Der NBA-Spieler Patrick Beverley entschuldigt sich für sein Verhalten während eines Vorfalls bei einem Spiel in Indianapolis, woraufhin die Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung eingeleitet haben.

Am Mittwoch erklärte das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD), es untersuche einen Vorfall mit einem "NBA-Spieler und einem Bürger" im Gainbridge Fieldhouse am 2. Mai während des Ausscheidens der Indiana Pacers gegen die Milwaukee Bucks in den NBA Playoffs.

Weniger als zwei Minuten vor Ende von Spiel 6 warf Beverley, der auf der Bank saß, einen Ball in die Menge und schien einen Zuschauer am Kopf zu treffen.

In ihrer Erklärung teilte die Polizei mit, dass die Beamten nach dem Vorfall einen vorläufigen Bericht erstellt und den Fall an die Ermittler des IMPD übergeben haben, die die Situation derzeit ernsthaft untersuchen".

In der Erklärung der Polizei heißt es außerdem, dass die Ermittler mit der Arena zusammenarbeiten, um "Videomaterial auszuwerten und mit den Beteiligten zu sprechen".

In der Mitteilung heißt es weiter: "Die Ermittler werden den Fall nach Abschluss ihrer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Marion County vorlegen."

CNN hat versucht, die NBA und die Bucks um eine Stellungnahme zu bitten, aber sie haben noch nicht geantwortet.

In seinem Podcast "The Pat Bev Podcast" gab Beverley zu, einen Zuschauer mit einem Schimpfwort beschimpft zu haben. Er fuhr fort, dass dies ein "bedauerlicher Umstand" und "nicht die Art und Weise von Milwaukee oder den Bucks" gewesen sei.

"Ich bin in dieser Liga schon viel beschimpft worden", erklärte Beverley. "So etwas hat man mir noch nie gesagt...Trotzdem unentschuldbar. Es spielt keine Rolle, was gesagt wurde. Ich muss mich verbessern, und ich werde mich verbessern", fügte er hinzu.

Die Art der Bemerkung des Zuschauers gegenüber Beverley wurde nicht bekannt gegeben.

Am nächsten Tag erklärte Bucks-Coach Doc Rivers, dass Beverleys Verhalten nicht "die Art und Weise von Milwaukee oder den Bucks" widerspiegelt. Rivers beschrieb auch, dass sich Beverley wegen der Situation schlecht fühle und sich der Konsequenzen seiner emotionalen Impulse bewusst sei.

"Ich kenne Pat schon eine Weile und weiß, dass er ein guter Junge ist", sagte Rivers. "Die Dinge entwickeln sich, wenn man emotional aufgeladen ist. Leider wird man sofort verurteilt, und er hat sich von seinen Emotionen überwältigen lassen."

Die Bucks, die nach der Niederlage aus den NBA-Playoffs ausgeschieden sind, hatten Beverley erst seit ein paar Monaten, da er zu Beginn der Saison von den Philadelphia 76ers gehandelt worden war. Beverley kam in diesem Jahr auf durchschnittlich 6,2 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,9 Assists. Er wird in dieser Saison ein freier Spieler werden.

