Der Oberste Gerichtshof lässt eine Urheberrechtsklage im Zusammenhang mit dem Rap-Song von Flo Rida weiter zu.

Der Song "In the Ayer" von Flo Rida enthielt Teile von "Jam the Box", einer Melodie, die in den 80er Jahren von Pretty Tony, mit bürgerlichem Namen Tony Butler, geschaffen wurde. Laut Pretty Tonys Ex-Partner Sherman Nealy wurde die Erlaubnis zur Verwendung der Musik nie erteilt. Er wusste nichts von der Verwendung, da er im Gefängnis war und wieder herauskam.

Im Jahr 2018 reichte Nealy eine Klage gegen Warner Chappell Music, Inc. und Artist Publishing Group auf Schadensersatz ein. Der 11th US Circuit Court of Appeals entschied, dass Nealy unabhängig von der dreijährigen Verjährungsfrist im Urheberrecht seit 2008 Schadenersatz verlangen kann. Am Donnerstag stimmte der Oberste Gerichtshof dem Urteil zu.

Einige Bundesgerichte haben Urheberrechtsinhabern erlaubt, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie den Missbrauch entdecken, und nicht erst, wenn er angeblich stattgefunden hat. Nealy erwähnte, dass er die Nutzung der Musik um 2016 entdeckt habe.

Die zentrale Frage für den Obersten Gerichtshof war, wie weit zurück ein Kläger eine Entschädigung verlangen kann. Während der mündlichen Verhandlung im Februar waren zahlreiche Richter der Ansicht, dass diese Frage noch zu klären sei. Sie schlugen vor, dass der Oberste Gerichtshof zunächst klärt, ob es rechtmäßig ist, wenn untere Gerichte Klagen mehr als drei Jahre nach der angeblichen Rechtsverletzung zulassen.

Richterin Elena Kagan verfasste den 6:3-Mehrheitsstandpunkt, während Richter Neil Gorsuch einen Standpunkt vertrat, der sich gegen die Entscheidung aussprach.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com