Der Oberste Gerichtshof Israels versetzt Netanjahu einen schweren Schlag, den er aber möglicherweise schlucken muss

Die Entscheidung war beispiellos: Nie zuvor hatte das Gericht eines der israelischen Grundgesetze, die als informelle Verfassung gelten, oder eine Änderung eines solchen Gesetzes verworfen. Das Gericht begründete dies mit dem "schwerwiegenden" und "beispiellosen" Schlag, den das Gesetz für den Kern des demokratischen Staates Israel darstellt. Damit wird das Gericht erneut die Möglichkeit haben, gegen Regierungsentscheidungen vorzugehen, wie es dies bereits getan hat, als es einen verurteilten Steuerbetrüger daran hinderte , dem Kabinett anzugehören.

In normalen Zeiten hätte die Entscheidung vielleicht eine Verfassungskrise oder Schlimmeres ausgelöst. "Wenn wir den (Hamas-)Krieg nicht gehabt hätten, hätten wir einen internen Krieg gehabt, und das haben wir vermieden", sagt Reuven Hazan, Professor für Politikwissenschaft an der Hebräischen Universität Jerusalem, gegenüber CNN.

Im Juli weigerte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Interview mit Wolf Blitzer von CNN, sich zu der Frage zu äußern, ob er sich an eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs halten würde, die gegen ihn erging. Nun, da es so weit ist, hält sich der sonst so kämpferische Premierminister bedeckt.

"Ich glaube nicht, dass er die Fähigkeit hat, darauf zu reagieren", sagt Amit Segal, politischer Chefanalyst des israelischen Senders Channel 12. "Vor dem Krieg hätten seine Verbündeten (die rechtsextremen Minister Itamar) Ben Gvir und (Bezalel) Smotrich ihn dazu aufgefordert und dazu gedrängt. Jetzt können sie das nicht mehr, weil es Krieg ist, und nach dem Krieg wird das wohl das geringste seiner Probleme sein.

Das Paket zur Überarbeitung des Justizwesens war das Aushängeschild Netanjahus in seiner letzten Amtszeit als Ministerpräsident. Dass der Oberste Gerichtshof das einzige Gesetz aus diesem Paket, das er durchsetzen konnte, für ungültig erklärt hat, ist ein Schlag gegen ihn persönlich und gegen die spalterische Politik seiner rechtsgerichteten Regierung.

Aber wie Segal sagt, hat er im Moment größere Probleme. Nach dem 7. Oktober ist Netanjahus Ruf als "Mr. Sicherheit" zerrüttet. Er kämpft nicht nur um den Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen, sondern auch um sein eigenes politisches Überleben: Jüngste Umfragen des israelischen Senders Channel 13 deuten darauf hin, dass er bei einer morgigen Wahl nicht mehr im Amt wäre.

Und so blieb es Yariv Levin, Netanjahus Justizminister und Architekt der Pläne zur Überarbeitung der Justiz, überlassen, etwas zu sagen. Doch alles, was er tat, war, den Zeitpunkt der Entscheidung anzugreifen (die dem Obersten Gerichtshof aufgrund der bevorstehenden Pensionierung zweier Richter nicht vergönnt war) und zu sagen, dass dies das Gegenteil der Einheit sei, die das Land jetzt brauche.

"Anstatt daraus eine Krise zu machen", sagt Hazan, "wird die Regierung dies im Grunde schlucken und weiter versuchen, den Krieg zu verfolgen und das Land nicht weiter zu polarisieren."

Es ist hilfreich, dass auch die Gegner des Gesetzentwurfs die Entscheidung gelassen hinnahmen. Benny Gantz, der Führer des politischen Blocks der Nationalen Einheit, der jetzt im Kriegskabinett sitzt, sagte, das Urteil müsse respektiert werden, und Israel müsse vermeiden, die Wunden des vergangenen Jahres wieder aufzureißen. "Wir sind Brüder", sagte er. "Wir haben alle ein gemeinsames Schicksal."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com