Der Oberste Gerichtshof untersucht Telegramm als Hauptzentrum für rechtsextreme Aktivitäten.

Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz hat Telegram sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kommunikationswerkzeug für extreme Rechte in Deutschland entwickelt. Wie in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Flyer beschrieben, hat Telegram sich zu einem zentralen Treffpunkt und Hub für verschiedene extreme Rechte Gruppen entwickelt.

Die Plattform ermöglicht die Verbreitung extremer Ideologien ohne Filter. Nutzer werden ermutigt, an extremen rechten Veranstaltungen teilzunehmen und in die Szene einzusteigen, und zwar über Telegram. Das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet, dass rassistische, antisemitische, islamophobe oder gewalttätige Kommentare, einschließlich direkter oder indirekter Drohungen, oft ungehindert bleiben oder sogar von anderen Usern unterstützt werden.

Der Messenger-Dienst wird von extremen Rechten aufgrund seiner benutzerfreundlichen Funktionen bevorzugt. Er ermöglicht es den Usern, miteinander zu kommunizieren und gleichzeitig eine große Anzahl von Usern über Kanäle zu erreichen. Die Bedeutung von Telegram ergibt sich auch aus seiner großen Nutzerbasis, die über den Kreis der extremen Rechten hinausgeht.

In einfachen Chat-Gruppen mit bis zu 200 Mitgliedern sowie in Supergruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern können extremistische Mitglieder auch nicht-extremistische Gespräche beeinflussen.

Ein weiterer Faktor, der zur Beliebtheit von Telegram bei extremen Rechten beiträgt, ist das Gefühl von Sicherheit, das es bietet. Der Plattformbetreiber verspricht hohe Anonymität und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für private Chats. Die Sperrung von Konten aufgrund extremer rechter Inhalte ist relativ selten, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet.

