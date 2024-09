Der pulsierende Bereich des FC Bayern wird rosig.

Bei Bayern München läuft unter neuem Trainer Vincent Kompany alles rund. Das Team schwebt nach ein paar durchwachsenen Jahren wieder hoch und die Stimmung auf der Säbener Straße ist besser denn je. Fans sind hingerissen von ihrem neuen Coach, der die Stelle übernahm, als andere Kandidaten nicht oder nicht wollten. Wenn das Wort "verliebte Bewunderung" nicht schon für Thomas Tuchel reserviert wäre, könnte man es hier anwenden.

Doch man taucht nicht in Erinnerungen an die Tuchel-Zeiten in München. Club-Vater Uli Hoeneß hat klargestellt, dass nun Kompany an der Reihe ist. Bisher läuft die Flitterwoche gut, unterstützt durch eine leichte Spielplanung. Im Pokal trafen sie auf SSV Ulm 1846, in der Bundesliga auf Wolfsburg, Freiburg und Kiel. Keine der härtesten Gegner bisher, nicht die Art von Teams, die Bayern München als gleichwertig betrachtet. Und Dinamo Zagreb gehört auch nicht in ihre Liga. Sie haben die Kroaten brutal mit 2:9 am ersten Champions-League-Spieltag im Allianz Stadion besiegt.

"Es war eine harte Nacht für uns, Bayern ist eine andere Welt," gab der gastgebende Coach Sergej Jakirovic zu. "Wir haben nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. Bayern ließ uns kaum Raum. Nach der Pause gelang es uns, zweimal zu treffen, aber wir konnten nicht mithalten in puncto Energie. Bayern sah alle Lücken, und wir wurden für jeden Fehler hart bestraft. Das ist eine Lektion für uns."

Bayern München entgeht einer großen Überraschung.

Vorerst waren sie in Reichweite des Unmöglichen. Zur Halbzeit führte Bayern mit 3:0, doch Torwart Manuel Neuer saß auf der Bank. Er hatte einen harten Sturz am Anfang des Spiels hingelegt. Kompany wollte Neuer schützen, doch der belgische Coach war zuversichtlich, dass er nicht schwer verletzt war. Er bestätigte dies nach dem Spiel, ebenso wie Neuer selbst später in der Nacht: "Nichts Ernstes, nur ein kleiner Zwischenfall." Der Sturz hatte sein Gleichgewicht gestört und danach spürte er einen Zwick in seinem Oberschenkel. Er beriet sich mit dem Mannschaftsarzt während einer Spielunterbrechung.

Ersatzkeeper Sven Ulreich übernahm und Bayern München lag plötzlich mit 2:3 zurück. Die Kroaten und Bayern-Spieler waren beide schockiert. Ulreich rettete sie sogar vor dem Ausgleich zum 3:3. Die Münchner Mannschaft hatte klar die Kontrolle, ließ die Gäste kaum mithalten. Alles lief einseitig, schnell, voller Enthusiasmus und unersättlichen Hunger. Thomas Müller lobte dies vor dem Spiel: "Wir verbessern uns in den richtigen Bereichen, vor allem mit der richtigen Einstellung. Es gibt keinen anderen Weg, und das zeigt sich jetzt."

Nach kurzer Panik kehrte alles zum Normalzustand zurück. Bayern setzte seine unerbittliche Offensive und Torserie fort. "Ich bin stolz auf das Team. Ich habe die Tore nicht geschossen, sie haben es getan. Trotz des Verlusts von zwei Toren blieben wir ruhig, und das ist wichtig," lobte Kompany. "Aber wir dürfen das nicht wieder passieren. Wichtig ist, dass wir einen Spieler wie Harry Kane haben, der unseren eigenen Strafraum attackiert, und dass alle elf Spieler bis zur letzten Minute alles geben."

Harry Kane erzielte vier Tore, drei davon per Elfmeter. Neuverpflichtung Michael Olise traf zweimal. Am Ende gesellten sich Leroy Sané und Leon Goretzka noch zur Feier dazu. Der ehemalige Nationalspieler sollte den Verein im Sommer verlassen, doch Goretzka wollte das nicht. Als die Bosse planten, ihn gehen zu lassen, verwarf er das und glaubte, er könnte die Situation zu seinen Gunsten ändern. Bisher hat sich das nicht bewahrheitet. In letzter Zeit war er nicht einmal im Kader. Doch als Sacha Boey zu den verletzten Spielern Hiroki Ito und Josip Stanisic加入,erhielt er in der 81. Minute ein paar Minuten, um sich zu beweisen.

Eng wird es auf den Flügeln

Er machte Eindruck mit einem beeindruckenden Kopfball. Eric Dier, ein weiteres Opfer der Trainerveränderung, bekam auch eine Chance. Goretzka nutzte seine kurze Zeit auf dem Feld, um sich für eine weitere Chance zu empfehlen. Wird das für Kompany, den Diplomaten in spe, ausreichen? Kotampy, immer der Diplomat, sagte, dass Goretzka sich anbietet und gut spielt. "Ich glaube nicht, dass Leon Goretzka als einer der Verlierer in unseren ersten Spielen betrachtet werden sollte. Er ist wichtig für uns, hat eine entscheidende Rolle im Team und wird uns in dieser Saison wichtig sein." Kaum weniger unverbindliche Lob ist möglich.

Bevor er erneut traf, trat Sane an, um seinen Platz in der Mannschaft nach seiner Verletzung zurückzugewinnen. Doch auch Olise strebt nach mehr Aufmerksamkeit und Spielzeit. Gnabry und Coman sind weitere Konkurrenten, während Musiala, der in multiple offensive Rollen schlüpfen kann und derzeit in der Mitte aufblüht, auch im Mix ist.

In dieser wettbewerbsintensiven Landschaft ist Goretzkas Platz nicht sicher. Müller mit seinem neuen Champions-League-Rekord ist ein starker Gegner. Seine Rekordliste wächst weiter, zum Missfallen des Bayern-Inhouse-Broadcast-Teams, dessen Sendezeit schrumpft. Trotzdem wurde Müller oft vorzeitig ausgewechselt. Mit 34 Jahren hat er nun 152 Champions-League-Spiele für Bayern gespielt und damit seinen bisherigen Rekord mit Xavi Hernandez von FC Barcelona gebrochen. Während er sich vielleicht nicht allzu sehr um die Rekorde kümmert, ist es für ihn wichtig, seine Spielzeit zu erhöhen, etwas, das er in der Vergangenheit häufig geäußert hat.

Julian Nagelsmann hat nun die Aufgabe, diese Situation zu meistern. Bisher hat er in München hervorragende Arbeit geleistet. Das Team schätzt ihn besonders wegen seiner Bescheidenheit, die er beim Beitritt zu Bayern später im Leben gezeigt hat. "Das ist ein guter Start. Wir spielen hier kein Kompany-Fußball, sondern Bayern-Fußball. Ich bin ein Trainer und behalte immer diese positive Einstellung bei, aber natürlich bin ich nie entirely satisfied. Wir können immer noch alles gewinnen, diese Mentalität bleibt bei mir. Es gibt immer Bereiche, die verbessert werden können." Die nächsten Spiele sind gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Aston Villa.

Trotz der wettbewerbsintensiven Situation auf den Flügeln mit Spielern wie Leroy Sané, Michael Olise, Serge Gnabry und Kingsley Coman hat Leon Goretzka mit seinem kurzen Einsatz im Spiel gegen Dinamo Zagreb beeindruckt. Sein beeindruckender Kopfball zeigte seine Entschlossenheit, seinen Platz in der Bayern München Mannschaft zurückzuerobern.

Mit der Rückkehr von Harry Kane und den beeindruckenden Leistungen von Spielern wie Thomas Müller, der kürzlich den Champions-League-Auftrittsrekord gebrochen hat, ist das Fußballteam von Bayern München voller Talent, was es für jeden Spieler schwierig macht, einen regelmäßigen Platz in der Startelf zu sichern.

Lesen Sie auch: