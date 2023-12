Der National Lipstick Day bedeutet kostenlose Kosmetik für alle. Hier ist, was Sie wissen müssen

Mit der jährlichen Feier wird eines der ältesten und beliebtesten Kosmetikprodukte der Kosmetikindustrie geehrt.

Hier finden Sie alles, was Sie über Lippenstifte und den besonderen Tag wissen müssen - einschließlich der Frage, wo Sie kostenlose Produkte erhalten können.

Woher kommt der Lippenstift?

Das Bemalen der Lippen geht Tausende von Jahren zurück.

Laut dem BuchRead My Lips: A Cultural History of Lipstick" (Lies meine Lippen: Eine Kulturgeschichte des Lippenstifts) lebten einige der ersten bekannten Menschen, die dies taten, in Mesopotamien in der Nähe der sumerischen Stadt Ur. Das ist ungefähr im heutigen Südirak. Dort stellte Königin Schub-ad eine Paste aus Bleiweiß und zerstoßenen roten Steinen her, um ihre Lippen zu färben.

Von dort aus verbreitete sich der Trend zur Lippenbemalung in der Region und auf der ganzen Welt. Er fand seinen Weg zu den alten Ägyptern, Griechen und Römern. Sie überlebte das Mittelalter, die italienische Renaissance und vieles mehr.

Letztlich waren es westeuropäische Siedler, die den Lippenstift an die amerikanischen Küsten brachten.

Auch heute noch ist der Lippenstift eines der bekanntesten Make-up-Produkte der Welt.

Ehrlich gesagt, war Schub-ad ihrer Zeit weit voraus.

Wie hat sich der Lippenstift im Laufe der Jahre verändert?

Der Lippenstift mag aus zerstoßenen roten Steinen entstanden sein, aber er hat sich seither stark verändert.

Ein moderner Lippenstift in der Tube enthält viele Inhaltsstoffe, die die Farbe, den Geschmack, den Duft und die Wirkung verbessern sollen. Einige bieten auch Sonnenschutz, Feuchtigkeitspflege und Wasserfestigkeit.

Und "Lippenstift" bezieht sich nicht mehr nur auf Tuben aus tonartigem Material. Heute gibt es alles, vom flüssigen Lippenstift, der matt auftrocknet, bis hin zu Lippenstiften, die den ganzen Tag halten.

Natürlich gibt es heute Lippenstifte in mehr Farben als je zuvor - vom klassischen Rot bis hin zu Blau und Schwarz.

Wussten Sie, dass Lippenstift früher umstritten war?

Lippenstift galt nicht immer als schönheitsförderndes Produkt. Manchmal wurde er als skandalös angesehen.

Ab dem Mittelalter begannen einige Gesellschaften, auf Frauen, die Lippenstift trugen, herabzusehen. Im Spanien des sechsten Jahrhunderts zum Beispiel wurde er mit Prostituierten in Verbindung gebracht, soRead My Lips: A Cultural History of Lipstick".

Im 17. Jahrhundert begannen Geistliche und Ethiker, die Praxis des Lippenschminkens zu hinterfragen, da sie der Meinung waren, dass es den Plan Gottes verändere. Einige behaupteten sogar, dass sie von Satanisten getragen würden, die damit Männer verführen wollten.

Gesellschaften und Kulturen hatten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine Hassliebe zum Lippenstift. Jahrhundert eine Hassliebe zu Lippenstift. Manchmal galt er als vulgär, ein anderes Mal als schön und sogar als eine Erwartung.

Doch die Frauen, die den Look liebten, blieben hartnäckig, und die Verwendung von Lippenstift hielt sich hartnäckig.

Was hat es also mit dem National Lipstick Day auf sich?

Fashionistas, Beauty-Blogger, Influencer und Kosmetikunternehmen begannen vor etwa zehn Jahren, den National Lipstick Day zu feiern. Aber niemand weiß wirklich, woher er kommt.

Es handelt sich nicht um einen offiziellen Feiertag. Aber er macht trotzdem Spaß.

Die meisten Menschen scheinen sich einig zu sein, dass die beste Art zu feiern darin besteht, einen neuen Lippenstift zu kaufen oder einen alten Lieblingsstift zu tragen. Oh, und hinterlasse auf jeden Fall überall sexy Lippenstiftabdrücke.

Warte, sagtest du etwas über Gratis-Lippenstift?

Ja, genau! MAC Cosmetics verschenkt vom 27. bis 29. Juli bei einem Einkauf von 25 Dollar einen Lippenstift in Originalgröße.

Zu den anderen Geschäften und Marken, die Lippenstifte verschenken oder tolle Angebote machen, gehören Urban Decay, Huda Beauty,Anastasia Beverley Hills, ColourPop, Target und Macy's.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com