziemlich phänomenal."

Der Zeitpunkt könnte für die Akteure der Reisebranche, die aus diesem wachsenden Segment Kapital schlagen wollen, nicht besser sein, denn das Land bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei im Juli vor. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei im Juli vorbereitet. Zu diesem Anlass werden fast wöchentlich neue Initiativen zum "roten Tourismus" ins Leben gerufen - sowohl im staatlichen als auch im privaten Sektor.

Ctrip, Chinas größte Reisebuchungsplattform, hat Anfang des Jahres 100 einzigartige Routen für "rote Pilger" eingeführt. Einige der Pauschalreisen beinhalten Erlebnisse wie das Aufsagen des Aufnahmeeids für die Kommunistische Partei Chinas und das Singen revolutionärer Lieder.

Das Unternehmen sagte voraus, dass die Kampagne im Jahr 2021 50 Millionen Reisende anziehen würde.

"Die meisten Forscher stufen den roten Tourismus als eine Art Kulturtourismus ein. Für einige der roten Stätten wie Jinggangshan oder Yan'an ist der rote Tourismus fast ein garantiertes Einkommen", sagt Li und bezieht sich dabei auf zwei berühmte ehemalige kommunistische Revolutionsstützpunkte.

CNN besuchte kürzlich Yan'an in der nördlichen Provinz Shaanxi im Rahmen einer von der Regierung geleiteten Reise und wurde Zeuge, wie sich Scharen von Besuchern - einige in revolutionärer Kleidung - in den ehemaligen Wohnsitzen kommunistischer Führer, in den Auditorien vergangener Parteitage und in unzähligen Ausstellungshallen drängten.

Scharen von Parteimitgliedern wiederholten rituell ihren Aufnahmeeid - "jederzeit bereit sein, alles für die Partei und das Volk zu opfern und die Partei niemals zu verraten" -, während Schulkinder unter freiem Himmel Vorträge darüber hörten, warum die Geschichte die Kommunisten zur Herrschaft über China auserkoren hat.

Es überrascht nicht, dass die Beamten von Yan'an darauf bedacht sind, das größte Verkaufsargument ihrer Stadt mit kühnen Investitionen zu fördern. Ein glänzender Flughafen, Reihen neuer Hotels und sogar eine Reklametafel, die für die bevorstehende Eröffnung eines Starbucks wirbt, zieren das ehemalige wirtschaftliche Rückzugsgebiet.

Ihre Bemühungen schienen sich schon vor der Pandemie auszuzahlen. Im Jahr 2019 strömten mehr als 73 Millionen Besucher in die Stadt mit ihren knapp über zwei Millionen Einwohnern, was fast einer Verdoppelung der Touristenzahlen nur drei Jahre zuvor entspricht.

Nachdem das Covid-19-Virus größtenteils in China eingedämmt werden konnte, erholte sich der Tourismus in Yan'an während des einwöchigen Maifeiertags in diesem Jahr und übertraf nach Angaben der örtlichen Behörden bereits die Ausgaben der Touristen im gleichen Zeitraum vor der Pandemie.

Demografischer Wandel

Li, der Professor aus Hongkong, sagt, dass sich die erste Welle des "roten Tourismus" vor allem auf den Bildungsbereich konzentrierte - eine Pflichtveranstaltung für Regierungsbeamte und Studenten. Aber der Markt hat sich verändert.

"Wir sehen immer mehr Touristen, die diese Stätten besuchen, nicht weil sie dazu aufgefordert werden, sondern weil sie es einfach tun wollen", sagt sie.

Und diese "roten Reisenden" werden immer jünger.

Nach Angaben der Reiseplattform Tongcheng-Elong machten Reisende im Alter von 21 bis 30 Jahren 40 % der Buchungen und Suchanfragen im Zusammenhang mit dem "roten Tourismus" während des jüngsten Maifeiertags aus.

Diese Zahlen werden die Reiseleiterin Zhang nicht überraschen, denn sie hat festgestellt, dass sich immer mehr junge Menschen für Dengs Geschichte und seinen Platz in der Geschichte interessieren.

Als sie ihre Arbeit in Dengs Geburtshaus aufnahm, warfen die meisten jungen Besucher nur einen flüchtigen Blick auf die Ausstellungsstücke. Aber jetzt "engagieren die meisten von ihnen Führer und hören sich unsere persönlichen Geschichten über Deng genau an", sagt sie.

Bessere Einrichtungen und Dienstleistungen, kreative Souvenirs und der Einsatz von Technologie mögen dazu beigetragen haben, dass die "roten Stätten" für jüngere Generationen attraktiver geworden sind. Einige sagen jedoch, dass der Hauptgrund dafür der verstärkte Fokus auf Nationalstolz und Identität ist.

"Junge Menschen sind heute stolzer und selbstbewusster und identifizieren sich stärker mit unserer Nation und unserem Land", sagt Zhang. "Sie wollen erfahren, wie sich China von einem armen Land zu dem entwickelt hat, was es heute ist.

Li merkt an, dass Untersuchungen zeigen, dass junge Chinesen nationale Marken - von der Hautpflege bis zur Mode - mehr denn je zu schätzen wissen.

"Sie wollen die im Land hergestellten Produkte verwenden und das Land besser kennen lernen", sagt sie.

Chen Shuna, Studentin an der Capital University of Economics and Business in Peking, besuchte im November 2020 mit ihren Freunden das Museum für den Widerstand des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression.

Sie erzählt CNN, dass sie die Darstellung des Massakers von Nanjing am meisten beeindruckt hat.

"(Die Szene) war sehr tragisch", sagt Chen. "Jeder Gegenstand im Museum ist der Beweis für eine Geschichte, die frühere Generationen mit ihrem Blut geschrieben haben. Aber wir tauchen nicht in die Emotionen der Rache ein. Vielmehr werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Nation sich erheben und stärken muss, um allen Eindringlingen zu widerstehen."

Die dunkle Seite des "roten Tourismus

Zwar ist das Kennenlernen der eigenen nationalen Geschichte ein großer Anziehungspunkt für Touristen auf der ganzen Welt, doch der Unterschied besteht darin, dass "rote Stätten" fast immer eine einseitige Erzählung bieten.

Kritiker sagen, dass sich diese Stätten auf die Beharrlichkeit der kommunistischen Führer und ihre glorreichen Triumphe konzentrieren und dabei ihre manchmal katastrophalen Misserfolge übersehen und sogar historische Fakten verdrehen.

"Das chinesische Regime möchte den 'roten Tourismus' sicherlich sowohl aus kommerziellen als auch aus ideologischen Gründen fördern", sagt Simon Shen, ein einflussreicher politischer Kommentator aus Hongkong und Gründer des Unternehmens Glocal Learning Offices, das internationale Beziehungen pflegt.

"Er wird als ein Kernthema der patriotischen Erziehung angesehen. Wie wirksam es ist - das ist eine andere Frage".

Der Hongkonger Akademiker Li besteht jedoch darauf, dass die Nutzung historischer Stätten und Sehenswürdigkeiten als Mittel zur "Erziehung" der Bürger nicht nur in China üblich ist. Worin das Land ihrer Meinung nach hinterherhinkt, ist ein ausgeklügeltes Marketing.

"In anderen Ländern, etwa in den USA, wird das ganz selbstverständlich gemacht", sagt Li.

"Ich denke, die chinesische Regierung sollte dem mehr Aufmerksamkeit schenken oder mehr Zeit und Mühe darauf verwenden. Es fühlt sich wirklich nicht sehr gut an, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas glauben soll".

Im Museum des Krieges des chinesischen Volkswiderstandes gegen die japanische Aggression in Peking wird zum Beispiel betont, welche Opfer die Kommunistische Partei während des chinesisch-japanischen Krieges in den 30er und 40er Jahren brachte und wie die damals noch junge Partei die "Hauptstütze" war, die das Land zum Sieg führte.

Auf der Geschichtsseite seiner offiziellen Website behauptet das Museum, dass die Kuomintang - die dominierende Regierungspartei Chinas von 1928 bis 1949 - keine Bereitschaft gezeigt habe, sich gegen die japanische Invasion zu wehren, und nennt ihren "passiven Widerstand" im Krieg.

Diese Behauptung wird von vielen Forschern außerhalb des chinesischen Festlandes zurückgewiesen.

Zhang Yu, der in Schweden ansässige Generalsekretär des Unabhängigen Chinesischen PEN-Zentrums, sagte in einem Interview mit der Voice of America Anfang dieses Monats, dass der "rote Tourismus" seine Besucher durch "subtile Indoktrination" an die kommunistische Version der Wahrheit glauben lässt.

"Der effektivste Teil des (roten Tourismus) ist, dass nicht alles gefälscht ist", sagte Zhang in dem Interview. "Die Reiseseiten sind halb echt und halb falsch. Das wichtigste Ziel ist es, die Menschen glauben zu machen, dass dieses Land ohne die Kommunistische Partei am Ende ist".

Mike Robinson, Direktor des im Vereinigten Königreich ansässigen Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, hat umfangreiche Untersuchungen zum Kulturtourismus in China durchgeführt.

"Der rote Tourismus - oder jede andere Form des Tourismus, die so eng mit einer einzigen Ideologie verbunden ist - ist komplex und anomal", sagt er.

Der Forscher hält es jedoch für "unkritisch, unreflektiert und naiv", den "roten Tourismus" rundweg abzulehnen.

"Für die chinesischen Behörden sollten die Prioritäten für den roten Tourismus darin bestehen, ihn in ein breiteres Programm der nachhaltigen Tourismusentwicklung für Randgemeinden einzubinden und ihn dann durch eine effektive und ehrliche Interpretation für ein breiteres internationales Publikum zu öffnen."

Shen sieht das Thema jedoch weniger optimistisch und vergleicht den "roten Tourismus" in China mit dem Tourismus in Nordkorea, einem anderen kommunistischen Land, das für seine durchdringenden Indoktrinationsprogramme bekannt ist.

"In Ländern wie Nordkorea gibt es zwar auch ähnliche Routen für ausländische Touristen, aber nur wenige würden danach einer 'Gehirnwäsche' unterzogen - häufiger hätten die Touristen ganz andere Gedanken", sagt er.

Der Unterschied bestehe darin, dass China über die wirtschaftlichen Mittel verfüge, seine Version der Geschichte auf globaler Ebene zu verbreiten.

"Infolgedessen könnten einige Touristen, die diese Stätten besuchen, ... Teil der Propagandamaschine der KPCh werden, wenn sie nicht vorher oder nachher eine angemessene Nachbesprechung erhalten können.

Mit "rotem Tourismus" die Armut bekämpfen

Robinson, der für die UNESCO Berichte über Tourismus und Nachhaltigkeit veröffentlicht hat, stellt jedoch eine Verbindung zwischen Pekings Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und dem Wachstum des "roten Tourismus" her - mit konkreten Vorteilen für die lokalen Gemeinschaften.

Guang'an ist ein solches Beispiel. Dengs ehemaliger Wohnsitz war die erste "rote Stätte" in Sichuan, die mit 5A bewertet wurde - dem höchsten Tourismus-Ranking in China.

Seit Anfang der 2000er Jahre wurden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Heute ist es ein 3,19 Quadratkilometer großer touristischer Komplex mit Attraktionen wie einem Museum, einem See und einem Platz mit einer Bronzestatue.

Mit seiner angenehmen Landschaft und seinen reichhaltigen Produkten hat der "rote Tourismus" in Guang'an den lokalen Unternehmen zu einem Aufschwung verholfen.

Im Jahr 2017 gehörte Guang'an zu den ersten Kreisen in Sichuan, die aus der absoluten Armut befreit werden konnten. Im Jahr 2019 begrüßte die Stadt mit weniger als einer halben Million Einwohnern mehr als drei Millionen Besucher.

"Die Tourismuspolitik wird - warum auch immer - von der Wirtschaft angetrieben", sagt Robinson. "Es ist kein Zufall, dass der 'rote Tourismus' eng mit Programmen für die ländliche Erneuerung, die landwirtschaftliche Diversifizierung und die Verbesserung der lokalen Lebensgrundlagen verbunden ist."

Es ist auch eine ständige Erinnerung für Besucher und Einheimische gleichermaßen, dass die Kommunistische Partei in China für alles zuständig ist, wie Xi zu sagen pflegt.

Weitere Berichte von Steven Jiang in Yan'an.

Quelle: edition.cnn.com