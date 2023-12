Der neue D-Day der Detroit Pistons: Das Team will die längste Niederlagenserie der amerikanischen Sportgeschichte verhindern

Seit den Chicago Cardinals, die zwischen 1942 und 1945 in der NFL 29 Mal in Folge verloren, hat kein amerikanisches Team mehr eine so lange Niederlagenserie erlitten wie die Pistons, die mit ihren 28 Niederlagen in der NBA bereits eine beispiellose Serie von Niederlagen hinter sich haben.

Die 28. Niederlage war eine herzzerreißende 128:122-Niederlage gegen die hoch gehandelten Boston Celtics in der Verlängerung am Donnerstag, nachdem die Pistons eine 19-Punkte-Halbzeitführung im dritten Viertel noch aus der Hand gegeben hatten.

"Es tut mir leid für sie, denn wir haben das Gefühl, dass wir kurz davor sind, nicht nur ein Spiel zu gewinnen, sondern viele Spiele zu gewinnen, wenn wir so spielen wie gegen die meisten Teams in der Liga", sagte Pistons-Cheftrainer Monty Williams nach der Partie zu Reportern.

"Ich habe ihnen nur gesagt, dass es viel Charakter und Integrität braucht, um das zu tun, was sie tun ... Ich habe schon Teams gesehen, die unter schwierigeren Umständen als denen, mit denen wir zu tun haben, aufgegeben haben.

Die Niederlagenserie ist eine herbe Enttäuschung für ein Team, das in den letzten Jahren versucht hat, sich mit jungen Spielern zu verstärken, indem es hohe Draft-Picks getätigt hat - darunter Guard Cade Cunningham mit der Nummer 1 im Jahr 2021 und Ausar Thompson mit der Nummer 5 in diesem Jahr - und indem es Williams in diesem Jahr mit einem saftigen Trainervertrag zu den Pistons gelockt hat.

Doch anstatt einen Ausblick auf künftige Erfolge zu geben, hat sich dieses Pistons-Team in das Pantheon der schlechtesten NBA-Teams aller Zeiten eingereiht, zusammen mit den Philadelphia 76ers von 1972-1973, den Charlotte Bobcats von 2011-12, den Sixers von 2015-16 und den Dallas Mavericks von 1992-93.

Die Sixers haben sogar eine schlechtere Gewinnquote als all diese Teams, nämlich 0,065 in dieser Saison, verglichen mit 0,110 bei den Sixers von 1972/73, die den zweifelhaften Rekord für die schlechteste NBA-Saison aller Zeiten halten.

Mit dem jüngsten Team der Liga - das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal 23,5 Jahre - ist der Mangel an Erfahrung in der deprimierenden Niederlagenserie der Pistons deutlich zu spüren.

"Ich würde mit jedem Team mitfühlen, das das durchmacht; jedes der anderen 29 Teams würde mich enttäuschen", sagte der ehemalige Pistons-Star und heutige NBA-Basketballchef Joe Dumars gegenüber The Athletic.

"Es sind die Pistons - ich fühle mit der Organisation, mit den Fans dort. ... Ich habe meine ganze Karriere dort verbracht. Es ist also hart, den Jungs zuzusehen, wie sie das durchmachen... Ich hoffe, sie können die Talfahrt bald beenden."

Die Pistons spielen am Samstag um 18.00 Uhr ET gegen die Toronto Raptors.

Jason Hanna von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com