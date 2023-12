Der neue Trailer für HBOs "House of the Dragon" ist da

In dem Trailer hat König Viserys Targaryen, gespielt von Paddy Considine, eine Vorahnung.

"Der Traum... er war klarer als eine Erinnerung", sagt er. "Und ich hörte das Geräusch von donnernden Hufen, splitternden Schilden und klirrenden Schwertern, und ich setzte meinen Erben auf den Eisernen Thron."

"Und alle Drachen brüllten wie einer", sagt er.

"House of the Dragon" basiert auf George R.R. Martins 2018 erschienenem Roman "Fire & Blood" und wird die Ereignisse behandeln, die 200 Jahre vor "Game of Thrones" stattfanden. Die erste Staffel wird aus 10 Episoden bestehen.

"Games of Thrones" wurde von 2011 bis 2019 auf HBO ausgestrahlt.

Die Premiere von "House of the Dragon" findet am 21. August auf HBO Max statt, das wie CNN zu Warner Bros. Discovery gehört.

Sehen Sie sich den Trailer unten an:

Quelle: edition.cnn.com